Siempre un gran plan

La historia comenzó en Estados Unidos en 1900. Fue el 28 de mayo de ese año cuando Louis Lassen, un inmigrante alemán, decidió servir una combinación de carne molida entre dos rebanadas de pan. Allí nació por primera vez la hamburguesa, que lleva 126 años deleitando a grandes y chicos. A continuación, algunas propuestas para seguir disfrutando las mejores versiones con Club LA NACION.

Si hay una cadena que redefinió lo que significa comer una hamburguesa en Argentina, esa es Dean & Dennys. Pioneros del concepto fast good en el país, combinan la agilidad del fast food con ingredientes de primera calidad: sus hamburguesas se elaboran con 100% de carne de novillo premium, seleccionada con obsesión en su propia planta de producción (aunque también tienen opciones de pollo y veggie, realizada con portobellos). El resultado es una experiencia que no obliga a elegir entre comer rápido y comer bien.

Otra propuesta que vale la pena conocer es Carne, fiel creyente de que comer una hamburguesa y contribuir a un mundo mejor no son excluyentes. La propuesta del chef argentino Mauro Colagreco (galardonado con estrellas Michelin) busca transformar la industria alimenticia desde adentro. La cadena trabaja con ingredientes de estación libres de agroquímicos, proveedores locales y un modelo de negocio certificado como Empresa B, generando impacto positivo en las comunidades donde opera. Sus hamburguesas de edición especial (con cortes como búfalo de agua del delta entrerriano o cordero en indicación geográfica protegida) son una muestra de que la gastronomía sustentable también puede ser una experiencia deliciosa.

Y para cerrar el circuito, un clásico total: con más de 20 años de trayectoria y más de 100 sucursales en todo el país, Mostaza es sinónimo de hamburguesa argentina. La cadena se consolidó como una de las más queridas del país gracias a sus porciones generosas, su precio accesible y una propuesta sincera y sin vueltas. Ideal para festejar el Día de la Hamburguesa en familia o con amigos, con la certeza de encontrar un local cerca sin importar dónde estés.

La hamburguesa perfecta

Dean & Dennys

20% en la carta de lunes a jueves

www.deananddennys.com

Carne

20% los martes

www.carnehamburguesas.com

Mostaza

30% para socios BLACK los jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

www.mostazaweb.com.ar

YPF Full

15% todos los días hasta el 31.5

www.ypf.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.