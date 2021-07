Shirley Manson: “No me importa mi legado, quiero divertirme ahora”

¿Cuáles son las reglas más importantes de tu vida?

Si no es divertido, no me interesa para nada. Si alguien me trata mal, me tengo que ir. La vida es tan jodidamente corta, y yo ya viví tres cuartos de la mía. Quiero tener una buena vida, llena de alegría.

¿Quiénes son tus héroes y por qué?

Patti Smith es una gran heroína para mí, sobre todo porque es una mujer que navegó su carrera creativa de manera hermosa y hábil y me demostró que una mujer, una artista, no tiene que cumplir con las reglas de la industria de la música. Pocas veces las mujeres ven ejemplos de mujeres trabajando a los setenta y pico. Para mí es emocionante, inspirador, me da esperanzas.

También vos sos un modelo de vida. ¿Cómo manejas esa responsabilidad?

Cometo errores. Frustro a la gente, digo cosas estúpidas, no lo sé todo, pero hago lo mejor para ser una persona decente. Siempre va a haber gente que piense que soy una idiota, y es parte de ser una personalidad pública. Llegué a un punto en mi vida en que puedo decir: “¿Saben qué? Váyanse a la mierda. No se puede satisfacer a todos”.

Una vez dijiste que la idea del legado era una construcción masculina en la que no creías. ¿Aún te sentís así?

Sí. Conozco a muchos artistas hombres que hablan de su legado y su importancia. Para mí, en lo personal, ¿qué me importa? Voy a estar muerta, totalmente inconsciente de cualquier legado. Quiero divertirme ahora. Quiero tener una buena vida ahora. Quiero comer buena comida y tener buen sexo. Quiero usar mi tiempo con sabiduría y es lo único que me importa.

En “Godhead”, el nuevo tema de Garbage, hablás del género, y te preguntás si la gente te trataría distinto “si tuviera pija”. ¿Cuándo te volviste consciente del patriarcado?

Cuando era joven estaba demasiado ocupada tratando de triunfar, y no me daba cuenta del patriarcado. Fue solo como adulta que empecé a recordar y pensar: “Oh, wow. Cuando ese ejecutivo me dijo en la cara que se había masturbado con fotos mías, no estuvo bueno”. Pero en el momento una se ríe. En esta canción hablo de cómo el patriarcado lo arruina todo, en especial con la religión organizada. “Godhead” es el macho, y no se lo cuestiona. El hombre tiene una posición más alta en la sociedad, porque tiene pija y dos bolas. Muchas veces esas bolas son más chicas que las mías [risas].

Dijiste que esto solo se volvió más claro para vos más tarde en tu vida. Considerando eso, ¿qué consejo te darías a vos misma cuando eras más joven?

“Ocupá tu espacio”. Cuando era chica, ser niña era que te dijeran que minimizaras el espacio que ocupabas: “Cerrá las piernas, no hables fuerte, sonreí, sé linda, sé atractiva, sé agradable”. Cuando era chica yo rehuía de esto de manera natural. Era una niña rebelde, no me iba a sentar en un rincón a quedarme callada. Pero, de todos modos, cuando lo recuerdo, noto algunos patrones de conformidad. No me odio por ello, pero me gustaría decirme a mí misma: “Ocupá tu espacio. Ocupá el asiento. Y si no hay un asiento, sentate arriba de la mesa”.

En 1996, tu compañero de grupo Butch Vig dijo sobre vos: “Muchas cantantes cantaban para transmitir intensidad, y ella hace lo contrario. Nos voló la cabeza”. ¿Cómo se te ocurrió ese estilo?

El conflicto no me incomoda. Disfruto del conflicto. Me excita, de una manera graciosa. Me gusta gritar; así éramos en mi familia. Nos gritábamos todo el tiempo, pero no era un hogar violento. Cuando las personas están muy calladas, ahí sé que son cosa seria, porque están controlando su rabia, y ahí es cuando más letales son.