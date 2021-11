Cómo suena ‘Toy’, el álbum perdido de David Bowie

Cuando David Bowie murió el 10 de enero de 2016, la tragedia se alivió hasta cierto punto porque acababa de publicar uno de sus mejores discos: Blackstar, que se publicó en el cumpleaños del artista y fue una posibilidad de acercarse a la mente genial de un genio que sabía que sus días están contados. Solemne, deliciosamente discordante e infinitamente sorprendente, el álbum puso un punto en una vida plagada de innovación y creatividad.

Si Blackstar fue el brillante capítulo final de la historia de Bowie, entonces el nuevo lanzamiento del famoso “álbum perdido” de Bowie, Toy (2000), es una especie de nota a pie de página. Aquellos que busquen algún tipo de mensaje revelador en una botella se sentirán decepcionados por lo que es esencialmente un álbum completamente útil, mientras que los fanáticos de Bowie estarán felices de visitar por un tiempo a una suerte de viejo amigo. El disco salió el viernes como parte de la última caja de Bowie, David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992 - 2001).

Toy fue un viaje al pasado para el propio Bowie; presenta reelaboraciones de sus primeras canciones de los años sesenta, antes de convertirse en el camaleón del rock & roll que conocimos y amamos, grabadas de forma bastante espontánea después de que su banda tocara en Glastonbury en el verano de 2000. “He reunido una selección de canciones de un repertorio algo inusual“, escribió a los fanáticos en ese momento. “Todavía me siento realmente eufórico por esto y no puedo esperar para sentarme en un espacio cerrado con otras siete personas enérgicas y cantar hasta que se me caigan las tetas”.

Al escuchar Toy, está claro que Bowie la está pasando muy bien, dando nueva vida a los fragmentos de su catálogo que solo los fanáticos conocen realmente. Sombras de su discografía revolotean por el disco; la apertura rockera con “I Dig Everything”, escrita originalmente en 1966, tiene matices de su versión de 1973 de “Here Comes the Night” de Them, mientras que su reinterpretación de “Silly Boy Blue” recuerda (probablemente sin querer) a “Underground” de Labyrinth.

Aún así, no es tan sorprendente que el registro haya sido archivado. A pesar de la alegría evidente en cada nota del álbum, está lejos de ser trascendente, especialmente viniendo de un músico que se negó a quedarse en un solo carril. Es un álbum que uno podría esperar de un artista al borde del precipicio y eso tiene sentido ya que Bowie se encontraba de hecho en una encrucijada en ese momento de su carrera. Estaba tratando de descubrir cómo encajar en el panorama de la música moderna, lo cual hizo, mientras continuaba innovando en Heathen de 2002 y The Next Day de 2013, que marcó su primer disco en 10 años en ese momento y tranquilizó a los fanáticos con la idea de que nunca se convertiría en un ícono en decadencia. Y luego estaba Blackstar ... oportuno, atemporal y más fresco que cualquier cosa que sus contemporáneos pudieran ofrecer.

Entonces, sí, no hay nada sorprendente en Toy, y eso está bien. Las notas a pie de página tienen su propósito y también lo tiene este álbum: es material complementario, una nota al margen, un paseo errante fuera del camino principal con un amigo que nos habíamos dejado de ver.

