Cinco lugares para comer “como en España” (según la propia Embajada)

“Comer como en España” fuera de España no es un eufemismo. Los 575 restaurantes en 57 países que cuentan con la certificación “Restaurants from Spain” que otorga el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) permiten al comensal no solo disfrutar de la cocina de ese país, sino también de sus productos: desde un arroz hasta un pimiento, pasando por los jamones, el vino y los aceites.

“Seleccionamos restaurantes que representan la gastronomía española en el exterior. No importa si llevan adelante una cocina de una región española o no, si es vanguardia o tradicional, pero sí que el comensal coma como lo haría en España”, comentó Mar Serrano, agregada comercial de la Embajada de España en Argentina, que hoy anunció una nueva incorporación a la lista de restaurantes porteños con la citada distinción: Casa Luis, en Caballito.

El mar en El Burladero

Para poder recibir esta certificación, los establecimientos deben realizar sus platos con productos españoles; no en su totalidad, pero sí observando un mínimo. El comité a cargo de la selección realiza una tarea de evaluación y, además, cada dos años vuelve a reevaluarlos para ver si quienes han obtenido la distinción siguen cumpliendo con los requisitos.

A continuación, la lista de los galardonados en ciudad de Buenos Aires (un quinto restaurante se encuentra en Mendoza, dentro de Bodega Séptima).

Frente de El Burladero, en Recoleta

El Burladero

Parte de la carrera del chef Alejo Waisman, uno de los socios fundadores de este clásico de Recoleta, fue en España. Más precisamente en destacados restaurantes del País Vasco, como Arzak o Berasategui, pero también en Cataluña y Madrid. No quedan dudas de que ese conocimiento aprendido en esos fuegos es el que ha llevado a que El Burladero haya sido el primer restaurante argentino en ser distinguido con el sello “Restaurants from Spain”.

Gambas al ajillo, rabo de buey, callos a la madrileña y distintos arroces conforman la columna vertebral de El Burladero, todos platos que respetan sus técnicas de cocción tradicionales y que echan mano a productos españoles. “Es un trabajo arduo conseguirlos, pero nuestro pulpo es español y los chipirones son españoles. También el azafrán, los pimentones, los arroces”, comentó Alejo Waisman, al frente de la cocina de este restaurante que este año celebró su 14° aniversario.

Carnes maduradas en Sagardi Gentileza

Sagardi

Fundado por los hermanos Iñaki y Mikel López de Viñaspre, quienes crecieron aprendiendo a cocinar bajo la mirada de su abuela en Vitoria, España, Sagardi ofrece en San Telmo una puerta de entrada a la gastronomía vasca. La estrella del lugar es el txuletón de vaca vieja: corte que proviene de animales de más de 6 años, que se cocina sobre brasas de encina. “El Txuletón es el producto honrado, natural y saludable que refleja la esencia de nuestra cocina”, afirmó Iñaki Viñaspre, chef ejecutivo del Grupo Sagardi.

Croquetas de jamón, rabo de toro al vino tinto o pulpo en dos cocciones son otras opciones de una gastronomía que se caracteriza por su sencillez pero también por el respeto a la tradición de la auténtica cocina vasca, en donde el cuidado del producto es central. Además de contar con productos españoles, parte de sus verduras provienen de su propia huerta, plantada con semillas traídas del País Vasco.

Iñaki

Originario del barrio de Monserrat, Iñaki es un clásico de la cocina vasca nacido en 1970, que desde hace unos años se encuentra en la recova de Posadas. Aunque su carta incluye platos de cocina porteña e internacional, sus caballitos de batalla son el bacalao pill-pill, la torta de queso vasca, los txipirones en su tinta o los pimientos de piquillo de bacalao. Un imperdible de la casa es el jamón de bellota cortado a cuchillo.

Esquina donde funciona Casa Luis

Casa Luis

“Casa Luis nace de un grupo de amigos, amantes de la comida y de la cultura española, con la idea de traer la cultura de los bares de España al barrio de Caballito”, contó Matías Torretta, que junto a Matías Debole fundó el establecimiento que acaba de sumarse a “Restaurants from Spain”. Su propuesta es de tapas, pinchos y bocatas, acompañados por una caña o un vino.

“La tortilla de papa, las croquetas de jamón ibérico, las gildas, la ensaladilla, los huevos rotos, pinchos y bocatas son algunos de los platos que más nos representan”, agrega el creador de esta tapería que funciona en la esquina de Méndez de Andés y Espinosa.

Jamón ibérico de Enrique Tomás

Enrique Tomás

Distinción hermana de “Restaurants from Spain” es “Colmados from Spain”, que es aquella que el ICEX concede a las tiendas gourmet que ofrecen productos que representan la gastronomía española. Al momento, solo un establecimiento argentino lo ha logrado: Enrique Tomas. Con dos locales (un en Callao al 1600 y otro en Federico Lacroze al 1700), ofrece conservas como pimiento piquillo o espárragos de Navarra, embutidos, caldos, aceitunas y, como no podía ser de otra manera, jamones ibéricos.