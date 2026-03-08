Circuito de lujo (accesible): comer y beber en los mejores hoteles porteños

Los hoteles no solo son espacios habitacionales sino también reductos para disfrutar de un buen trago y de una rica comida. Si bien puede pensarse que es muy costoso consumir en un lugar 5 estrellas, no es necesariamente así: en muchos hoteles los valores son similares a los de cualquier restaurante de la ciudad e incluso, en muchas ocasiones, son más accesibles, con precios populares que asombran y un verdadero servicio de lujo. Muchos establecimientos, además, cuentan con beneficios bancarios y gentilezas adicionales. En pocas palabras: consulte, su pregunta no molesta, y visite nuestros elegidos a la hora de vivir una experiencia única.

Maison Brioche/Piso 13 (Hotel Bisonte Libertad). Libertad 902

Con un amplio roof con mesas, tiene una increíble vista hacia la city y a la Plaza Libertad

Stephanie Wentz nació en Francia, estudió hotelería en Suiza, allí conoció al amor de su vida, se casaron, y desde hace más de 30 años vive en la Ciudad de Buenos Aires junto con su marido argentino. Siempre tuvo el sueño de tener un restaurante y abrió hace un poco más de un año, en el piso 13 del hotel, su propio espacio gastronómico. Muy coqueto, con un amplio roof con mesas, tiene una increíble vista hacia la city y a la Plaza Libertad y es un verdadero oasis de tranquilidad en medio de una agitada ciudad. La especialidad de la casa es el pan brioche, al mediodía ofrece a la carta y menú con promo. Imperdible la bondiola braseada en larga cocción en barbacoa servida en brioche y el “Kaiserschmarrn” (el famoso postre austríaco, un panqueque esponjoso hecho con clara batida servido con azúcar impalpable y helado). Abre hasta las 17:30hs y después de esa hora comienza la magia: a partir de las 18hs el lugar se convierte en Piso 13 para recibir la noche porteña y la propuesta cambia totalmente. Tragos de autor y coctelería, comida más informal y música en vivo. Ideal para un after office y reunión de amigos.

Bernardino (Esplendor Buenos Aires Tango). Rivadavia 947

Alta gastronomía de autor con impronta francesa y precios súper accesibles

Con el nombre del primer presidente de la Argentina, este restaurante es uno de los mejores lugares para disfrutar la alta gastronomía de autor con impronta francesa precios y súper accesibles. Foie de pato con pétalos de cebolla & pistachos, duraznos asados con queso de cabra y jamón crudo, remolacha Wellinghton con demiglace de puerros y gírgolas, magret de pato con puré de coliflor y arándanos, son solo algunas de las maravillas que prepara el cocinero Germán Ruberto. Al mediodía tienen menú fijo y por la noche ofrecen también una experiencia degustación de 6 pasos que es un verdadero best buy de lujo. El salón es espacioso y el patio descubierto es ideal para eventos, festejos y noches frescas.

Oliver´s Bar (Hotel Emperador). Av. del Libertador 420

Su cocina funciona desde las 11hs, al igual que su barra de tragos

En este lobby bar se puede comer, beber y disfrutar a toda hora. Súper tranquilo y con sillones muy cómodos, su cocina funciona desde las 11hs al igual que su barra de tragos. Con una muy completa gastronomía que va desde unas croquetas de mac & cheese rellenas de ternera braseada con alioli dulce, sándwich de pan pita con queso, falafel, pepino y yogurt, hasta berenjena crocante rellena de queso ahumado y vegetales, linguini con frutos del mar, bondiola con mostaza antigua y puré de batatas toffee, entre otras propuestas. Cuenta con una colección de signature cocktails y los clásicos de todos los tiempos; también ofrece vinos por copa desde su wine dispenser. Para un perfecto relax urbano.

Negresco Bistró (Palladio Hotel Buenos Aires). Callao 924

Un bistró con buenos platos y elegancia urbana

En este hotel la buena comida se ofrece desde la mañana: su desayuno buffet es completo y variado. A muy buen precio, uno puede acceder al disfrute siendo huésped o no. Al mediodía y por la noche el desayunador se transforma en un bistró con buenos platos y elegancia urbana: hojaldre de queso brie, dulce de guayaba y miel trufada, Langostinos y mollejas con espuma de papa e hinojos cortados, diferentes carnes, pastas, pescas, arroces y ensaladas. Muy buena la lasagna de mariscos y espinaca, tomate concasse y albahaca, completa carta de vinos, servicio muy atento.

Alvear Grill (Alvear Palace Hotel). Ayacucho 2023

Elegancia y sofisticación, con salones privados y cava propia para reuniones y eventos

Dentro de uno de los hoteles más lujosos de la Argentina se encuentra este templo del placer culinario. Alvear Grill se acaba de remodelar incorporando una hermosa barra de tragos en su ingreso, ofreciendo creaciones únicas como sus cocktails de homenaje (como el AMBA 65, q rinde tributo al barman José Raúl Echenique, campeón mundial de coctelería en 1965, entre otros) y bebidas de todo el mundo. Con salones privados y cava propia para reuniones y eventos, en este lugar se respira elegancia y sofisticación. Platos como jamón de pato ahumado con cremoso de arvejas, rack de ojo de bife con hueso madurado en koji y truchón patagónico con arroz basmatti y frutos secos deleitan a comensales locales y extranjeros. La especialidad de la casa es la carne al grill, con diferentes cortes y guarniciones. Una experiencia deluxe en la Reina del Plata.

