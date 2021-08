The Hot List 2021: Crown Lands, Gossip Girl, Delfina Cheb y más

Grupo hot: Crown Lands

“Las mejores canciones tienen intros con Mellotron”, declara Kevin Comeau, bajista, guitarrista y tecladista del joven dúo de rock canadiense Crown Lands. Él y Cody Bowles (baterista y cantante) recibieron elogios considerables (incluyendo un premio Juno al Grupo Revelación del Año) por el blues-rock estilo Zeppelin de su disco debut de 2020, producido por Dave Cobb. Pero ya han tomado otra dirección: con el descarado homenaje a Rush en el single de ocho minutos, “Context: Fearless Pt. 1” –editado en marzo pasado–, y otros temas en progreso, se dirigen a un lugar al que pocos grupos recientes (y pocos dúos, de cualquier época) se han animado a entrar: el rock progresivo a todo trapo.

“Cuando empezamos Crown Lands, estábamos seguros de que íbamos a hacer canciones comerciales con tintes de blues y estructuras directas”, dice Bowles. “Pero con el tiempo apareció la onda nerd progresiva, y no pudimos evitarlo”. Ambos músicos adoran otros clásicos del rock progresivo, pero desde un principio los unió su amor por Rush: Comeau tiene el Hombre Estrella de la tapa de su disco 2112 tatuado en el trasero, y para “Context” trabajaron con Terry Brown y Nick Raskulinecz, productores de distintas épocas de Rush. Así como Rush expandía las posibilidades de cómo podía sonar un grupo de tres miembros, Crown Lands espera reimaginar el dúo de rock. Por eso, Comeau a veces toca pedales de sintetizadores de bajo Moog Taurus con el pie, como Geddy Lee. Al mismo tiempo, no quieren solo repetir el pasado del rock. Bowles, de ascendencia Mi’kmaq, que se identifica como dos espíritus y usa pronombres de género neutro (“They/them”, en inglés), enfoca muchas de las letras del grupo en las luchas de los pueblos indígenas.

Comeau se crio siendo el único estudiante judío en la escuela de su pueblo canadiense, de modo que compartir la experiencia de ser marginales acercó a los músicos. “Este año nos enseñó que lo más importante cuando estás en una banda es ser amigos”, dice Comeau. Por Brian Hiatt

Regreso Hot - Gossip Girl

Por fin llegó la ardientemente esperada secuela de Gossip Girl, una nueva versión de la depravada serie de adultos jóvenes devenida en megaéxito. Se estrenó el 8 de julio en HBO Max, y la serie está ambientada en el mismo mundo de los adolescentes ricachones super privilegiados y super problemáticos de Manhattan, al igual que la original, solo que esta vez el elenco es marcadamente más diverso y, como prometió el showrunner Joshua Safran en Twitter, no hay más “acusaciones de puta” ni “peleas de mujeres”.

Pero eso no significa que no haya drama. Durante meses, los detalles acerca de la trama han sido celosamente preservados, con excepción de nombres de personajes y descripciones breves. Pero Safran (que escribió y produjo la original con los creadores Josh Schwartz y Stephanie Savage, que producen esta) reveló que las redes sociales serán integrales en cuanto al modo en que la nueva Gossip Girl difundirá los rumores de la escena de los chicos ricos.

Whitney Peak, que ya protagonizó Chilling Adventures of Sabrina, de Netflix, fue una de las primeras actrices en ser convocadas. Hará de Zoya, una recién llegada a este ambiente de millonarios despiadados. “Como la Dan Humphrey” del nuevo grupo, según Peak, en referencia al personaje de Penn Badgley en la serie original, que funcionaba como un sustituto del público. “Ella introduce a los espectadores a este mundo”. (Peak también aclara que Zoya no es como Dan, de quien luego se reveló que era la Gossip Girl, en todo sentido).

