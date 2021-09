The Doors: encuentran el demo original de “Riders on the Storm”

John Densmore recuerda vívidamente las palabras que el veterano productor de The Doors, Paul A. Rothchild, usó para describir “Riders on the Storm”: “es música de cóctel”. “Cuando la escuchó, fue en un ensayo temprano y no había evolucionado hasta convertirse en lo que se convirtió”, dice el baterista sobre la dramática canción, que es una historia de fantasmas de vaqueros en un clima de lluvia y truenos inquietantes. “Pero realmente es una de nuestras canciones más importantes”.

La historia completa de la canción finalmente se contará en una próxima reedición de L.A. Woman, el triunfal y último disco con Jim Morrison, que saldrá el 3 de diciembre. Entre los bonus tracks que acompañan al disco recién remasterizado se encuentran la demo original de “Riders”, que la banda cortó en Sunset Sound y se estrenará aquí, una versión alternativa de la melodía grabada durante las sesiones de L.A. Woman y, por supuesto, la interpretación final del estudio. La colección, que contiene tres CD y un LP, incluye un total de 18 grabaciones inéditas.

“Recientemente, [el guitarrista de Doors] Robby [Krieger] dijo que sentía que L.A. Woman era el álbum más orgánicamente formado que habíamos hecho, porque la mayoría de las canciones se iniciaron simplemente con improvisaciones”, dice Densmore. “Mientras que Robby a veces traía una canción completa como ‘Light My Fire’”.

Cuando los Doors comenzaron a escribir L.A. Woman, solo habían pasado unos meses desde que sacaron su quinto LP, Morrison Hotel, que fue el regreso a un sonido más dura y más blusero que los desvíos pop que habían tomado recientemente. Querían mantener el impulso en L.A. Woman, y juntos escribieron “Love Her Madly”, “L.A. Woman “y” Riders on the Storm “, entre otros favoritos de los fanáticos en el disco, antes de invitar a Rothchild a sus ensayos y, finalmente, grabar la interpretación de ”Riders “, que se presenta aquí, en Sunset Sound.

El demo original se mueve un poco más rápido que la versión de estudio, y el tecladista Ray Manzarek tocó un órgano (a diferencia de la interpretación del bajista Jerry Scheff en la versión de estudio), dándole una sensación más áspera, casi electrónica. Aunque tiene el mismo poder que la versión de L.A. Woman, no conmovió a Rothchild. “Paul se llevó las manos a la cabeza y dijo: ‘Esto es un cóctel de jazz, ya no puedo hacer esto’”, recuerda el ingeniero Bruce Botnick. Rothchild, que acababa de producir Pearl para Janis Joplin, se retiró de L.A. Woman y la banda terminó coproduciendo el álbum con Botnick. “Con Bruce y nosotros produciendo, teníamos más control”, dice Densmore. “Fue una alegría. Solo tomó unas pocas semanas hacerlo“.

Mientras supervisaba la reedición, Botnick descubrió recientemente el demo olvidado. Esa toma fue todo lo que encontró en una grabación sin etiqueta. “Nos encontramos con eso y dijimos, ‘Oh, Dios mío’”, dice el productor. “Y lo curioso es que, cuando se transfirió, se transfirió al revés. Así que tuve que voltearlo electrónicamente, y cuando lo escuché, dije: ‘Por dios, mirá lo que tenemos’. No teníamos ni idea de que hubiera ningún registro auditivo de las sesiones“.

Más tarde, cuando la banda grabó la versión más conocida de la canción, Densmore recuerda haberse divertido con los efectos de sonido. “Estaba jugando a ser Dios”, dice. “Jim se había ido a París. De todos modos, no le gustaba mezclar. Era demasiado técnico para él“. Entonces, sin Morrison, a quien se puede escuchar sugiriendo sonidos de trueno en una toma diferente de la canción, Botnick obtuvo grabaciones de lluvia y truenos que el jefe de Elektra Records, Jac Holzman, había grabado en la ciudad de Nueva York un verano. “Bruce había configurado la grabadora para reproducir lluvia y truenos ambientales constantes, y tenía un par más con truenos, y podíamos dejar caer un trueno donde diablos quisiéramos”, dice Densmore. “Así que justo después de una línea de Jim o un solo de guitarra, fue un viaje de poder”. (Botnick recuerda esto de manera diferente, diciendo que no indicaron los efectos del trueno, sino que tocaron una cinta y todos los truenos ocurrieron en el momento perfecto cada vez, por coincidencia).

A pesar de lo evocadora que fue la canción, ni Densmore ni Botnick pueden decir qué inspiró a Morrison a cantar la letra que hizo. Pero el baterista tiene una suposición: “Él había hecho esta película HWY, sobre un asesino en la ruta, una especie de película estudiantil”, dice. “Y estábamos improvisando en ‘Ghost Riders in the Sky’, el tipo de canción country cursi. Y la parte de la guitarra se transformó en lo que tocamos, pero queríamos el mismo estado de ánimo, el mismo estado de ánimo misterioso y místico que conseguimos“.

Sin embargo, después de disculparse por lo que él llama autocomplacencia, Densmore cita a un amigo que describió la canción de una manera que le pareció cierta. “Carlos Santana dijo que ‘Riders’ tiene un misterio”, dice. “Una vez más, eso es una bendición”.

