Día Mundial del Cóctel: en que bares hay promociones, tragos especiales y cuándo es la fiesta

El Día Mundial del Cóctel se celebra el miércoles 13 de mayo de 2026 y Buenos Aires tendrá una agenda especial en bares de coctelería, con tragos a precios promocionales y activaciones pensadas para acercar al público al universo de la barra artesanal.

Por qué se celebra el Día Mundial del Cóctel

La fecha recuerda la primera definición impresa conocida de la palabra “cocktail” con su sentido moderno. Fue el 13 de mayo de 1806, en el diario neoyorquino The Balance, and Columbian Repository, cuando el editor Harry Croswell respondió a la pregunta “¿qué es un cóctel?” y lo definió como “un licor estimulante, compuesto por espíritus de cualquier tipo, azúcar, agua y bitters”.

Desde entonces, el 13 de mayo quedó asociado a la historia de la coctelería y se convirtió en una fecha de celebración para bares, bartenders y amantes de los tragos.

A continuación, una selección de bares con promociones y tragos especiales:

Malasangre: música, trivia y una narrativa de coctelería en Belgrano

La fachada de Malasangre Gentileza

En Malasangre, el Día Mundial del Cóctel se celebrará con una propuesta que combina música, juego y coctelería de autor. El miércoles 13 de mayo, desde las 20, se presentará Lawbreaker, también conocido como Bruno Ledesma, en una noche pensada para cruzar sonidos y tragos en una experiencia de barra.

La activación incluirá además una trivia de coctelería con preguntas sobre historia, técnicas y secretos del mundo de los cócteles. Quienes respondan correctamente podrán acceder a un cocktail de cortesía. La dinámica se realizará a través de las historias de Instagram del bar.

Malasangre activa una trivia de coctelería: preguntas sobre historia, técnicas y secretos del mundo de los cócteles; quienes respondan correctamente se llevan un cocktail de cortesía Gentileza

La propuesta se suma al universo conceptual de “La Revelación”, el primer capítulo de la nueva narrativa de Malasangre: una ficción expandida que atraviesa la carta, la ambientación y las activaciones especiales del año. En ese relato, el vermú aparece como una energía que conecta mundos, una moneda simbólica que activa encuentros y un lenguaje compartido que trasciende lo cotidiano.

Mixtape y Florería Atlántico: pop up en Belgrano

La barra de Mixtape Gentileza

La terraza del restaurante Haiku, en Belgrano, recibirá un cruce entre Mixtape, el bar kissa porteño, y Florería Atlántico. La propuesta estará a cargo de Brenda Asís, head bartender, y Pablo Pignatta, bar manager.

La carta incluye opciones como Apple Martini, con vodka, cordial de manzana Granny Smith y sauco, a $14.950; y Le Vieux Carré, con bourbon Wild Turkey, cognac, vermouth rojo y mieles especiadas, a $17.500.

Apple Martini de Mixtape Gentileza/Mixtape

Para acompañar, habrá tapeo con base argentina y técnica japonesa, como bao de salchicha parrillera artesanal, cebolla morada y salsa criolla casera, a $17.000.

¿Dónde? Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano. Instagram: @mixtape.bar

Kero by Osaka: matcha, ron con coco y técnica tiki

Nicolás Hernando de Kero Bar by Osaka Buenos Aires Gentileza

En Kero by Osaka, la propuesta tiene como protagonista al Matcha Swizzle, una creación de Nicolás Hernando para la carta de la casa. El cóctel reúne dos rituales: el del té matcha, con su perfil vegetal y simbólico, y el del swizzle, una técnica tiki de origen caribeño en la que el hielo se trabaja hasta lograr una bebida fría y aireada.

El Matcha Swizzle, creación de Nicolás Hernando para la carta de Kero by Osaka Gentileza

La base es un ron fatwashed con coco, una técnica que le aporta cuerpo y untuosidad sin recurrir al dulzor artificial. La receta se completa con orgeat de edamame, lima y absenta, en un trago de perfil intenso, cítrico y envolvente.

¿Dónde? Juana Manso 1164, Puerto Madero, y Concepción Arenal 2913, Colegiales. Instagram: @osakabsas

Rufino: frutas tropicales y almíbares artesanales

El Argenpisco de Rufino Gentileza

En el subsuelo del hotel Mío Buenos Aires, Rufino propone cócteles con frutas y almíbares artesanales, pensados para acompañar su cocina de parrilla contemporánea.

Rufina, con ron, mix de cítricos, maracuyá, frutos rojos y soda, en Ronconcon Gentileza

Entre las opciones figuran Argenpisco, con pisco sour tradicional y un toque de malbec; Dolce Fragola, con Amarula, borghetti, frutos rojos, chocolate rallado y canela; y Rufina, con ron, cítricos, maracuyá, frutos rojos y soda. Cada uno tiene un valor de $12.000.

¿Dónde? Av. Pres. Manuel Quintana 465, subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta. Instagram: @rufinoarg

Punto Mona: coctelería, vinilos, arte y tatuajes en vivo

Agua de Vida, uno de los cócteles destacados de Punto Mona Gentileza

En Punto Mona, el miércoles 13 de mayo será la sede de una nueva edición de Miércoles Salvaje, el ciclo itinerante creado por Diego Zelaya que cruza coctelería, música en vinilo y arte en simultáneo. La cita será en el espacio de Chacarita, una ex fábrica de envasados transformada en restobar por Mona Gallosi, figura de referencia en la coctelería local.

