Cuáles son las 10 que se suman a la lista de “pízzerías emblemáticas” de Buenos Aires

“Hay pizzerías que no están en ninguna guía turística y aun así todos en el barrio las conocen. Son las que vieron crecer a varias generaciones, las que siempre tuvieron el mismo olor al entrar y la misma mesa donde la familia se juntaba los domingos. Más que comercios gastronómicos, son verdaderos espacios de encuentro social y cultural donde conviven generaciones de vecinos e historias compartidas”, dijo Lorena Fernández, presidente de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

Esa entidad hoy dio a conocer los nombres de los 10 establecimientos que este año se suman a la lista de “pizzerías emblemáticas” de la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, este reconocimiento a los “protagonistas fundamentales en la construcción de la identidad de la pizza porteña” solo contaba con diez restaurantes pizzeros, que recibieran esta distinción el año pasado: La Americana, El Fortín, Güerrin, El Cuartito, Las Cuartetas, Pin Pun, Casa Burgio, Angelin, La Mezzetta y Banchero.

Los nuevos integrantes de este dream team pizzero se listan a continuación por orden cronológico de apertura.

Pizza al corte en Pirilo

Pirilo (1932)

Ubicada en el corazón de San Telmo, fue fundada por una familia de inmigrantes italianos y se convirtió en un ícono barrial. Su pequeño local sobre la calle Defensa mantiene intacta la esencia original: sin mesas, se come de pie, al paso, como en las antiguas friggitorias genovesas. Con recetas tradicionales, horno a leña y elaboración artesanal, conserva el estilo de sus orígenes sin procesos industriales.

Sabores tradicionales en El Cedrón

El Cedrón (1935)

Ubicada en Mataderos, adquirida por Manuel Cedrón, desde los años 60 se convirtió en un ícono barrial, que incluso fue declarada Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad en 2013. Su identidad combina tradición, recetas históricas y un fuerte arraigo con la vida social y gastronómica de Buenos Aires.

Un delirio de muzzarella en Los Maestros

Los Maestros (1935)

Su propuesta mantiene el espíritu de las clásicas pizzerías de barrio, con elaboración propia y fuerte identidad porteña. Reconocida por su extensa lista de variedades y su estilo de pizza al molde y a la piedra, fusionando las raíces italianas de la pizza con una impronta argentina. Hoy es un punto de referencia en Barrio Norte y Recoleta.

Una mitad muzzarella, mitad fugazzeta, en José

Pizzería José (1943)

En Villa Devoto, es un clásico porteño fundado por el inmigrante italiano José Pipián. El ambiente conserva una estética clásica, casi detenida en el tiempo, con fuerte identidad familiar y fidelidad de generaciones. Hoy es una institución gastronómica que combina abundancia, tradición y esencia auténticamente porteña.

En Los Campeones el horno pizzero es a leña

Los Campeones (1954)

Ubicada en Barracas, fue fundada por cuatro amigos apasionados por la pizza y el fútbol, origen que inspira su nombre. Con el tiempo se consolidó como un emblema barrial y punto de encuentro para vecinos y público futbolero de la zona sur. Mantiene una elaboración artesanal en horno a leña y el estilo clásico de la pizza porteña. Hoy es considerada una institución de Buenos Aires, con más de siete décadas de historia, tradición y fuerte identidad cultural.

San Antonio, un clásico de Boedo

San Antonio (1954)

Se encuentra en el barrio de Boedo. Con décadas de trayectoria, se consolidó como punto de encuentro vecinos, celebraciones, manteniendo una fuerte identidad barrial y tradición familiar. Con un estilo clásico, combina elaboración artesanal, horno tradicional y el espíritu auténtico de las pizzerías de Boedo.

Mostrador de un clásico de avenida Corrientes

El Palacio de la Pizza (1956)

Sobre la Av. Corrientes, forma parte del histórico corredor gastronómico ligado al auge teatral del centro porteño. Con su amplio salón, barra para comer de pie y horno a la vista, conserva intacta la estética y dinámica de la “calle que nunca duerme”. Es reconocida por su pizza al molde, abundante y fiel al estilo tradicional de Buenos Aires. Frecuentada antes o después del teatro, se mantiene como un clásico que resume la identidad nocturna y cultural de la ciudad.

Una de las pizzerías más virales

San Carlos (1968)

Ubicada en Caballito sobre Avenida Rivadavia y Avenida La Plata, es considerada un templo de la “Pizza Argentina”. Fundada en 1968 por dos inmigrantes (uno español y uno italiano), se especializa en pizza al molde y a la piedra. Hoy es una de las pizzerías más virales del país. Entre sus leyendas y platos icónicos se encuentra el de la fugazzeta de quesos gratinados que nació durante un apagón en el 74 y la mítica pizza de 7 quesos del 2012, conocida por comerse empezando por el borde.

Frente de Torino Norte, en La Paternal

Torino Norte (1968)

En el barrio de La Paternal, es un clásico porteño fundado por descendientes de inmigrantes italianos y españoles. Se consolidó como un punto de encuentro barrial, manteniendo su histórica esquina sobre Av. Juan B. Justo y Av. San Martín. Conserva recetas tradicionales y una elaboración 100% artesanal con materias primas de calidad.

EN esa misma esquina funcionaba una agencia de lotería, de ahí su nombre que remite a la buena suerte

El Trébol (1969)

En el límite entre Almagro y Villa Crespo. Su nombre proviene de una antigua agencia de lotería familiar, símbolo de “buena suerte”, que funcionaba en el lugar antes de la pizzería. Nacida como un pequeño local al corte con mostrador y barra, creció por la fama de sus pizzas hasta transformarse en un clásico barrial.