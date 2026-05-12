Primavera Sound 2026: con el line up confirmado, cómo conseguir entradas para el festival

El festival Primavera Sound 2026 se llevará a a cabo en Buenos Aires el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, y quienes deseen asistir el evento deben saber que ya se encuentra el Line Up confirmado, y las fechas y modalidad para conseguir entradas.

Esta edición contará con la presencia de Gorillaz y The Strokes, como los artistas más convocantes.

Además, subirán al escenario FKA Twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett.

El sitio oficial del festival ya dio a conocer la grilla completa de músicos que formarán parte del evento.

El line up confirmado del Primavera Sound 2026

Estos son los artistas internacionales y locales que brindarán sus shows durante los dos días del festival:

Gorillaz

The Strokes

FKA twigs

Lily Allen

Yung Lean

CMAT

Courtney Barnett

underscores

Danny L Harle

Nation of Language

Juana Molina

Santi Motorizado

Cara Delevingne

Smerz

Marilina Bertoldi

Ecco2k

Jaime Sin Tierra

John Talabot

Juana Aguirre

Juliana Gattas

Los Thuthanaka

Machine Girl

Mannequin Pussy

Metrika

Model/Actriz

Nick León

Sophia Stel

This Is Lorelei

Ambik

Babeblade

Candelabro

Chechi de Marcos

Fin del Mundo

Lisa Scha

Maria Wolff

NOTA

Pizza

Sunlid

Wiranda Johansen

Yeyo

Los artistas que estarán presentes en el Primavera Sound 2026 TRIGOGERARDI

Cómo y cuándo comprar las entradas del Primavera Sound 2026

La preventa de entradas empieza el martes 12 de mayo a las 12 del mediodía para clientes del BBVA. En tanto, la venta general (Fase 1 con descuento) comenzará el miércoles 13 de mayo, a las 12 horas, o al agotar stock de la preventa, lo que suceda primero. Los clientes BBVA tendrán además hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.

El Primavera Sound 2026 se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Los tickets se venden a través de enigmatickets.com, según consta en el comunicado oficial del evento, publicado en redes sociales.

Cuánto cuestan las entradas al Primavera Sound 2026

El abono para campo general tienen un costo de $285.000, si se compran en el período de preventa. Adquiridos los tickets en la fase dos, el precio se leve a $300.000.

En tanto, el abono VIP, que incluye puerta exclusiva, fast pass acceso al festival, espacio preferencial con vista a los dos escenarios principales, compra de parking interno sujeto a disponibilidad, baños premium, áreas gastronómicas exclusivas, con productos exclusivos y áreas de merch exclusivas, tiene un costo de $900.000, independientemente de la fecha de compra.