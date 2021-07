Sex Pistols: la nueva serie de Danny Boyle desató una disputa entre los exintegrantes de la banda

Los miembros supervivientes de los Sex Pistols terminaron en la corte por una disputa sobre el uso de su música en la próxima serie de FX, Pistol.

Según informó ABC News, el ex guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook demandaron al líder John Lydon (más conocido como Johnny Rotten) después de que se negó a otorgar permiso a FX para usar la música de la banda. Según trascendió, Lydon se refirió a la serie, que se basa en las memorias de Jones de 2018, Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, como “irrespetuosa”.

Durante una audiencia en la corte el jueves 15 de julio, el abogado de Cook y Jones, Edmund Cullen, argumentó que un acuerdo de 1998 les dio a los miembros de la banda el poder de autorizar solicitudes de licencia sobre la base de “reglas de mayoría”. Para darles esa mayoría, Cullen agregó que Cook y Jones tienen el respaldo del bajista original de la banda, Glen Matlock, así como la propiedad del fallecido bajista Sid Vicious.

La primera imagen de Pistol, la nueva serie basada en la corta, pero explosiva carrera de los Sex Pistols, dirigida por Danny Boyle Miya Mizuno/FX

Mientras tanto, el abogado de Lydon, Mark Cunningham, emitió un argumento escrito que objetaba la descripción del músico en el libro de Jones, diciendo que lo presentaba de una manera “hostil y poco halagadora”. También destacó una descripción de Lydon como “el pequeño mocoso molesto con la gran estructura ósea que siempre está pidiendo más”.

Los abogados de ambas partes no quisieron agregar sus testimonios a ROLLING STONE. FX también declinó su solicitud para añadir comentarios.

Pistol se anunció a principios de este año, y el cineasta ganador del Oscar Danny Boyle fue designado para dirigir y producir la serie que tendrá solo seis episodios. En abril, Lydon dio a conocer sus apreciaciones sobre la serie en una entrevista con el Sunday Times, amenazando con emprender acciones legales contra lo que consideraba un programa no autorizado y diciendo: “Quiero decir, fueron al grano para contratar a un actor [Anson Boon] para interpretarme a mí, pero ¿qué papel está haciendo? Ciertamente ese no soy yo. Esto no puede ir a ningún otro lugar que no sea a la corte“.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.

Jon Blistein