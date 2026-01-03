Morrissey canceló shows a último momento en los Estados Unidos: qué se sabe de su delicado estado de salud

El cantante Morrissey tenía previsto dar un concierto el sábado 3 de enero en el Casino Agua Caliente de Rancho Mirage, de California, pero desde el sitio web oficial del local se informó que el show fue cancelado y será reprogramado, debido a una reacción que le produjo al exlíder de The Smith, una medicación que venía tomando. Incluso, según informó el portal NME, el recital que tiene agendado para el martes 6, en el Civic Theater de San Diego, también deberá ser reprogramado.

En Rancho Mirage son optimistas. Sugirieron al público que conserven los tickets, ya que serán válidos para la reprogramación. Aunque también pusieron a disposición la devolución de entradas y el reembolso de los importes para quienes así lo deseen.

Si 2026 no comenzó bien para Morrissey, se puede recordar que 2025 tampoco fue un buen año. En abril canceló dos conciertos en Estados Unidos tras ser hospitalizado por un severo ataque de sinusitis, mientras que un show en Estocolmo, en junio, se canceló después de que el cantante declarara que su banda estaba “cansada del viaje” y no había recibido “ningún apoyo de la industria musical”. El mes pasado, dos conciertos en Turquía se cancelaron, y los fans especularon que se debieron al aparente apoyo del cantante a Israel.

Morrissey lleva varias cancelaciones de shows en el último año y medio John D Shearer/Shutterstock

En el último trimestre del año, también tuvo complicaciones en el tramo sudamericano de su gira. “Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires”, decía el comunicado enviado por la productora Move Concerts Argentina.

En Latinoamérica

El exlíder de The Smiths venía de cancelar los dos shows previstos para el inicio del tramo latinoamericano de su gira programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. En esa ocasión, también adujo la suspensión a un cuadro de “agotamiento extremo”.

Varias veces debió levantar tramos completos de un tour aduciendo problemas de salud. A 20 días del show que debía dar en febrero de 2024 en Buenos Aires, llegó un comunicado que decía: “Por motivos de salud del artista, Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica. Por este motivo, su show en Buenos Aires, pautado para el 17 de febrero, en el Movistar Arena, no se llevará a cabo. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”, señalaba un comunicado. “Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zúrich”, sumaba.

El episodio del dengue

Hubo otras dos situaciones anteriores en la última década. Ambas durante dos tours por América Latina. La última fue en México, donde contrajo dengue y debió cancelar lo que le quedaba de esa gira. Casi una década antes el problema había sido en Perú; allí había sufrido una intoxicación severa: “Estuve oficialmente muerto durante nueve minutos”, explicó Morrissey en esa ocasión.

La vida “en la ruta” de Morrissey ha sido de lo más accidentada en los últimos años. Hubo problemas de salud pero también amenazas que lo obligaron a cancelar actuaciones. En septiembre pasado debió suspender una serie de shows tras recibir una “amenaza creíble” contra su vida. Según la publicación oficial en su cuenta de Instagram, las actuaciones canceladas fueron la Foxwoods Resort Casino de Mashantucket, Connecticut, y la del MGM Music Hall del Fenway de Boston. ¿El motivo? La policía de Ottawa informó a CBS News que Noah Castellano, de 26 años, había publicado una amenaza en redes antes de la actuación de Morrissey, el 12 de septiembre en el Festival CityFolk, y posteriormente fue acusado. Castellano fue puesto en libertad bajo fianza de 5000 dólares, pero la investigación continuó, según informaron las autoridades.

El mensaje había sido enviado desde la red social Bluesky el 4 de septiembre, con el nombre de usuario “Guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day” (El muchacho al que le disparan en la cabeza cien mil veces al día): ”Steven Patrick Morrissey, cuando actúes en el TD Place aquí en Ottawa la próxima semana, la noche del 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 9 p.m., estaré presente en el recinto entre el público e intentaré dispararte muchas veces y matarte con una pistola muy grande que poseo ilegalmente". A pesar de la publicación, el concierto se desarrolló según lo programado. Sin embargo, cancelaron los dos siguientes.

Presente y futuro

Morrissey anunció recientemente su único concierto en el Reino Unido para 2026, que tendrá lugar en el estadio O2 de Londres el 28 de febrero. Por otra parte, según NME, el día de Navidad el cantante compartió una aparente lista de canciones para un nuevo álbum, junto con el logotipo de Sire Records. La lista de 12 temas parece representar un álbum diferente a su muy demorado Bonfire Of Teenagers, pero aún no se han confirmado más detalles. Una semana antes, una publicación en su sitio web parecía indicar que había firmado un contrato con Sire.