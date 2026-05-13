Dos ferias gastronómicas imperdibles con sello francés y porteño

En el marco de su 15° aniversario, Lucullus —la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina— presenta una nueva edición de La Feria Francesa, un evento que invita a disfrutar lo mejor de la cultura y la gastronomía francesa en la ciudad. Debido a las condiciones climáticas previstas para este fin de semana, la feria fue reprogramada y se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18:30 horas, en el Rosedal de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento, frente al Monumento de los Españoles).

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer múltiples stands gastronómicos con una amplia variedad de propuestas que celebran el savoir-faire francés: Boulangerie; Pastelería; Quesos; Platos tradicionales, productos gourmet y especialidades dulces y saladas.

La feria contará con reconocidos espacios y chefs, entre ellos: Almacén 1249; Cheese Market; Cocu; Compañía de Chocolates; Gontran Cherrier; Mauricio Asta; L’Epi; Raclette. Y muchos más, que ofrecerán sus especialidades al público.

Además de la propuesta gastronómica, habrá una programación de masterclasses abiertas al público:

Sábado 16, 13 horas: el chef Sébastien Fouillade enseñará a preparar blanquette de bondiola de cerdo.

Domingo 17, 13 horas: Mathieu Benoit presentará le flan pâtissier, acompañado por el invitado especial Bruno Gillot, de L’Epi.

Fugazzeta rellena de queso Lincoln y queso azul, de Roma del Abasto Gentileza Prensa

Fugazzeta Fest

Los días 23 y 24 de mayo, el barrio de La Boca será escenario del Fugazzeta Fest, el primer festival gastronómico dedicado a recorrer el origen de la pizza porteña. Una tradición con más de 160 años que tiene en este barrio su punto de partida. La cita será en Dr. del Valle Iberlucea 1001, de 12 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a algunas de las pizzerías más queridas de la ciudad, cada una con su versión de la clásica fugazzeta y fainá, además de una especialidad propia: Pizza Zën; El Padrino; Burgio, Fare, Fugazi Pizza y Antonito Pizzería, ente otros.