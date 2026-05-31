¿Cómo organizan el dinero las parejas argentinas?

Si hoy el dinero y las estrategias (y preocupaciones) para llegar a fin de mes se han convertido, para muchos, en tema obligado de conversación, otro gran tópico es el de las finanzas dentro de las parejas. ¿Cómo se manejan las cuentas? ¿Se comparte todo o cada uno maneja su dinero?¿Se divide de forma equitativa el gasto o depende del ingreso de cada uno? Y quizás más importante aún: ¿cómo incide esto en los vínculos?

“Hablar de dinero en la pareja es hablar de algo mucho más profundo que números. La economía del hogar revela dinámicas de poder, acuerdos tácitos y desigualdades históricas. En un contexto económico como el actual, donde la incertidumbre es parte del día a día, tener esta conversación es todavía más urgente”, abre Julieta Bonfill, licenciada en Economía, Asesora Financiera y Directora de Modo Finanzas.

Un reciente relevamiento del Centro de Investigaciones Sociales de UADE arroja algunos datos al respecto como, por ejemplo, que la organización económica más frecuente en las parejas argentinas combina gastos compartidos con administración individual (28%). Muy cerca, aparece el modelo de ingresos totalmente compartidos mediante un fondo común (27%). Luego, un 15% declaró depender económicamente en gran parte de su pareja y un 14% prefiere mantener los ingresos totalmente separados y que cada uno administre lo suyo.

A nivel internacional, en tanto, una encuesta de Bankrate realizada en los Estados Unidos (sobre 2217 adultos) encontró que el 62% de las parejas con una relación estable mantienen al menos una parte de su dinero separada. El 38% utiliza exclusivamente cuentas conjuntas, el 34% tiene una combinación de cuentas conjuntas y separadas, y el 27% mantiene su dinero completamente separado.

Lo interesante es que sugiere que hay un factor cultural y generacional: las parejas más jóvenes tienden a preferir cierta separación financiera, considerando que el 88% de la Generación Z guarda al menos una parte de su dinero para sí misma, frente al 70% de los millennials, el 59% de la Generación X y el 52% de los baby boomers.

Las parejas más jóvenes tienden a preferir cierta separación financiera Getty - E+

Parte de estos datos se observan en la realidad cotidiana de muchas parejas convivientes en la Argentina, sobre todo jóvenes con situaciones laborales cambiantes. “Nosotros desde el principio manejamos las cuentas por separado y los gastos fijos los compartimos. Cuando teníamos sueldos (antes de que yo fuera independiente), dividíamos el gasto fijo de forma proporcional y pagábamos lo que le correspondía a cada uno de eso. Las compras del súper son indistintas, puede comprar él o yo, y nadie se cuenta las costillas. Queremos tener autonomía económica y poder manejar nuestras cuentas para gastar lo que queramos y si a alguno le falta plata (en este momento más a mí que a él) nos vamos ‘prestando’. Pero la plata conceptualmente es de los dos y los ahorros los tenemos unificados en una cuenta de inversión”, cuenta Flora, socióloga y consultora freelance sobre la forma de administración con su marido Mariano, que trabaja en investigación de mercado. Los datos los llevan en archivo de excel desde el año 2016 y nunca tuvieron problemas.

Algo similar hacen Dana, redactora publicitaria, y Luca, productor audiovisual, que viven juntos hace dos años pero salen desde hace cuatro. “Nosotros usamos la app Splitwise para gastos en común (alquiler, comida, impuestos, cuotas del sillón, la heladera, etc.), y a principio de mes, si uno de los dos está desparejo, le manda su parte al otro. Después, con los gastos individuales, cada uno hace lo que quiere, aunque en general nos los vamos comentando para estar al tanto”.

Muchos utilizan apps para llevar un registro conjunto de los gastos compartidos Getty - Moment RF

Si bien en apariencia el ideal para la mayoría de los consultados resulta ser un modelo híbrido en el que se mantiene la independencia –y la intimidad financiera–, pero se dividen los gastos comunes, sobre todo en las familias, cabe preguntarse: ¿es posible dividir todo de forma igualitaria cuando los ingresos son desiguales? “Este modelo híbrido también tiene que ver con la situación económica actual: muchas parejas hoy toman decisiones financieras por necesidad, no por filosofía. Mudarse juntos para abaratar costos, compartir gastos esenciales y mantener independencia en lo personal se volvió una estrategia para sostenerse en un contexto donde vivir solo es casi un lujo”, sigue Bonfill.

