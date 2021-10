Red Hot Chili Peppers anunció que tiene “casi terminado” su nuevo álbum con John Frusciante

Los Red Hot Chili Peppers tuvieron una pandemia muy productiva: “casi terminaron” de grabar su primer álbum nuevo con el guitarrista John Frusciante desde Stadium Arcadium de 2006 y acompañados del productor Rick Rubin que también estará a bordo de este proyecto, según anticipó el baterista Chad Smith.

“Nos estamos llevando muy bien”, contó Smith, que es una de las estrellas del nuevo documental de Netflix con temas de bateristas, Count Me In. “John ha regresado por un tiempo, así que se siente completamente natural... Realmente nos escuchamos el uno al otro de una manera nueva”. Smith tuvo cuidado de no revelar detalles de la fecha de lanzamiento del álbum, pero la banda planea publicarlo antes de lanzar su gira por estadios en Estados Unidos el próximo junio.

Frusciante, que combinó Stadium Arcadium con elaboradas sobregrabaciones de guitarra y armonías vocales, parece estar en un plan similar esta vez. “Es tan dedicado”, dice Smith. Está tan metido en ello. Está trabajando muy duro. Todos estamos trabajando duro, pero él está ahí con todas las sobregrabaciones y la magia que aporta“.

Frusciante se reincorporó a la banda en diciembre de 2019 después de una ausencia de una década, desplazando a Josh Klinghoffer, quien se había hecho cargo de su rol en el grupo. Después de tomarse dos meses de descanso al comienzo de la pandemia, los Peppers formaron una burbuja Covid y comenzaron a ensayar con un solo “técnico” en la sala. Pasaron meses escribiendo canciones, ininterrumpidamente, antes de ingresar al estudio a principios de este año. “Íbamos a tocar en algunos festivales que obviamente se pospusieron”, dice Smith. “Así que pudimos abrirnos paso y escribir, y eso fue lo que hicimos. Fue una especie de bendición, porque queremos salir con nueva música y tocar algunas canciones nuevas. Será genial cuando finalmente salgamos el año que viene y tengamos un disco para tocar, y un montón de otras cosas, obviamente“.

La banda trató de no detenerse en el desafío de estar a la altura de los triunfos pasados con Frusciante, desde Blood Sugar Sex Magik hasta Californication. “Realmente no puedes pensar en eso”, dice Smith. “Todos nuestros registros son solo buenas instantáneas de dónde estábamos en ese momento. Realmente no podés decir, “oh, espero que sea tan bueno como..”. Porque en ese caso estás empezando a tener nociones preconcebidas sobre lo que querés escribir. Mirá, John no estuvo en nuestro grupo en 10 años, eso es mucho tiempo. Así que, por supuesto, sonará diferente, pero sonará como los cuatro porque tenemos esta química especial juntos. Suena como Red Hot Chili Peppers, pero es diferente y nuevo, y para mí eso es genial.. Realmente nos gusta y estamos orgullosos de eso y tiene que empezar por ahí. Si a otras personas les gusta, genial. Si la gente lo compara con esto o [dicen] que no suena así, no tenemos control sobre eso. Pero sí, estamos todos muy contentos con esto“.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.