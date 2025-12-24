Cecilia de Bucourt revela las claves de un estilo a pura personalidad

Para Cecilia de Bucourt, exmodelo y fotógrafa, la moda es algo cotidiano y personal, no una carrera por seguir tendencias. La piensa como una forma silenciosa de decir quién es: se nota en cómo se viste y en cómo habla del tema. Le interesa la ropa que acompaña, que tiene emoción y memoria, y le escapa a la presión por encajar en la urgencia del consumo. Prioriza la comodidad, los buenos jeans y las prendas que la hacen sentir fuerte. Su estilo no busca llamar la atención: es coherente, relajado y, sobre todo, muy propio.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Que es una forma silenciosa de contar quién sos. La moda puede ser juego, identidad, memoria y emoción. Siempre la sentí como un lenguaje más que como una tendencia.

¿Y lo que menos te gusta?

La presión por encajar y la velocidad. Cuando la moda se vuelve descartable o vacía de contenido, pierde su magia.

Nunca salís de tu casa sin...

Algo que me haga sentir yo. A veces es una prenda simple, a veces un accesorio con historia. Casi siempre uso un brazalete en la parte alta del brazo. Me gusta porque no es un accesorio obvio, tiene identidad.

Brazalete, un accesorio "con identidad"

¿Diseñador favorito?

No tengo uno solo. Me conmueven los diseñadores con mirada artística y humana. Admiro mucho a quienes entienden el cuerpo y la emoción. Como marca de ropa me gustan YSL y Zadig & Voltaire.

¿Lo último que te compraste?

Algo muy simple y cómodo. Hoy priorizo cómo me hace sentir una prenda más que cómo se ve. Yo paseo mucho en bicicleta por New York, así que lo que me pongo generalmente es ropa muy cómoda y como base un buen jean.

¿Lo más polémico que usaste porque te encantaba?

Muchas cosas a lo largo de los años. Vengo de una época donde experimentar era parte del juego y nunca me arrepentí de haber sido audaz. Supongo que fueron las extensiones en el pelo, postizos que agregaban volumen.

¿Una tendencia que nunca pasa de moda?

La autenticidad.

¿Esa prenda que tenés en tu placard y no podés dejar ir?

Un vestido de lentejuelas negro diseñado por mi gran amigo Alejandro Blanco. Es sexy y elegante. Lo uso en ocasiones especiales.

¿Infaltables de tu valija?

Ropa cómoda, algo negro y una prenda que me haga sentir fuerte.

Cecilia siempre lleva algo negro en su valija

¿Qué color no usás nunca?

Naranja y violeta.

¿El personaje de ficción más elegante?

Cate Blanchett en Blue Jasmine. Elegancia con profundidad emocional.

Cate Blanchett, la más elegante en "Blue Jasmine"

¿Tu lugar en el mundo?

Hay más de uno y por diferentes razones: Nueva York porque es caos, arte, libertad y transformación constante. Y México que es aventura, paz, naturaleza y descanso.

¿La mujer mejor vestida de la Argentina?

La elegancia real está en la actitud. Hoy en día, me parecen elegantes mujeres que la tienen, como Andrea Frigerio, Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, Florencia Raggi, Leonora Balcarce.

Andrea Frigerio es uno de los ejemplos locales de que "la elegancia está en la actitud" Gentileza

¿Algún consejo de estilo que te haya marcado?

“Usá lo que te represente, no lo que esté de moda.”

¿Con quién te gustaría cenar?

Con Hedi Slimane. Por su vínculo con la música, el rock y la juventud, y su extensa creatividad.

¿Comprás online o en persona?

Compro muy poco. Soy cero consumista,pero prefiero online porque no me gusta ir de shopping. Siento que pierdo tiempo.

¿Alguien que te inspire a nivel estético?

Personas con una estética propia, que no requiera esfuerzo. Me inspira más la coherencia que la perfección.

¿Qué accesorio es imprescindible?

Un buen abrigo o un shawl. Me gusta esa sensación de abrigo y presencia.

Shawl, un accesorio imprescindible

¿Un ícono fashion?

Charlotte Rampling. Sobria, intensa, real.

¿Tu outfit favorito?

Algo simple: pantalón cómodo, remera blanca o negra, y una prenda que lo eleve todo.

¿Algo que no podés creer haber usado?

Muchas cosas de los 90, pero cada una fue parte del camino. Recuerdo que los colores turquesa y fucsia eran de mis favoritos y hasta los mezclaba.

¿Cómo elegís tu look cada mañana?

Depende de cómo me sienta. No tardo mucho: me visto rápido y me maquillo muy poco.

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

Un vestido que parece una mariposa por los colores. Lo usé varias veces estando en México y me recuerda lo libre y feliz que soy.

¿A quién le robarías el guardarropas por un día?

A Kate Moss, por esa mezcla de rock, sensualidad y naturalidad que no depende de tendencias.