Peak tiene 18 años; nació en Uganda, se crio en Vancouver y dice que se identificó con el sentido de alienación de Zoya. “Yo sentí muchas de las cosas que le pasan a ella”, dice. “Por ejemplo, ser una marginada en un mundo nuevo, tener que decidir si querés mantener tu ética o tratar de cambiar para ajustarte y que sea menos doloroso”.

El modelo y skater Evan Mock también se identificó con su personaje Aki, aunque sería raro que ese no hubiera sido el caso. Safran usó una foto de Mock como inspiración visual para Aki, lo que llevó al hawaiano de 24 años a obtener su primer trabajo como actor.

A diferencia de la Zoya de Peak, Aki ya está metido en la alta sociedad. Sale con Audrey (interpretada por Emily Alyn Lind), la hija de un conocido diseñador de ropa athleisure cuya cabeza calva cada tanto aparece en la prensa amarilla. Pero le cuesta hacer pie. Mock dice: “Es un skater y está tratando de entender su vida, igual que yo”.

La colega de Mock y Peak, Jordan Alexander, tuvo que investigar más allá de sus propias experiencias para su papel. La actriz y música de 27 años, oriunda de Toronto, hace de la influencer Julien. Y para prepararse se creó una falsa cuenta de Instagram para poder ver a gente que si no no seguiría. “Seguir tantas páginas de influencers me puede resultar tóxico”, dice Alexander.

Visitar de manera virtual la vida de los regalos gratis y las fotos con mucho Facetune acabó siendo revelador. También hace que sea más elocuente revisitar hoy Gossip Girl: gracias a las redes sociales, los mundos perfectos en su exterior de Serena, Blair, Chuck, Dan y Nate son más fáciles de recrear que antes.

“Esa vida es casi lo que se espera que todo el mundo viva en Instagram”, dice Alexander. “En Internet, todo el mundo vive en el Upper East Side”. Por Brittany Spanos

Voz del nuevo tango Hot - Delfina Cheb

A sus 24 años, la artista argentina Delfina Cheb está por empezar su doctorado en música, con orientación en musicología en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Cambridge, Boston. Ahí mismo se graduó de su maestría en improvisación contemporánea. Antes, a sus 18, se ganó una beca para estudiar en el Berklee College of Music una doble licenciatura en composición de jazz y performance vocal. En el medio de ese huracán de academia y conocimiento, se coló a una materia que daba Javier Limón y el tic hizo tac. Sellaron una amistad profunda y, después de meses de estar practicando décimas, Delfina se puso a la par y comenzaron a mostrarse trabajos de composición. La clave fue única: la música de raíz.

Desde Boston, Cheb asegura que se dio cuenta rápido de que la insistencia con el jazz estaba de más. Que tenía que acercarse a la canción de una manera más genuina y directa. De abuelo cantor de tangos y padre poeta, no dudó: su destino era la milonga. Javier, que con su sello Casa Limón produjo los grandes discos del flamenco, lo entendió aún más rápido. El disco debut de Delfina tendría ese hilo conductor estético. Así nació Doce milongas de amor y un tango desesperado (2020), un LP de trece canciones que alterna composiciones de Cheb-Limón y de referentes como Piazzolla, Troilo y Zitarrosa, y perlas contemporáneas como “Milonga del moro judío”, de Jorge Drexler, en una versión personalísima. Un equilibrio entre la milonga y el tango con los sonidos de la música de industria y de otros géneros como el flamenco y la electrónica.

Del disco habló todo el circuito. De Santaolalla a Kiki Morente, que además participó como músico invitado. Alejandro Sanz dijo: “Delfina no es una casualidad, como no lo son los mares”. Con ese envión, acaba de participar en un simple junto al músico Pierre Aderne llamado “Com vista pro mar”. Una mezcla entre el perfume de la canción de autor de Brasil y la dulzura de una milonguera argentina.

