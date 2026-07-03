Chefs a beneficio de las víctimas del terremoto

La gastronomía porteña se transforma en un vehículo de ayuda humanitaria frente a la emergencia que atraviesa Venezuela tras los recientes terremotos. Mañana, los equipos de cocineros de Fukuro Noodle Bar, Gran Dabbang y Diez Treinta se unirán en una jornada benéfica bajo el lema “Venezuela nos necesita. La cocina nos une”. El encuentro busca recaudar fondos para colaborar con la asistencia directa a los ciudadanos afectados por el desastre natural mediante el trabajo de la organización World Central Kitchen, entidad que lidera las tareas de alimentación y recuperación en las zonas críticas.

La actividad se desarrolla en las instalaciones de Fukuro Noodle Bar, ubicado en Ángel Justiniano Carranza 1940, en el barrio porteño de Palermo. De 12:30 a 20:30, los cocineros presentan una propuesta gastronómica exclusiva diseñada para la ocasión. El compromiso de los organizadores es total: destinarán el 100% de la recaudación del día a la mencionada ONG, la cual trabaja en el terreno con labores de emergencia. Según los fundadores de Fukuro Noodle Bar, quienes impulsan la iniciativa por el vínculo directo que poseen con el país caribeño, el sector gastronómico debe responder con celeridad ante las tragedias de esta magnitud.

La jornada “Venezuela nos necesita. La cocina nos une” reunirá a Gran Dabbang, Diez Treinta y Fukuro Noodle Bar Gentileza

“Cuando ocurre una tragedia de este nivel, sentimos que la gastronomía no puede permanecer indiferente”, expresaron los organizadores del evento. “No podemos resolverlo todo, pero sí hacer lo que mejor sabemos hacer: cocinar, reunir personas y transformar cada plato servido en ayuda para quienes más lo necesitan. Esperamos que toda la comunidad nos acompañe, porque ese día cada bowl será un gesto de solidaridad y esperanza para Venezuela”, añadieron.

La jornada también incluye un sorteo solidario que cuenta con el apoyo de otros proyectos gastronómicos. Diversos restaurantes y emprendedores aportan premios con el fin de ampliar la recaudación total. El evento suma, además, un componente recreativo: el DJ GrooveCargo acompaña el encuentro con música en vivo. Así, el espacio se convierte en un punto de reunión para que la comunidad aporte su granito de arena.

Los organizadores enfatizaron la importancia de la colaboración en un contexto donde cada aporte, por pequeño que parezca, contribuye a facilitar el trabajo de World Central Kitchen en las regiones golpeadas por los sismos.

La iniciativa demuestra, una vez más, la capacidad de movilización de los referentes locales cuando las causas humanitarias requieren de una respuesta inmediata y concreta desde el sector privado.