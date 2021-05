Primavera Sound 2022: los argentinos que formarán parte del festival

El festival Primavera Sound anunció su line-up para el año próximo. La programación de la edición barcelonesa se llevará adelante en el Parc del Fórum, durante dos fines semana: el del 2, 3 y 4 de junio y el del 9, 10 y 11 del mismo mes. Entre los principales números aparecen Massive Attack, Pavement, Yeah Yeah Yeahs, The Strokes, Gorillaz y Nick Cave & the Bad Seeds, además de varios argentinos, como El mató a un policía motorizado, 107 Faunos, Nicki Nicole y Duki.

El primer fin de semana, el festival estará encabezado por Massive Attack, Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strokes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & the Bad Seeds y Tyler, the Creator. Esos días, además, habrá shows de Bikini Kill, Fontaines D.C., Beach House, DIIV, Caroline Polachek, Idles, Yo La Tengo y más.

El line-up del primer fin de semana del Primavera Sound 2022 Primavera Sound Sitio Oficial

El segundo fin de semana, en tanto, estará liderado por Dua Lipa, Gorillaz, Interpol, Tyler the Creator, Lorde, Massive Attack, The Strokes, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Tame Impala y Yeah Yeah Yeahs. Además, habrá shows de Slowdive, Metronomy, M.I.A., Courtney Barnett, The Jesus and Mary Chain, Mogway, Sky Ferreira y otros.

El line-up del segundo fin de semana del Primavera Sound 2022 Primavera Sound Sitio Oficial

En el marco del mismo festival también habrá shows en distintos puntos de la ciudad con espectáculos de Beck, Disclosure, Interpol, Chet Faker, The Magnetic Fields y Jehnny Beth.

Los argentinos que actuarán en el Primavera Sound 2022

En el enorme listado de artistas internacionales que formarán parte del festival barcelonés aparecen varios argentinos. Por un lado, referentes locales del indie rock, como El mató a un policía motorizado, Las Ligas Menores, 107 Faunos y Bandalos Chinos. Además, estarán presentes algunos de los nombres que más fuerte pisan en la escena del trap argentino, como Cazzu, Nicki Nicole, Khea y Duki.

Las entradas saldrán a la venta el 1 de junio de este año y pueden adquirirse a través de la página oficial del festival.