Hay en la búsqueda estética de Cheb una sana tendencia mundial. La de desarrollar obra con foco en la música de raíz pero con el desparpajo de las redes sociales y la influencia atronadora de la globalización. Un tono con paradas en El madrileño de C. Tangana, El mal querer de Rosalía y Calambre de Nathy Peluso. Ella dice: “No caer en los yeites de la world music tiene que ver con la idea de volver a la palabra y a la canción... La milonga es una forma de respirar, de entender la música. No es solo una línea de bajo. No solo está la raíz argentina sino la africana, el fraseo, el decir. Es la palabra en su estado más honesto. Siempre nos va a hablar de cerca y de frente”.

En su interpretación, Delfina quiebra versos y alarga sílabas con la dulzura de sus cuerdas. Son suspiros finales que no llegan a ser un vibrato presente pero la sostienen en la canción. Marcan el tono de su sangre a pesar de la lejanía de su estadía. “Siempre recuerdo la respuesta de Atahualpa Yupanqui sobre por qué vivía en París: a veces París es más cerca de Buenos Aires que Buenos Aires mismo. Por eso, de alguna forma, estar lejos me arraigó cada vez más a lo hermoso de mi país; tan lleno de poesía, de palabra y de creatividad”, dice. Por Facundo Arroyo

Género Hot - Cli-Fi

La primera gran revelación de Tenet, de Christopher Nolan, es que las generaciones futuras viajan en el tiempo para librar una guerra contra nosotros. La segunda es que eso ocurre “porque sus oceános y ríos se secaron”.

Tenet no es una ficción climática, también conocida como “cli-fi”, pero el cambio climático es el telón de fondo de la trama; una tendencia cada vez más común, que se puede ver, por ejemplo, en The Head, de HBO, un policial estilo whodunit desarrollado en una expedición de científicos en la Antártida.

La amenaza del cambio climático “se ha transformado en una parte tan integral de nuestras vidas cotidianas que, claro, también lo es de nuestras vidas creativas”, dice Alison Stine, cuyo nuevo libro, Trashlands, está ambientado en un club de strippers en las montañas luego de que el aumento en el nivel del agua cambiara la costa.

Daniel Abraham, coautor de The Expanse, la serie de libros ambientados en un futuro pos-colapso climático en el que los humanos colonizaron el sistema solar, dice: “Sabemos que el cambio climático va a ocurrir. Cualquier visión del futuro que no lo incluya empieza a parecer inverosímil”. Por Patrick Reis

Cerveza Hot - Tuut

Más allá de las cadenas y la proliferación de mesas y banquetas altas, el boom de la cervecería artesanal de estos años genera también exponentes con alta graduación en creatividad. Y no solo en Buenos Aires y alrededores. Una nueva camada de artesanos en el interior está dando que hablar incluso fuera del país. Caso testigo: Tuut, sorprendente cervecería mendocina que arrancó en 2013 de la mano del ingeniero agrónomo Miguel Pirrone y el enólogo Laurencio Rubén Romussi, parte de la movida de expertos congregados anualmente en el Festival de Cervezas Extremas. “Los dos vivimos en Francia en distintos momentos y, cuando ya nos quedamos acá, decidimos probar con un popurrí de técnicas cerveceras y enológicas”, dice Romussi, reconocido por sus cervezas y sidras sour barrel aged, elaboradas con agua de pozo y frutas (uva, durazno, ciruela, manzana) de su pueblo mendocino, Rodeo del Medio.

