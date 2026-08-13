Cuáles son los nuevos bares notables porteños

“Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, comentó la ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, al anunciar la incorporación de 12 establecimientos al catálogo oficial de los Bares Notables.

En la ceremonia realizada días atrás en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, se entregaron diplomas a las nuevas incorporaciones: El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. A la fecha, ya son 90 espacios gastronómicos reconocidos como parte del patrimonio cultural porteño.

El 24 de septiembre, estos espacios formarán parte de una nueva edición de La Noche de los Bares Notables.

Café Rivas en San Telmo Hernan Zenteno - LA NACION

Bar Conde (Colegiales)

Fundado en 1902 en la esquina de Conde y Federico Lacroze, este bar-almacén es una joya arquitectónica del siglo XX. Con techos altos y ambiente fresco, es refugio de vecinos y pacientes del cercano Sanatorio Colegiales. Su impronta barrial lo convierte en un clásico café de Buenos Aires.

Café Rivas (San Telmo)

En una casona en la esquina de Estados Unidos y Bolívar, el Café Rivas dialoga con la historia del damero fundacional de 1580. Su salón de doble altura, boiserie, barra longitudinal y entrepiso con barandas esterilladas evocan un aire europeo. No son pocos los que dicen que, más que un bar notable, encarna una esquina emblemática de San Telmo.

Confitería El Greco (Caballito)

Su origen se remonta al año 1906: nació bajo el nombre El Campidoglio y adoptó su actual denominación en 1952. Fue escenario de encuentros políticos y culturales, entre ellos la gestación de Sui Generis. Hoy sigue siendo referente del barrio, con mesas que acompañan la vida cotidiana de Caballito.

Josephina’s Café (Recoleta)

Creado en 2001 por el empresario alemán Bernd R. Hettel, Josephina’s Café impuso un estilo parisino en Guido al 1500. Frente a la plazoleta Pedro Miguel Obligado, se consolidó como punto de encuentro de vecinos, empresarios y personalidades del ámbito cultural y político.

Josephina's Café en Recoleta

La Orquídea (Almagro)

Desde 1953, en Corrientes y Acuña de Figueroa, este bar nacido junto al Mercado de las Flores conserva mobiliario porteño y vidrios fileteados. Por sus mesas pasan escritores, tangueros, jóvenes nocturnos y fieles de la vecina Iglesia Universal, reafirmando su rol como hito barrial.

La Escuela (Núñez)

En Manuela Pedraza y Vidal, el bar rinde homenaje al Club Platense y a la Escuela N° 12. Su alma es Kike Spinelli, quien convirtió el espacio en museo vivo de camisetas, fotos y recuerdos. Entre sus tesoros figura el corbatín de Roberto Goyeneche, vecino del barrio.

Bar Portuario (La Boca)

Fundado en 1915 en Pinzón y Caboto, mantiene su espíritu de bodegón. Es sede de milongas, ciclos de cine y teatro, y exposiciones artísticas; un espacio cultural independiente en el corazón boquense.

Boca a Boca (La Boca)

En Benito Pérez Galdós y Ministro Brin, este bar de 1902 conserva fachada y mostrador originales. Escenario de películas y series, también es sede de clases de tango y folklore. Sus pastas son un clásico para quienes recorren el Distrito de las Artes.

Vía 71 (San Nicolás)

Clásico desde 1971, es famoso por sus sándwiches de pan francés con jamón crudo y la infaltable tortilla española. Fundado por un matrimonio gallego-asturiano, hoy sigue en manos de la familia Busto, que mantiene la tradición.

La Ópera (San Nicolás)

Es una confitería inaugurada en 1928 en Corrientes y Callao, donde según la leyenda Eva Perón tomó su primer té. Punto de encuentro de artistas y políticos, combina minutas tradicionales con cocina gourmet.

Café Cortázar (Palermo)

Un espacio literario abierto en 2014 en una casona de 1889. Su carta y decoración homenajean al autor de Rayuela con platos bautizados según su obra y una biblioteca abierta dedicada íntegramente a Cortázar.

Café Plaza (Caballito)

Ubicado frente al Parque Rivadavia, este café histórico combina luminosidad y movimiento barrial. Nacido como Bar Lezica, fue refugio de escritores y artistas, y sigue siendo un clásico entrañable de Caballito.