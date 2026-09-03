Cómo son los funerales ecológicos de celebridades y aristócratas

El pasado 17 de agosto, figuras de la aristocracia, de la industria y de la alta sociedad francesa le dieron el último adiós a Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior, que falleció en un accidente de tránsito a los 57 años.

“Mathilde Favier fue una mujer excepcional; su alegría contagiosa, su talento y su lealtad resultaban ejemplares”, destacó Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture y parte del Consejo de Administración del Grupo LVMH. En París, no solo el mundo de la alta costura le rindió tributo a la relacionista pública de Dior: distintos miembros de la realeza europea se acercaron a despedirla en la iglesia de Saint-Sulpice.

Pero más allá del impacto de la noticia y la tristeza, algo llamó la atención de los presentes y de la prensa durante el funeral: el féretro elegido por la familia de Favier. Al igual que ocurrió con Brigitte Bardot y más cerca en el tiempo con Lady Pamela Hicks, histórica dama de honor de Isabel II y una de las aristócratas más emblemáticas del Reino Unido, Favier fue despedida en un ataúd realizado íntegramente con mimbre. Un tipo de modelos que hoy en día son presentados como “propuestas ecológicas” por distintas funerarias en todo el mundo y que parecen estar marcando tendencia.

Lo cierto es que los rituales de despedida siempre han sido un espejo de la época. Pero si durante años predominaron las ceremonias solemnes y los símbolos de posición social, hoy crece el interés por opciones más personales, sostenibles y emocionalmente significativas.

Última voluntad

Lejos de los tradicionales féretros de maderas nobles, estos novedosos ataúdes representan una forma distinta de entender el último adiós: íntima, personal y respetuosa con el medio ambiente. Todas estas mujeres, procedentes de universos distintos, coincidieron en una misma idea: que sus funerales fueran coherentes con la manera en que eligieron vivir.

Así, la nieta de Lady Pamela Hicks, India Hicks, compartió fotos de la ceremonia familiar celebrada en la residencia de los Hicks, donde pudo captarse la imagen del ataúd decorado con flores silvestres, tal como había sucedido con el de Brigitte Bardot. La escena retratada por la joven Jicks, de aire campestre y alejada de cualquier ostentación, contrastaba con la estética tradicionalmente asociada a la aristocracia británica.

La nieta de Lady Pamela Hicks, India Hicks, compartió fotos de la ceremonia familiar celebrada en la residencia de los Hicks, donde pudo captarse la imagen del ataúd decorado con flores silvestres

En este caso, además, la elección resultó aún más significativa por la figura de quien era homenajeada. Hija de Lord Mountbatten y prima del duque de Edimburgo, Lady Pamela Hicks representaba como pocas personas a la vieja nobleza inglesa. Sin embargo, su despedida apostó por la naturalidad y la sencillez.

En cuanto a Bardot, la actriz francesa había mencionado en distintas ocasiones cómo quería que fuera su funeral. Alejada desde hacía décadas de los focos y dedicada a la defensa de los animales y del medio ambiente, Bardot había manifestado su deseo de tener una despedida sobria, sin grandes ceremonias ni despliegues de lujo. Quiso reflejar el estilo de vida austero y profundamente conectado con la naturaleza que mantenía en Saint-Tropez. Entre sus preferencias, figuraban soluciones funerarias respetuosas con el entorno y el uso de materiales naturales.

La elección de su ataúd, entonces, encajó perfectamente con la trayectoria de quien convirtió la protección animal en la gran causa de su vida. La mujer que fue uno de los mayores símbolos de glamour de los años 60 llevó décadas defendiendo una existencia discreta, alejada de los excesos asociados a la fama.

Entre las preferencias que Brigitte Bardot dejó indicadas, figuraban soluciones funerarias respetuosas con el entorno y el uso de materiales naturales Philippe Magoni - AP

Despedidas similares

Aunque procedían de contextos muy distintos, Mathilde Favier, Lady Pamela Hicks y Brigitte Bardot coincidieron en sus formas de despedirse de la tierra. Más allá de las diferencias generacionales o culturales, sus casos reflejan un cambio de sensibilidad que también alcanza al ámbito funerario. De esta manera, entonces, todo lo que antes podía considerarse una elección alternativa se ha convertido para muchos en una forma de expresar identidad y convicciones hasta el final: la despedida y los deseos manifestados por Mathilde Favier, Lady Pamela Hicks y Brigitte Bardot ilustran esa transformación.

Flores sobre el ataúd de Barot. Tanto ella como Mathilde Favier y Lady Pamela Hicks coincidieron en sus formas de despedirse de la tierra Philippe Magoni - AP

Fueron emblemas indiscutidos de la moda, la aristocracia británica, la libertad y el espíritu bohemio. Sus trayectorias, radicalmente distintas, coincidieron sin embargo en una misma idea: que el último adiós también puede ser una declaración de principios.