Rocío de Verano, en Puto Mona Gentileza

El encuentro se extenderá de 21 a 1 y tendrá sets de black funk y soul, DJs y artistas invitados, tatuajes en vivo y colaboraciones con marcas seleccionadas. La barra, con más de veinte cócteles de autor, ofrecerá preparaciones como Gaucho, con Johnnie Walker Black, cedrón y Martini Rosso, a $12.100; y Agua de vida, con vodka, pera y Grand Marnier, a $9100.

La cocina acompañará con platos como steak tartar con yema curada y peras en almíbar en masa frita, y halloumi asado con hinojo, zucchini y naranja quemada.

Kamay Casa Gardel: sabores peruanos y nikkei en la copa

En Kamay Casa Gardel, el proyecto del chef Raúl Zorrilla, la barra replica el cruce entre Perú y Japón que define a la cocina de la casa. La propuesta trabaja con ajíes, frutas tropicales, especias y notas herbales.

Kamay Gentileza Gentileza

Entre los cócteles se destacan Ayahuascar, con pisco de manzanilla, licor de rocoto, verjus y soda de manzanilla; El Pituco, con gin Tanqueray, cordial de apio y verdeo, licor de manzana y soda de manzana; y La Humita, con pisco de canela y anís estrella, cordial de choclo y mantequilla y ananá. Cada uno cuesta $12.500.

De martes a viernes, de 16 a 20, hay 2×$12.500 en coctelería de autor, excepto pisco sour, abonando en efectivo.

¿Dónde? Carlos Gardel 3131, Abasto. Instagram: @kamaycasagardel

Tradition & Rebellion: un nuevo clásico de la coctelería argentina

Sebastián García, al frente de la barra de Tradition & Rebellion Gentileza

En Tradition & Rebellion, Sebastián García firma el Amore Milano, considerado uno de los nuevos clásicos de la coctelería argentina y una de las preparaciones emblema de la casa.

Sebastián García firma el Amore Milano en Tradition & Rebellion Gentileza

El cóctel combina whisky, Campari, pomelo, limón y Angostura. La fórmula parte de una base clásica, pero se reinterpreta con una mirada contemporánea e identidad local. Su presencia en la carta resume el espíritu del bar: tradición, técnica y una lectura propia de la coctelería actual.

¿Dónde? Olga Cossettini 731, Puerto Madero. Instagram: @traditionandrebellion

Ronconcon: barra latinoamericana y hora feliz

El Funky Mai Tai de Ronconcon Gentileza

En Ronconcon, la carta diseñada por Emilio Bruno trabaja con frutas, ajíes, hierbas, especias y destilados premium, con una identidad inspirada en sabores de América Latina.

Entre las opciones figuran Ronpapelón, con ron Santa Teresa Añejo, papelón, lima y especias, a $9900; y Tamarindo Daisy, con tequila Corralejo Blanco picante, cordial de tamarindo, triple seco, limón y tajín casero, a $15.900.

El Tamarindo Daisy de Ronconcon Gentileza

El happy hour funciona de lunes a viernes, de 19 a 20.30, y los sábados, de 16 a 20, con una selección de cócteles a $7500, vinos por copa a $4500 y bebidas naturales sin alcohol a $3900. Además, hay 10% de descuento para pagos en efectivo.

Otros bares que participan del Día Mundial del Cóctel

Airport,

Al Fondo Bar,

Alambique,

Andante,

Backroom Bar,

Barú Gastropub,

Basa,

Behind Bar,

Bruk Bar,

Cochinchina,

Costa 7070,

Feliza,

Frank’s,

Gran Bar Danzón,

KONA Corner,

La Chintonería,

Las Patriotas Vilardo,

Tomate,

Yiyo el Zeneize,

Sofá, Rey de Copas,

Presidente Bar,

Presidente Bar San Isidro,

Nob3l,

Mansión Mihura,

Sendero,

Florentín,

Piso 11,

Piso 0,

Puerta Uno,

Victor Audio Bar,

Olympo Sky Bar,

Pirungundín,

Quebracho

Victoria Brown,

Tegui, entre otros.

Cocktail Museum y Cocktail Fest en el Parque de Innovación

El viernes 15 de mayo, desde las 19 hasta la medianoche, el Parque de Innovación será sede de Cocktail Museum + Cocktail Fest, una experiencia que reunirá historia, barras invitadas y fiesta organizada por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco), una propuesta que combina recorrido histórico, barras invitadas y música en vivo.

El Cocktail Museum propone un recorrido inmersivo por la historia de la coctelería argentina e internacional, guiado por el experto Diego Mato. La experiencia repasará hitos como el lanzamiento de la Hesperidina en 1864, la creación de los cócteles Pellegrini y Mitre por Pedro Girard en 1890, la apertura del Plaza Hotel en 1909, la fundación de AMBA en 1941 y la consagración de Santiago “Pichín” Policastro como campeón mundial en 1954.

En paralelo, el Cocktail Fest contará con DJ DRAMER en vivo y ocho barras invitadas.

Las ocho barras invitadas del Cocktail Fest

Verne Club.

Al Fondo.

Víctor.

Mixtape.

Tres Monos.

878

Malasangre.

Olympo.

Precios, horarios y entradas