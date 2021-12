Belleza de verano: Cuáles son las cremas para la piel que no hay que usar en esta estación del año

En los meses de más calor y de mayor exposición al sol, hay algunos componentes de productos de belleza que resultan prohibidos o se recomienda hacer un uso muy reducido y controlado. ¿Por qué ? Se trata de los principios activos que contienen las fórmulas antiage que se utilizan para renovar y mejorar la textura de la piel y retrasar los signos del paso del tiempo pero que, cuando nos exponemos al sol, pueden generar manchas e irritaciones. Sin embargo, en los últimos años, los avances en las formulaciones dermatológicas hicieron que determinados principios que antes eran suspendidos en época estival puedan usarse en forma controlada durante todo el año.

¿Cuáles son y para qué sirven estos activos que pueden irritar la piel o mancharla? Según Natalia Achitte, técnica en Dermatocosmiatría y capacitadora profesional de Lidherma, los principios activos que debemos evitar durante el verano son: retinol, ácido glicólico, mandélico y salicílico, que están presentes en renovadores celulares incorporados en cremas que aplicamos en la cara y solemos usar en casa. “Su función es generar una descamación imperceptible de la piel, lo que la hace más fina y vulnerable, de manera que su forma de defenderse de la agresión del sol es pigmentándose. Por lo tanto, debemos evitar el contacto con los rayos UV porque puede producir manchas ”, aclara.

Concuerda Eva Fischer, médica dermatóloga de Eximia (MP 334.418), en que la acción de estos activos consiste en exfoliar o descamar, según sean sus concentraciones o posibles combinaciones, por lo que la piel se vuelve más fina y probablemente más sensible, quedando más expuesta a la acción de los rayos del sol. “Durante el verano conviene disminuir o suspender las concentraciones en las formulaciones. Otro recurso es espaciar su aplicación, es decir, en lugar de todos los días, sería de mejor aplicarlos dos o tres veces por semana alternando los días, siempre según el consejo médico adaptado a cada tipo de piel y paciente” indica.

Para Cristina Pascutto, dermatóloga y asesora médica de Sidus Dermocosmética (MN.57831), en el verano es fundamental estar atentos a nuestra rutina de cuidado facial y seleccionar los productos adecuados que no dañen la piel. “Así, como debemos utilizar hidratantes con texturas más suaves y ligeras y no olvidarnos del fotoprotector, debemos tener un mayor cuidado en la utilización de sustancias ácidas como el ácido glicólico, mandélico, salicílico y retinoico”, aclara. Si bien los usamos por sus beneficios antiage, porque mejoran arrugas y manchas al renovar, eliminar células muertas y activar el metabolismo de nuestra piel, también la dejan más vulnerable ante la radiación ultavioleta .

Otro de los principios activos que los dermatólogos recomiendan discontinuar porque pueden producir irritación en zonas fotoexpuestas es la hidroquinona. “Se trata de un despigmentante que si se utiliza en verano puede producir una mayor pigmentación en las zonas que buscábamos aclarar”, asegura Simón Scarano, médico dermatólogo, (M.N. 151.411). Y agrega: “cuando utilizamos un principio activo irritante y exponemos nuestra piel al sol, corremos el riesgo de que esta se manche aún más. Una mayor intensidad del sol durante los meses de verano implica un riesgo mayor de sufrir de hiperpigmentación, es por eso que durante esta época del año se desaconseja el uso de estos principios activos, dado que pueden significar un riesgo para la apariencia y calidad de la piel”, sostiene.

El uso de estos componentes no se recomienda en la época de mayor radiación, sin embargo, en algunos casos, se puede continuar con el tratamiento con los recaudos necesarios , aunque siempre conviene contar con el seguimiento y asesoramiento de un profesional. “Lo primero es utilizar productos que contengan estos activos por la noche sobre la piel limpia. Bajar la frecuencia de uso diario a dos veces por semana. Y lo más importante, es usar protector solar todos los días”, agrega Achitte.

