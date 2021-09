Johnny Marr estrenó “Spirit, Power and Soul”, el primer adelanto de su próximo álbum

Johnny Marr lanzó una nueva canción, “Spirit, Power and Soul”, de su próximo EP, Fever Dreams, Pt. 1, que llegará el 15 de octubre a través de BMG.

“Spirit, Power and Soul” está marcado por un ritmo casi disco, sobre el cual Marr agrega riffs de guitarra resonantes y voces fuertes y profundas: “Now, time has come/Spirit, power and soul/And I get the feeling/Spirit, power and soul”.

En un comunicado, Marr dijo sobre la canción, “‘Spirit, Power and Soul’ es una especie de anuncio de una misión. Tenía una idea sobre un sonido electro con un dejo gospel, en mis propias palabras... un himno de electro soul“.

“Spirit, Power and Soul” marca la primera entrega de música nueva de Marr desde 2019, cuando lanzó un puñado de sencillos, incluidos “Armatopia” y “The Bright Parade”. Su último álbum como solista, Call the Comet, fue lanzado en 2018. El EP The Fever Dreams, Pt. 1 será parte del próximo álbum doble de Marr, Fever Dreams, Pts. 1 - 4 (pronto se anunciará una fecha de lanzamiento y otros detalles).

Mientras tanto, el primer EP de Fever Dreams está disponible para reservar y se lanzará digitalmente y en una edición limitada en vinilo.

Marr tiene un puñado de fechas en el Reino Unido programadas para este otoño, mientras que el próximo verano se unirá a The Killers en su gira por América del Norte.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.