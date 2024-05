A los 31 años, Selena Gómez reveló la decisión que tomó en torno a ser mamá: “Me torturé mentalmente”

Escuchar

La artista internacional Selena Gómez dio declaraciones sobre una posible proyección familiar, tan solo unas semanas después de que su exnovio, Justin Bieber, anunciara que espera su primer hijo junto a Hailey Baldwin. Hace un tiempo, la cantante sostuvo que pensó en la posibilidad de adoptar si llegaba a los 35 años sin una pareja estable. Sin embargo, en el último tiempo su vida amorosa cambió, al consolidar un vínculo con el músico Benny Blanco.

“Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré”, detalló Gómez en el evento Time 100 Most Influential Companies al que fue invitada por su impacto en el negocio de la belleza. “Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté”, agregó y explicó que en ese momento se le ocurrió “un plan”: adoptar a un niño a los 35 años si no había conocido a nadie con quien formar una pareja.

Sin embargo, tiempo después, la artista de 31 años comenzó a salir con su actual novio, el cantante y exitoso productor musical estadounidense, Benny Blanco. Están juntos hace un año y desde el primer momento confirmaron públicamente su romance. El músico no es ajeno del mundo de las celebridades y ha trabajado con artistas como el exnovio de Gómez, Justin Bieber, también con Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna y The Weeknd.

Selena Gomez y Benny Blanco se conocen desde 2015 y también han trabajado juntos en la producción de algunos temas como “Same Old Love” y “Single Soon”, dos de los éxitos en la carrera de la cantante. De acuerdo con sus propios admiradores, la actriz de Los hechiceros de Waverly Place había reaccionado a las publicaciones del músico desde meses atrás de confirmar el romance.

El novio de Selena Gómez también proyecta una familia

Recientemente, Benny Blanco estuvo en el programa SiriusXM de Howard Stern y abrió su corazón a los fanáticos. Allí contó sus sentimientos y sus planes a futuro con Gómez. “Ella es la más genial, la más amable y la más dulce”, afirmó. “Es realmente como mi mejor amiga... Nos reímos todo el día”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre la idea de tener hijos, Blanco aseguró sin dudar: “Ese es mi próximo objetivo a marcar en la lista”. Rápidamente, explicó que tiene “muchos ahijados” y “un montón de sobrinos” y que le encanta estar rodeado de niños. Stern, no contento con la respuesta, fue más allá y le preguntó cuánto iba a pedirle matrimonio a Selena, pero esta vez, la contestación no fue tan contundente: “Cuando la miro, siempre digo: ‘No conozco un mundo que pueda ser mejor que este’”.

Justin Bieber anunció que será padre

En tanto, Hailey Baldwin y Justin Bieber anunciaron a través de sus perfiles de Instagram que estaban esperando un hijo. La modelo y el músico compartieron la noticia con una serie de fotografías y videos en los que es evidente el embarazo.

Es en este contexto que las declaraciones de Selena Gómez y de Benny Blanco cobraron relevancia. La relación entre Justin Bieber y la actriz de ascendencia mexicana inició en 2010 y tras ocho años, donde hubo numerosas rupturas y reconciliaciones, terminaron definitivamente en 2018.

