Mick Rock: murió el fotógrafo detrás de icónicas imágenes de David Bowie, Lou Reed y más

El legendario fotógrafo Mick Rock, conocido como “El hombre que fotografió los años setenta”, murió en las últimas horas. Un comunicado en su página oficial de Twitter confirmó la noticia. Tenía 72 años.

“Es con un gran dolor que compartimos que nuestro amado Mick Rock hizo el viaje al otro lado”, decía el comunicado. “Aquellos que tuvieron el placer de existir en su órbita, saben que Mick siempre fue mucho más que ‘El hombre que retrató los 70′. Era un poeta fotográfico, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que amaba, siempre a su manera“.

Rock documentó una era de íconos. Entre 1972 y 1979, sus retratos adornaron portadas de álbumes famosos y su videografía dio sabor a algunos de los primeros videos musicales de la época. David Bowie, Queen, Blondie, Iggy Pop y Syd Barrett se encontraban entre los artistas famosos que capturó. Su arte está inmortalizado en las portadas de Queen II, Raw Power y Transformer. Pero su trabajo resonó mucho más allá de esa época, habiendo fotografiado a una variedad de artistas, desde Snoop Dogg hasta Yeah Yeah Yeahs. En 1972, una de sus fotografías de Bowie apareció en la portada del número del 9 de noviembre de Rolling Stone.

En 2017, habló con Rolling Stone sobre el documental dirigido por Barnaby Clay sobre su vida y carrera, Shot! El mantra psicoespiritual del rock. Dedicó la película al “genio atemporal de David Bowie y Lou Reed”.

En 1972, una de las fotografías que Mick Rock le hizo a David Bowie apareció en la portada del número del 9 de noviembre de Rolling Stone

“Hicieron una contribución importante al desarrollo de mi propia sensibilidad”, le dijo a Rolling Stone sobre la dedicación a dos de sus temas favoritos. “Obviamente, había retratado a Barrett probablemente dos años y medio antes de conocer a David, pero creo que [David y Lou] también eran buenas personas. Cuando estaba teniendo problemas, ambos me ayudaron económicamente. Compraron mis impresiones. Cuando estaba en el hospital para la cirugía de bypass cardíaco, las primeras flores que me esperaban eran de Lou y David. No solo eran mis verdaderos amigos, también eran mis verdaderos héroes. Mi admiración por su trabajo es fuerte“.

Si bien su fotografía fue lo que lo puso en el mapa, su videografía también dejó una huella imborrable. Se desempeñó como fotógrafo oficial de Bowie y luego como camarógrafo. Había reelaborado uno de sus clips anteriores, “Life on Mars”, con Clay como parte del Creator’s Project en 2011. También dirigió videos de “John, I’m Only Dancing” de Bowie, “Jean Genie” y “Space Rareza.” En 2011, estaba preparando una exposición en Nueva York que presentaba una retrospectiva de su trabajo junto a nuevos artistas como Lady Gaga. Habló con Rolling Stone sobre sus primeros videos anteriores a MTV y lo que pensaba de los videos musicales contemporáneos.

“Algunos son muy buenos, porque no tienen mucho presupuesto y se crean con un sentido de inmediatez”, dijo. “No me gustan demasiado los videos sobreproducidos. Se trata de la energía bruta y del acto en sí. Eso es lo que la gente quiere ver sobre todo. No necesitás un ejército de bailarines para ser efectivo. ¿Es un enfoque básico de punk rock? Puede deberse al hecho de que soy un fotógrafo de imágenes fijas. Me interesa que sea sencillo con la iluminación, las texturas y la atmósfera, además de las campanas y los silbatos. Pero, de nuevo, soy de la época en la que no había mucho presupuesto para eso, de todos modos. Por otra parte, ¡aquí estamos de nuevo hoy! ¡Quizás por eso he vuelto a trabajar mucho estos días!”.

Fue un artista prolífico, cuyo trabajo abarcó décadas y generaciones. El anuncio de su muerte abordó la forma distinta en la que capturó la esencia de sus sujetos en la película.

“Las estrellas parecían alinearse sin esfuerzo para Mick cuando estaba detrás de la cámara; alimentarse del carisma único de sus sujetos lo electrizaba y energizaba. Su intención siempre intensa. Su enfoque siempre total“, continuó el comunicado que anunció su fallecimiento. “Un hombre fascinado con la imagen, absorbió seres visuales a través de su lente y se sumergió en su arte, creando así algunas de las imágenes más magníficas que la música rock haya visto jamás. Conocer a Mick era amarlo. Era una criatura mítica; algo que nunca volveremos a experimentar.

“No nos lamentemos por la pérdida, sino que celebremos la fabulosa vida y la extraordinaria carrera de Michael David Rock... Siempre lo hizo a su manera, debemos pedir que se respete la privacidad de sus seres más cercanos y queridos en este momento. Por lo tanto, no habrá más comentarios“.