Ahora sí

Con los años y el avance de las formulaciones, algunos activos resultan aptos para usar en verano. Según la dermocosmiatra y capacitadora de Lidherma, los renovadores celulares son un tipo de producto en constante evolución. Hasta hace algunos años su uso era prohibido y solo podía ser empleado por un médico como el ácido retinoico. “Hoy en cosmética se emplea el retinol para prevenir el envejecimiento, tratar manchas y como antiseborreico. Gracias a la combinación del retinol con otros activos puede ser más flexible en la época del año en que se usa”, explica Achitte.

En efecto, hoy las nuevas tecnologías ofrecen formulaciones combinadas, donde se suman activos que brindan un plus a la efectividad como, por ejemplo, factores de protección solar y sustancias antioxidates. “Podemos mencionar al ácido retinoico, un derivado de la vitamina A ácida de aplicación tópica, un protagonista dentro de los activos antiedad y en tratamientos para el acné pero que resulta foto sensibilizante y dificultoso utilizar en verano”, explica Pascutto. Con los años, la investigación dermocosmética llevó al desarrollo del retinaldheído, un metabolito intermediario del ácido retinoico cuya ventaja es que no es fotosensible, generando menor irritación y la posibilidad de utilizarlo en épocas estivales. “El retinol también es otra opción ya que casi no produce irritación. Durante el verano, es importante siempre utilizar este tipo de cremas por la noche y acompañarlas por la mañana con productos que contengan antioxidantes como la vitamina C y E o sus derivados. Y tener en cuenta una correcta fotoprotección adecuada a nuestro tipo de piel”, agrega la especialista.

En cuanto a la vitamina C es otro de los componentes con un uso que se reservaba para el otoño y el invierno, y sin embargo, con el paso de los años se comprobaron sus excelentes resultados durante los meses de calor. “El avance de la dermocosmética ha permitido la aparición de principios activos con capacidades despigmentantes y con menor riesgo de generar inflamación, permitiendo así el uso durante el verano de determinados productos aclarantes con menos riesgo de que se manche la piel. Podría mencionar el caso de la vitamina c (ácido ascórbico) y sus derivados. Estos poseen propiedades despigmentantes y no suelen causar irritación, lo que nos permite utilizarlos durante los meses de calor”, sostiene Scarano.

De todas maneras, si vamos a continuar con alguno de estos tratamientos durante el verano o no, siempre hay que usar protector solar , “esta es la clave, porque el protector solar nos ayuda a prevenir manchas, arrugas, flacidez, quemaduras e irritaciones”, recuerda Fischer.

Activos sin restricciones

“Durante los meses de exposición al sol, los activos ideales para tratar la piel sin limitaciones son el ácido hialurónico, la vitamina C, las vitaminas B3 y B5 y los péptidos”, explica la doctora Fischer. Por su parte, el ácido hialurónico tiene un gran poder hidratante y atenúa arrugas finas, mientras que la vitamina C es un poderoso antioxidante que neutraliza la acción de los radicales libres . Las vitaminas B3 y B5, conocidas también como niacinamida y pantenol, poseen múltiples propiedades antioxidantes, hidratantes, reparadoras”, aclara la dermatóloga. Los péptidos ayudan a relajar líneas de expresión y a prevenir que las arrugas se instalen mientras que estimulan la producción de proteínas de sostén como el colágeno y la elastina.

Particularmente en el caso de la vitamina C, Scarano aconseja que el ácido ascórbico y sus derivados sean utilizados de día, por la mañana, antes de exponernos al sol dado que además de su efecto despigmentante, cuenta con propiedades antioxidantes. “Ayuda a combatir los radicales libres que se forman al exponernos al sol. Para pieles sensibles se recomienda el uso de derivados, dado que producen menor riesgo de intolerancia. Las pieles normales sacarán mayor provecho del ácido ascórbico puro. Su utilización deberá combinarse con un adecuado limpiador, un hidratante y un protector solar”, sostiene.

Aliados

Una para cada tipo de piel

Tratamientos de verano

