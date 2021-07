Johnny Marr dijo que The Smiths era una banda “demasiado pendiente” de la prensa y la notoriedad

Johnny Marr recordó su etapa como guitarrista y compositor en The Smiths y habló de un aspecto del grupo que llegó a convertirse en su “punto ciego”: la preocupación por tener mayor visibilidad en los medios. Durante la entrevista, el músico reflexionó sobre las prioridades de la banda y señaló que “pudieron haber conseguido lo mismo sin tanto de eso”. Además, habló del legado que dejó el grupo en Manchester, donde surgieron bandas como Oasis y The Stone Roses.

“La fama nunca fue mi objetivo con The Smiths”, dijo Marr en diálogo con The Poet Laureate Has Gone to His Shed (BBC Radio 4). “Mi idea era hacer algo realmente genial, no necesariamente pegarla. Claro que uno podría pensar que digo esto desde un lugar de privilegio, pero se pueden hacer cosas geniales sin ser famoso”, expresó el músico. “Nada te detiene de ser un experto absoluto en lo que estás haciendo, y cuando te vas a dormir podés estar tranquilo y contento con eso”, agregó. Luego, Marr se refirió a un cambio de paradigma “en la era de las redes sociales”: “Hay como una idea de que la fama es casi un lugar físico que hay que alcanzar”, definió.

“Pienso en la gente que se volvió famosa cuando yo era más joven, Bob Marley, David Beckham, eran expertos en lo suyo desde niños, estudiaron cada uno de los detalles de su trabajo. Eso era lo que yo quería para The Smiths”, apuntó. En ese sentido, el guitarrista señaló que el grupo fue una banda sobre la que la prensa tuvo puestos los ojos todo el tiempo. “Éramos constantemente reseñados. Ahora que soy más grande, me doy cuenta que podríamos haber logrado lo mismo sin tanto de eso”, agregó.

Durante su paso por el programa que conduce el escritor británico Simon Armitage, el músico sostuvo que, si bien esta preocupación por la publicidad no fue el motivo por el que la banda se separó, sí los terminó perjudicando. “No diría que fue nuestra perdición, pero creo que fue un punto ciego de The Smiths: estar tan ocupados con los medios y la notoriedad, particularmente un miembro específico del grupo. Creo que eso podría haberse reducido un poco y hubiera ayudado“, dijo.

En la misma entrevista, el músico se refirió a la forma en que el grupo dio pie a una potente escena musical en Manchester y subrayó que tanto The Smiths como bandas que surgieron posteriormente, compartieron una forma de vida y una clase social en común. “Creo que mucho de esto tiene que ver con el entretenimiento de la clase trabajadora y la historia y el legado del entretenimiento de la clase trabajadora”, dijo. “En mi caso, y digamos que en el caso de los hermanos Gallagher [de Oasis], Noel en particular, y también, Mani [Gary Mounfield] de los Stone Roses, venimos de familias de inmigrantes. En The Smiths, todos, de hecho”.