“Fermentamos a temperatura ambiente, elaboramos solo entre marzo y septiembre, para evitar las altas temperaturas, criamos todas nuestras cervezas en barricas de roble y las clarificamos mediante el método Champenoise (el de los espumantes de alta gama)”, dice Laurencio, de 33 años, que además trabaja por temporadas en Dinamarca para Mikkeller Baghaven, cervecería danesa con el mismo concepto que Tuut, pero globalizado, usando frutas de distintos orígenes y barriles de madera de hasta 6.000 litros en los lugares más remotos del planeta. Por Daniel Flores

Reversión Hot - FrioLento

Desde Concepción, Chile, y en pocos meses, FrioLento se anotó su primer hit con 1 millón de reproducciones en YouTube, convirtiendo “Bichota” de la colombiana Karol G en una oda nocturna al perreo, con un sonido oscuro, enérgico y extravagante. Con influencia del indie y el dream pop, y un disco y dos EP en su haber, los integrantes de FrioLento, Zebart (batería y secuencias, 26 años) y Cris Alejandro (voz, guitarra, 29), se toparon con una escena en crecimiento, con artistas como Depresión Sonora, de España, mientras buscaban referencias para entrar otra vez al estudio a grabar. “Acá hay bandas que hacen dream pop y uno se va contagiando de eso. Pero decidimos hacerlo a nuestro estilo: una mezcla de postpunk más popero y más urbano. Así encontré los covers del Saúl (con quien hicieron un feat de ‘La Santa’, la reunión de Daddy Yankee y Bad Bunny), y creo que nos salió una mezcla, una evolución del género. Las letras son super antagónicas, para la gente que escucha el postpunk es lo que muchos podrían rechazar, pero a la vez es un placer culpable. Y así funcionó”, dice Cris Alejandro. Por Mariano del Águila

Revancha Hot - Messi es campeón de América

Cuando terminó la final de la Copa América 2021, Lionel Messi se desplomó emocionado en el césped y todos sus compañeros corrieron a abrazarlo: después de infinitas batallas, Messi se consagró campeón con la selección argentina. Lo quería él, lo anhelaron los suyos y lo bancaron hasta sus rivales: Neymar, astro brasileño, lloró de tristeza por su segundo puesto con Brasil, pero también lloró de alegría por su amigo y ex compañero en Barcelona, que se lo merecía más que nadie.

Tras 28 años de sequías, Argentina se llevó la Copa América 2021. Lo hizo con autoridad y un golazo de Di María, ante el poderoso Brasil de Tité y su convoy de delanteros en el mítico estadio Maracaná. Y a sus 34 años, Messi, uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, fue, por escándalo, el jugador que más gravitó en toda la competición: fue el máximo anotador (4 goles), asistidor (9 pases claves) y el que más participaciones tuvo en jugadas de gol (9). A su lado ya no están ni “Chiquito” Romero, ni Mascherano, ni Higuaín, sus históricos socios.

Los festejos de la selección argentina en la final de la Copa América 2021 CARL DE SOUZA - AFP

Ahora, bajo el mando de Lionel Scaloni en la selección, llegaron valiosos compañeros como Emiliano “Dibu” Martínez (arquero protagonista de los penales contra Colombia), Cristian “Cuti” Romero, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. Una nueva guardia que convivió orgánicamente con los sobrevivientes Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio “Kun” Agüero. “Nunca dejen de intentarlo, nunca dejen de creer”, tuiteó el ex Independiente en un mensaje de aliento colectivo y, obvio, para sí mismo: él también se lo merecía.

Se destrabó el maleficio, se levantó la copa y, bajo este reset, se erige un nuevo mito. Hay bríos renovados de cara a las Eliminatorias y en las vísperas del Mundial de Qatar 2022, el próximo gran objetivo del grupo, ya se advierte una nueva y ganadora piel.

Así las cosas, hubo revancha para La Pulga, que al cierre de esta edición estaba por firmar por cinco temporadas más con Barcelona y al final cerró su contrato con Paris Saint-Germain y que, desde aquí y para siempre, dejará atrás las finales perdidas. “Somos campeones, la concha de su madre”, posteó Messi, desahogado, con el cuerpo todavía tibio, en cueros, junto a su gente y con un sanguchito entre los dedos. Ya está, Leo: por fin, sos campeón con la celeste y blanca. Por Hernán Panessi

