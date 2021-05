Selena Gomez: “Cantar en español me permitió llevar mi voz a otro lado”

Hace diez años que el primer disco en español de Selena Gomez, Revelación, se viene haciendo. Entusiasmó a sus fans por primera vez con la idea vía Twitter en 2011. Luego vinieron la vida misma y una carrera en constante expansión, pero el sueño no se alejaba de su cabeza. “Si hubiera lanzado este disco antes, no habría tenido el mismo impacto”, dice. La mayor influencia del sonido del EP es su tocaya, la fallecida Selena Quintanilla-Pérez; también cuenta con la producción del creador de éxitos de reggaetón Tainy y un dúo con Rauw Alejandro. Desde Rare, de 2020, Gomez (28) se asoció con Blackpink, condujo un programa de cocina y lanzó una línea de maquillaje (Rare Beauty). Pronto aparecerá en su primer papel televisivo desde sus días en Disney, protagonizando junto a Steve Martin y Martin Short la inminente comedia para Hulu Only Murders in the Building. “Solo voy adonde me dice el corazón”, dice. “Lo seguiré haciendo mientras pueda”.

- Dijiste que te parece que cantás mejor en castellano y volviste a aprender el idioma. ¿Cómo fue eso?

- Lo hablaba de manera fluida hasta los siete años. Creo que lo que quería decir era que siento que pertenezco. No me siento tan juzgada. Quizás esto viene de años de gente diciendo que no soy una verdadera artista. Explorar este costado de mi vida fue absolutamente maravilloso. Me permitió llevar mi voz a otro lado. Me sentía muy segura a la hora de cantar. Espero que la gente escuche todo el trabajo que hay detrás y lo disfrute.

- ¿Cómo te parece que te percibió la gente como artista, y en qué medida es diferente de cómo te gustaría que te vieran?

- Cuando era más chica, sería justo decir que no tenía idea de lo que hablaba. De alguna forma, estaba construyendo un personaje mientras cantaba. Es divertido hacer algo que les gusta a los chicos más chicos. Ese era mi objetivo. Más tarde, ya no quería esa historia... Sé que no soy la mejor cantante, pero sí sé contar historias. Me conecto emocionalmente con mi música. Significa tanto para mí como para la mejor cantante del mundo.

- Ya hiciste dos temporadas de tu programa de cocina para HBO Max, Selena + Chef. ¿Qué fue lo mejor que aprendiste de los chefs que te dieron clases de cocina virtuales para el programa?

- Paciencia. Me frustro mucho. Editan el programa, obvio, de forma de mostrar los momentos más caóticos. Pero es así como soy exactamente, es decir un poco tonta. Pero había momentos más tranquilos que fueron muy especiales y un poco más íntimos.

- ¿Hiciste alguna de las recetas por tu cuenta?

- Voy a ser franca: cuando no tengo dirección, no me sale tan bien. Pero es muy divertido. Como sorpresa, me dieron un pequeño cuadernillo donde tengo todas las recetas que probé. Así que no es terrible, pero es bueno que alguien te guíe.

- Estás filmando un nuevo programa con dos de las personas vivas más graciosas, Martin Short y Steve Martin. ¿Cómo fue regresar a un set?

- Normal. Soy productora ejecutiva, así que pude ser parte del proceso del programa. Extrañaba el set. Steve es muy dulce y Martin es un caos. Una combinación hermosa. Puedo pasar tiempo con estas leyendas, escuchar anécdotas y pedirles consejos. Me encanta.

- Hace poco denunciaste a grandes nombres de la tecnología, como Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, por la difusión de información falsa acerca del Covid-19 y los disturbios en el Capitolio. ¿Qué te llevó a publicar esas cartas abiertas?

- Me enojé mucho. Hace tres años que no tengo redes sociales. Posteo a través de mi equipo: saco la foto, escribo la bajada, hago lo que tengo que hacer. Pero saber lo que la gente cree, en base a lo que le están mostrando, me desagrada. No es verdadero y es dañino. No podía quedarme sin hacer nada. Quizás antes me habría dado miedo, pero ahora prefiero jugármela por millones de personas.

- Acusaste a los grandes sitios de “hacer dinero con el mal”, por ejemplo, cuando transmiten publicidades con mentiras sobre las elecciones. ¿Qué te motivó a hacerlo?

- Estaba harta. Antes me daba terror hablar. No era tan directa. Pero también estoy contenta de haber sido como fui porque quizás en esa época no tenía la información adecuada. Cuando sentí que lo que ocurría era demasiado, ya no me pareció OK. Que se diga que alguien es un extraterrestre o un asesino cuando lo único que hizo fue contribuir con la sociedad… eso no tiene sentido.