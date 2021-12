Músicos por músicos: Miley Cyrus y Mickey Guyton hablan sobre el poder y los límites

Incluso para sus estándares, Miley Cyrus hizo algo inesperado con su concierto por el mes del orgullo gay. En lugar de reclutar a otras estrellas pop de las dos costas de Estados Unidos, fue a su ciudad natal de Nashville, en medio del llamado “cinturón de la Biblia”, y reclutó a un grupo de cantantes de country que no le temían a desafiar el status quo. Mickey Guyton fue de la partida y se unió a Cyrus en el escenario del auditorio Ryman para entregar un mensaje musical de amor, aceptación y orgullo gay.

“Fue una semana muy loca en la música country”, dice Cyrus por Zoom desde su casa en Los Ángeles.

El dúo de Cyrus con Guyton, una versión vibrante de “Heart of Glass” de Blondie, se convirtió en un himno de perseverancia en el escenario del Ryman. Cyrus se está abriendo camino en el rock (un terreno tradicionalmente dominado por los hombres) mientras Guyton, una de las pocas mujeres negras que firmó con un sello importante de Nashville, está golpeando la puerta de un género que sistemáticamente ha sido excluyente.

“Quiero traer a tantas mujeres negras al country que el country realmente no sepa qué hacer con nosotras”, dice Guyton, que lanzó su disco debut, Remember Her Name, en septiembre. “Hay que terminar con la idea de que el country es cosa de chicos buenos chapados a la antigua”.

MILEY CYRUS: La parte más frustrante de que te entrevisten es que rara vez podés hablar sobre tu proyecto, especialmente si sos alguien que representa algo más allá del talento artístico. Porque yo hablo todo el tiempo de mi descaro, mi valentía, mi puta bandera que dice “soy un monstruo” y que hago flamear sin vergüenza todos los días. Pero quería hablar sobre todo de tu disco.

MICKEY GUYTON: Y realmente yo quería concentrarme en hablar de vos. Tu forma de ser con la gente, tu voz. Sos un camaleón.

CYRUS: Gracias. Y eso es lo que quiero decir con centrarme en tu disco y tu sonido. Mi papá siempre dice: “No pienses dentro de los esquemas, porque no existen”. Para mí, siendo una persona conocida por ser controvertida, cuando hay una línea y la cruzo, ni siquiera presto atención, porque si no, nos enfocamos más en la línea que en la acción.

Miley Cyrus Vijat Mohindra/Peacock/NBCU Photo Bank via Getty Images - NBCUniversal

GUYTON: ¿Cuál es la línea?

CYRUS: La línea la trazan otras personas.

GUYTON: Existe un esquema en el que se supone que encajan las mujeres en la música country, pero agregá “ser una mujer negra” en ese esquema y vas a ver que se vuelve todavía más pequeño. Es como una cajita diminuta que me dieron para hacer algo de ruido, pero no demasiado. Y fue asfixiante. Viendo a artistas como vos, como Kacey Musgraves, artistas que sin pedir disculpas dicen: “Ey, chicos, esto es lo que voy a hacer. Me vas a aceptar o por ahí no”.

CYRUS: “O por ahí no” también es importante.

GUYTON: Tuve una conversación muy honesta con mi esposo, le pregunté por qué la música country no me funcionaba. Y me dijo que la razón es que estoy huyendo de todo lo que me hace diferente. Llevaba mi cabello de una forma, trataba de vestirme y actuar como las mujeres típicas del country, y era muy tóxico para mí. Eso es este disco: soy yo liberándome de todas las cadenas que me puse. No me importaba adónde llegaba esta música. La gente decía: “Bueno, ¿querés sonar en las radios de country?”. No voy a apoyar una estructura que nunca me apoyó a mí, en primer lugar.

Mickey Guyton John Shearer - Getty Images North America

CYRUS: Te hace muy vulnerable, depender de la radio. Nunca dependas de que alguien haga lo que supuestamente tendría que hacer.

GUYTON: Nunca. Mi objetivo era escribir música que me fuera fiel a mí, y hacer country desde la perspectiva de una persona negra. Mi country es tan diferente al de los demás. Billie Jean King me dijo: “Dejá de aceptar las migajas”. ¿Vos, cuándo dejaste de hacerlo?

CYRUS: Ayer. Hoy. Todos los días. A veces, todavía soy insegura como la mierda.

GUYTON: Yo también.

CYRUS: Todavía hay días, después de 15 años de hacer esto, en los que apoyo la cabeza en la almohada por la noche y pienso “¿acepté eso?”. Me impuse el otro día, discutiendo en una sesión, que venía mal y me sentí como si valiera mil millones de dólares. Voy a permitirme estar en una posición vulnerable solo al enamorarme, porque eso viene con dolor y vale la pena. Pero la otra mierda no.

GUYTON: Amén.

CYRUS: Todavía hay cada idiota… Después de [tocar en] Lollapalooza, tuve una epifanía. Creo que al no estar frente a 200.000 personas durante un año y medio y luego volver a hacerlo, me di cuenta de mi impacto y mi poder.

GUYTON: Es tu poder, nena. Recuerdo cuando comencé a ver a esta Miley diferente que reconoció su propio poder. Vi a esta chica alta con aspecto de modelo cruzar el escenario con Juicy J y perrear, y me quedé tipo “guau”.

CYRUS: Vos y todos el mundo.

GUYTON: Pensaba “¿cómo puede esta chica hacer eso con el culo?”. Tus actuaciones son una locura, Miley. Le das esperanza a la gente... Esa capacidad que tenés de cambiar completamente tu voz para cualquier cosa que decidas que querés hacer. ¿Qué viene ahora? ¿Vas a ser cantante de jazz?

CYRUS: Honestamente, algo así. No creo que sea suficiente para mí que me consideren una de los mejores cantantes de rock de esta generación. Y vos no querés ser la única cantante negra a la que le permitirán entrar en la música country. No querés ser la mejor porque sos la única.

GUYTON: Por supuesto. En la música country, teníamos a Charley Pride. Y después a nadie más, hasta Darius Rucker, y un par de tipos negros. Estaba Linda Martell, estaba Rissi Palmer y después vengo yo. Me di cuenta de que para derribar cualquiera de estas puertas, una sola no es suficiente.

CYRUS: Eso era lo importante de que estés conmigo en el Ryman. Se trataba de que las personas, fueran quienes fueran… se trataba de la autenticidad. Mi papá se puso tan duro en los noventa por usar Reeboks, porque si sos un cantante de country, se supone que debes usar botas de vaquero.

GUYTON: Eso ya fue. Ahora cualquier pibe tiene unas [Nike] Air Force 1 y una cadena de oro. Las botas de vaquero son bastante incómodas.