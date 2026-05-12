Primavera Sound 2026: con el line up confirmado, cómo conseguir entradas para el festival

El evento se desarrollará en dos jornadas en el mes de noviembre; cuáles son los artistas internacionales confirmados y cómo adquirir los tickets
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El festival Primavera Sound 2026 se llevará a a cabo en Buenos Aires el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, y quienes deseen asistir el evento deben saber que ya se encuentra el Line Up confirmado, y las fechas y modalidad para conseguir entradas.
Esta edición contará con la presencia de Gorillaz y The Strokes, como los artistas más convocantes.
Además, subirán al escenario FKA Twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett.
El sitio oficial del festival ya dio a conocer la grilla completa de músicos que formarán parte del evento.
El line up confirmado del Primavera Sound 2026
Estos son los artistas internacionales y locales que brindarán sus shows durante los dos días del festival:
- Gorillaz
- The Strokes
- FKA twigs
- Lily Allen
- Yung Lean
- CMAT
- Courtney Barnett
- underscores
- Danny L Harle
- Nation of Language
- Juana Molina
- Santi Motorizado
- Cara Delevingne
- Smerz
- Marilina Bertoldi
- Ecco2k
- Jaime Sin Tierra
- John Talabot
- Juana Aguirre
- Juliana Gattas
- Los Thuthanaka
- Machine Girl
- Mannequin Pussy
- Metrika
- Model/Actriz
- Nick León
- Sophia Stel
- This Is Lorelei
- Ambik
- Babeblade
- Candelabro
- Chechi de Marcos
- Fin del Mundo
- Lisa Scha
- Maria Wolff
- NOTA
- Pizza
- Sunlid
- Wiranda Johansen
- Yeyo
Cómo y cuándo comprar las entradas del Primavera Sound 2026
La preventa de entradas empieza el martes 12 de mayo a las 12 del mediodía para clientes del BBVA. En tanto, la venta general (Fase 1 con descuento) comenzará el miércoles 13 de mayo, a las 12 horas, o al agotar stock de la preventa, lo que suceda primero. Los clientes BBVA tendrán además hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.
Los tickets se venden a través de enigmatickets.com, según consta en el comunicado oficial del evento, publicado en redes sociales.
Cuánto cuestan las entradas al Primavera Sound 2026
El abono para campo general tienen un costo de $285.000, si se compran en el período de preventa. Adquiridos los tickets en la fase dos, el precio se leve a $300.000.
En tanto, el abono VIP, que incluye puerta exclusiva, fast pass acceso al festival, espacio preferencial con vista a los dos escenarios principales, compra de parking interno sujeto a disponibilidad, baños premium, áreas gastronómicas exclusivas, con productos exclusivos y áreas de merch exclusivas, tiene un costo de $900.000, independientemente de la fecha de compra.
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