Trufa (Palacio Paz Hotel). Av. Santa Fe 760

Trufa cuenta con un pequeño patio interno, un salón con cava y mesas en la vereda

Durante años, el Palacio Paz Hotel solo albergaba a funcionarios militares, hoy en día está abierto al público y recibe a turistas de todo el mundo, al igual su recientemente inaugurado restaurante Trufa. De reducido espacio pero muy bien aprovechado, cuenta con un pequeño patio interno, un salón con cava y mesas en la vereda con una hermosa vista hacia Plaza San Martín y el Círculo Militar. La cocina es sabrosa, con propuestas ATP como buñuelos de espinaca y provolone, empanadas de carne, milanesa de bife crocante. Las guarniciones merecen aplausos: orecchiettes con crema de espinaca al limón, puré cremoso de papa con queso rallado y oliva, boniato en doble cocción con alioli de mani y praliné de avellana.

Terrazas del Virrey (Intercontinental Buenos Aires). Moreno 809

Funciona en su patio a cielo descubierto, con una carta donde la carne a la parrilla cobra protagonismo

Este restaurante ubicado dentro del hotel Intercontinental Buenos Aires tuvo muchos cambios en cuanto a estructura, pero aun así, su cocina sigue siendo buena. Hoy funciona en su patio a cielo descubierto, con una carta donde la carne a la parrilla cobra protagonismo. Las piezas van de 250g a 380g según el corte, e incluyen guarnición: zanahorias glaseadas al carbón con almendras tostadas, papines con hongos y cebolla morada con mostaza, brócoli gratinado con bechamel, parmesano y qjo. Todos increíbles y muy buenos. También hay pescados, pollos y ensaladas varias (consultar). Carta de vinos y un diferencial: tiene menú escrito en español, en inglés y en chino, este último, debido a la gran recepción de turistas del país milenario.

Boca del Toro (Hotel Pulitzer). Paraguay 695

Menú con sello ibérico en el Hotel Pulitzer

El Hotel Pulitzer pertenece a un grupo español y los sabores del país ibérico dicen presente en su restaurante Boca del Toro, que invita a descubrir sus sabores con diferentes tapas (muy bueno el fosforito de empanada gallega), para luego continuar con entradas como molleja apañada en pistacho, parmentier de zanahorias y glaseado de naranjas o unos tomates reliquia, con aceite, sal marina y pimienta. Entre los principales brilla el canelón de osobucco con crema de gorgonzola y jugo de cebollas asadas, y la carrillera con jugo de pinot noir, crema de maíz y alboromia que es un sublime deleite de gula.

Áncora (Hotel Almanera). Comodoro Pedro Zanni 351

La flamante propuesta de Aldo Graciani en Puerto Retiro Gentileza

Ubicado en Puerto Retiro, una de las zonas emergentes de la Ciudad Autónoma, el nuevo restaurante del empresario gastronómico y sommelier Aldo Graciani asombra. Ofrece cocina porteña clásica con un toque de modernidad. El salón es pequeño, con todos los detalles muy cuidados y los platos del cocinero Eugenio Testoni hermosamente ejecutados. Revuelto gramajo, pascualina de acelga, milanesa de bife de chorizo, matambre de cerdo, sándwiches diversos y ensaladas varias forman parte de su carta. Al mediodía también ofrecen menú fijo. Buen precio, excelente servicio, un lugar que promete.

Oak Bar (Palacio Duhau- Park Hyatt Buenos Aires). Av. Alvear 1661

La pizza con burrata y mortadela con pistacho es un imperdible del menú

El hotel con el jardín más envidiable de la ciudad tiene en su interior diferentes espacios gastronómicos y el Oak Bar es uno de ellos. Elegante y sobrio, el diseño del lugar nos recuerda a la exclusividad de un club privado. Con paneles de robles antiguos, en su barra hay cócteles de autor y muy buenos moctktails (sin alcohol) como el Camelia Tonic (a base de néctar de sauco, té la vié en rose y tónica) y la Penicilina 0.0 (con té la vie en rose, miel, jengibre y limón). Entre la selección de tapas recomendamos las mini hamburguesas con queso gouda y salsa tártara, la degustación de milanesas pollo fugazetta y ternera napolitana y en especial la pizza con burrata y mortadela con pistacho, que es casi perfecta. Con destilados, espirituosas y whisky del mundo, tienen una colección de cigarros y habanos de diferentes procedencias. También se puede disfrutar en las mesas que dan al jardín. Abre a partir de las 17hs todos los días, no realizan reservas.