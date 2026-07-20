Cómo es la suite de Messi en el Hard Rock que se alquila por 20.000 dólares la noche

MIAMI.- Bajo una imponente guitarra de 137 metros de altura, a simple vista el Seminole Hard Rock Casino reúne habitaciones de hotel, restaurantes, salas de juego y hasta un centro comercial. Sin embargo, un pequeño rincón silencioso de este mundo de la música le rinde culto al astro del futbol. Se trata de la Messi Legendary Suite, donde se ha hospedado el crack, que se ofrece online por 20.000 dólares la noche y donde todos los detalles han sido validados por el capitán del seleccionado argentino.

Allí todo es albiceleste: las flores, las mantas, las toallas, los complementos del baño, junto con recuerdos del jugador mostrados como si fuera un museo.

“La Messi Legendary Suite fue diseñada exclusivamente en colaboración con el propio Lionel Messi. Cada detalle, desde los recuerdos y objetos personalizados hasta el diseño cuidadosamente concebido, celebra su legendaria carrera y crea un homenaje inmersivo al ícono del fútbol. Messi filmó un comercial en la suite del hotel de Hollywood que lleva su nombre, y él y su familia son visitantes habituales de esta extraordinaria propiedad”, aportaron desde la compañía.

El dormitorio en celeste y blanco

La suite, que se inauguró a principios de junio por la llegada del mundial y se puede reservar hasta septiembre, tiene extrema seguridad, tanto para el huésped como por el contenido de estas paredes.

El lujoso baño también con detalles celeste y blanco

Arriba del cabezal de la cama king hay una gran fotografía del 10. El baño cuenta con toallas celestes y blancas, y batas blancas (que vienen de regalo con la habitación) con un número 10 grabado en la espalda.

En la galería exterior no podía faltar el pasto sintético con el arco, y a continuación la entrada privada a la gran piscina del complejo.

Acceso privado a la piscina del hotel

La reserva se puede hacer online. Desde el hotel afirman que quienes se hospedan son normalmente jugadores del casino o turistas de todo el mundo que viajan a Miami de vacaciones. El precio viene con servicio de mayordomo exclusivo, traslados de ida y vuelta al aeropuerto internacional de Miami (MIA) o de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), una gift card de USD 200 para el Rock Shop destinada a la compra de merchandising exclusivo de Messi, junto con un kit de bienvenida, entre otros privilegios.

Espacio de juegos con césped sintético

La suite se enmarca en la campaña “All Teams, One Place” (todos los equipos, un solo lugar), una campaña lanzada por el mundial, que además de esta habitación temática, trajo menús especiales y merchandising inspirado en los distintos países.

El Hard Rock Hotel Nueva York también ofrece la suite de Messi. Ambas locaciones abrieron a principios de junio de este año, ante la llegada del mundial. La suite en la gran manzana tiene un precio más económico que su par en Miami. El valor por noche arranca en los US$ 1.500 y en vez de salir a la pileta, está en altura con vista a los rascacielos.

Para seguir en la temática fan, Messi tiene además su hamburguesa homónima en el Hard Rock, la legendaria Messi Burger, la favorita de sus tres hijos.