Hoy en día, en la Argentina se estima que una mujer necesitaría 12 meses y 98 días para equiparar el salario que un varón gana en 12 meses. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, esta diferencia percibida se traduce en una brecha salarial que oscila entre el 25 y el 30%.

Otros datos que revela el estudio local de UADE son que el 41% de los varones se identifica como principal sostén económico del hogar frente al 17% de las mujeres; que el 26% de los hombres señala ser quien realiza el mayor aporte económico en el hogar mientras que un 20% indica que lo hace su pareja; y finalmente, que el 53% de los argentinos, en general, mencionan las preocupaciones económicas como principal fuente de cansancio cotidiano.

“Cuando nosotros arrancamos los dos estudiábamos y trabajábamos, entonces cada uno tenía su cuenta, sus tarjetas y sus finanzas. Una vez que nos casamos seguimos manteniendo las cosas por separado hasta hoy: cada uno se ocupa de cosas para pagar. Nunca llevamos la cuenta de qué paga cada uno, sino que se fue dando naturalmente en función de cómo nos iba yendo laboralmente. Él fundó su empresa, y yo siempre trabajé en relación de dependencia, con lo cual hubo oportunidades en que me quedaba sin trabajo y en esos baches, hasta que volvía al ruedo, él se hacía cargo de los gastos fijos. Hoy cada uno tiene sus ahorros particulares, pero cuando hay que hacer algún gasto familiar, como las vacaciones, lo financiamos los dos”, explica Jorgelina, periodista, casada hace 22 años con Diego, despachante de aduana.

Conversaciones incómodas

“Nadie tiene que estar hurgando en los gastos del otro, pero si la cuenta es conjunta eventualmente eso pasa y sienta un precedente. Nosotros nos manejamos siempre con cuentas personales separadas y nadie jamás le pidió explicaciones al otro sobre cómo gastaba su plata. Es un poco la base de la confianza, como no revisar el celular”, plantea Flora sobre este tema espinoso.

En este sentido, si bien el hecho de tener cuentas separadas (ya sea de ahorro o para gastos) no es algo negativo per se, muchos especialistas recomiendan la comunicación. “La mayoría de nosotros no recibió educación financiera, venimos de familias donde el dinero era tabú y cada uno trae su propia historia con el ahorro, el gasto y el control. Entonces la pareja ‘va viendo’, improvisa. Y cuando se improvisa con plata, tarde o temprano aparecen los malentendidos, los reproches y las tensiones. Entonces, cuando asesoro a parejas en sus finanzas se los digo siempre: la conversación incómoda hoy, evita el problema grande mañana”, plantea Bofill.

Infidelidad financiera

¿Quién no escuchó alguna vez el consejo “siempre guardate un canuto”? Bromas aparte, un tema que a menudo surge como motivo de peleas o hasta divorcios es el hecho de tener cuentas o bienes que se ocultan a la propia pareja, lo que se denomina “infidelidad financiera”. Al respecto, un estudio de CreditCards.com en Estados Unidos encontró que alrededor del 40% de las personas en pareja admitió haber ocultado gastos, deudas o cuentas bancarias. Es más común de lo que creemos y tiene una dimensión de género bastante marcada. En muchos testimonios, incluso, surge el recuerdo de que abuelas o madres tuvieran –y en algunos casos legaron– joyas, ya que históricamente para muchas fue la única forma de tener su plata, un salvavidas para cierta independencia o seguridad.

La práctica de ocultar gastos, deudas o hasta cuentas bancarias a la pareja se denomina "infidelidad financiera" Getty - E+

Pero lo cierto es que la infidelidad financiera no es un tema solo de mujeres: los varones también la cometen. “Mi experiencia en mi primer matrimonio fue catastrófica en cuanto al manejo de las finanzas por parte de mi marido. Éramos opuestos (ordenada y meticulosa con el dinero yo, versus desordenado y desprolijo él), y pequé de omnipotente, pensando que iba a poder ‘cambiarlo‘ –confiesa Natalia, 58, comunicadora–. Fue una de las causas de nuestro divorcio”. Hoy, con su segunda pareja, Natalia asegura que vive una situación diametralmente opuesta. “Aprendí con mucho dolor y pérdidas, de las económicas también”.

Al final del día, la transparencia no es un ideal romántico, es una herramienta de salud financiera y emocional y las parejas que mejor atraviesan las crisis no son las que tienen más ingresos, sino las que logran acuerdos sinceros y consensuados.