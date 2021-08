Cómo se hizo “Tu amor”, la última canción que lanzó Palo Pandolfo antes de su muerte

El destino quiso que “Tu amor” sea la última canción que lanzó Palo Pandolfo antes de su muerte. La melodía se le apareció en un sueño y se despertó para capturarla. Le puso letra, un estribillo a la altura y cuando la tuvo lista quiso cumplir un deseo que tenía hace rato: invitar a cantar a Santiago Motorizado. Ya había intentado tener al cantante de Él Mató a un Policía Motorizado en El Vuelo del Dragón (2020), su disco en vivo, pero Santiago estaba de gira y no pudo formar parte. “Tu amor” parecía la oportunidad perfecta para fusionar esos dos mundos de aspectos diferentes, pero tan similares en su esencia.

“La invitación de Palo fue un sueño”, dice Santiago Motorizado en diálogo con Rolling Stone, y recuerda la primera vez que Pandolfo escuchó a El Mató: “Hace mucho tocamos en una plaza en Castelar y el Pantera, un chico que organizaba, nos contó que Palo había pasado por la prueba de sonido. Preguntó quiénes éramos y quería saber a qué hora tocábamos porque le gustó lo que había escuchado, quería volver. Me agarró una emoción... Palo es un prócer del rock argentino.

“Los featuring son así para artistas como Palo o Santi: cuando se dan, se dan”, explica Alejandro Varela, histórico mánager y amigo de Palo Pandolfo. “No hay decisión comercial, no son Shakira y Maluma que hacen cuentas de seguidores. Estos cuando tienen ganas se juntan y creo que el resultado es tremendo”.

Desde la muerte de Palo, Varela todavía no pudo volver a escuchar “Tu amor”. Incluso le cuesta hablar del ex Don Cornelio y la Zona y Los Visitantes en pasado. “Es una canción tremenda, tiene una frescura... es Palo y es Santi, son como las dos puntas de un algo. Dos tipos distintos pero tan parecidos, es muy mágico lo que pasa con la canción, está sonando mucho”, dice.

“Tu amor” fue grabada en el estudio de Lito Vitale, en una sesión espontánea y llena de química que se puede apreciar en el videoclip que sacaron el 9 de julio, 13 días antes de la muerte de Palo Pandolfo. En las imágenes, parecen dos amigos de toda la vida juntándose a tocar pero lo cierto es que antes de esta canción solo se habían cruzado una vez, en el camarín de un recital de Viva Elástico, recuerda Santiago.

“Me encontré con una persona muy cariñosa, muy humilde, con una energía única, muy luminosa. Vivía para el arte y se notaba en su forma de ser, en las cosas que hablaba, vivía para la música -asegura Santiago-. Me parece que soy un afortunado por haber compartido este momento con él. Fui feliz cuando me invitó pero cuando me mostró la canción fui doblemente feliz porque es tan linda. Lo primero que le dije fue: ‘Espero no arruinarla’. La voz de Palo es única y es un poeta increíble”.

Después de la jornada de grabación, Palo y Santiago volvieron a encontrarse para hacer una sesión de fotos. Como estaban solos con la fotógrafa, aprovecharon para conocerse un poco mejor. Palo le contó que estaba haciendo yoga, que estaba entusiasmado con el disco nuevo que estaba preparando y que le había gustado mucho cómo había quedado “Tu amor”.

“Lo vi tan lleno de vida que me costó aceptar la noticia”, dice Santiago. La tarde del 22 de julio, se cruzó con un tuit que lo dejó helado. “Elegí no creer, pensé que podía ser un error. Le escribí inmediatamente a Palo por WhatsApp, le pedí que por favor me confirmara que estaba ahí. Nunca me respondió. Me duele mucho, me cuesta aceptar la muerte de los seres queridos y de los artistas que están en medio de su proceso creativo”.

“Y en la madrugada/ viene tu amor/ viene tu amor/ viene tu amor”, repiten una y otra vez Palo y Santiago en una coda que se vuelve mantra. La cámara muestra cómo chocan los puños mientras sonríen con satisfacción por la tarea cumplida. En el siguiente plano, los inconfundibles brazos de Palo se estiran hasta el cielo y de fondo queda sonando el último acorde del piano. El destino quiso que sea así.