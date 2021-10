Paul McCartney sobre los Rolling Stones: “Son una banda de covers de blues”

Paul McCartney no esquivó ninguna de sus opiniones sobre el lugar que ocuparon los Beatles en relación con otras bandas. En una entrevista que dio a The New Yorker, el músico señaló que los Beatles eran más amplios que proyectos como el de los Stones. “No estoy seguro si debería decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Rolling Stones”, dijo. “Creo que nuestra red era un poco más ancha que la de ellos”, sumó.

A pesar de que suena como una provocación -y McCartney ya dijo en el pasado que considera que los Beatles fueron mejor banda para él- la rivalidad de décadas tiene un tono más amigable que de confrontación. El año pasado, mientras hablaba con Howard Stern en Sirius XM, estuvo de acuerdo con la afirmación del presentador de que los Beatles eran la mejor banda, aunque también dejó en claro que era fanático de los Rolling Stones. “Los Stones son un grupo fantástico”, dijo McCartney, y agregó que va a verlos en vivo cada vez que puede.

“Tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Mientras que nosotros teníamos un poco más de influencias“, le dijo a Stern. Añadió: “Hay muchas diferencias y me encantan los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles eran mejores“.

Mick Jagger respondió a los comentarios que McCartney le hizo a Stern poco después en una entrevista con Zane Lowe durante su programa de Apple Music. “Eso es muy divertido”, dijo riendo. “Él es un amor. Obviamente, no hay competencia“.

Jagger también se refirió a la principal diferencia entre los dos. “Los Rolling Stones fueron una gran banda de conciertos en otras épocas en las que los Beatles ni siquiera hacían una fecha en un estadio”. “Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de las giras de verdad no comenzó hasta finales de los años sesenta... Esa es la gran diferencia entre estas dos bandas. Una banda, increíble y afortunadamente, sigue tocando en estadios y la otra banda ya no existe“.

En una reciente entrevista programada que saldrá al aire en BBC Radio 4 a finales de este mes, McCartney habló sobre la ruptura de los Beatles y dijo que él personalmente no fue la causa de su desaparición, sino que se debió a John Lennon.

“Yo no instigé la división. Ese era nuestro Johnny“, dijo McCartney. “No soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: “Me voy de los Beatles”. ¿Eso es instigar a una separación o no?“.

Este artículo fue originalmente publicado en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.