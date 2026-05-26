Todos los trofeos y medallas de oro que obtuvo el vino argentino en Londres

“Rico y untuoso en nariz, con potentes frutas de grosella negra y notas de tomillo. Deliciosamente terroso en el paladar, con sabores concentrados de ciruela y especias, y una frescura increíble”. Esa es la descripción que el panel de cata del prestigioso concurso International Wine Challenge (IWC) dio al vino al que otorgó tres trofeos (o “trophy”, máxima distinción del concurso): Mejor Malbec de Mendoza, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Vino Tinto de Argentina.

El vino en cuestión es Huentala Calizo Albar Block 06 2023, proveniente de Gualtallary, en el Valle de Uco. Con 97 puntos (sobre 100), fue el de puntaje más elevado entre los argentinos, otorgado por un panel conformado por más 500 expertos (sommeliers, masters of wine, periodistas especializados) de 40 países reunidos en Londres.

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“Estamos realmente orgullosos por la distinción que hemos recibido en el International Wine Challenge, por lo que representa este concurso a nivel internacional, siendo considerado como uno de los más rigurosos, influyentes e importantes dentro del mundo del vino”, comentó Pepe Morales, enólogo de la bodega Huentala Wines, y agregó: “Este premio habla claramente de la consistencia en la calidad de nuestros vinos, siendo que en ediciones anteriores recibimos distinciones similares tanto en el año 2021, 2023 y 2025.”

“La Argentina disfrutó de un gran éxito gracias al Malbec y al Cabernet Franc”, destacó por su parte el comunicado de prensa del IWC, ya que los puntajes más altos pertenecen en su mayoría a estas dos variedades tintas. “El Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 ganó el Mendoza Malbec Trophy, el Argentinian Malbec Trophy y el Argentinian Red Trophy”, agregó.

Además del Calizo de la bodega mendocina Huentala Wines, otros dos vinos argentinos obtuvieron el “trophy”. Se trata del HJ Fabre Patagonia Barrel Selection Malbec 2025 (96 puntos), de la bodega Fabre Montmayou, y de Trivento Golden Reserve Cabernet Franc 2024 (95 puntos), de Trivento Wines.

Todos los vinos son catados a ciegas en el IWC

Todos los oros argentinos

La edición 2026 del concurso International Wine Challenge (IWC), en la que se presentaron más de 4600 vinos de todo el mundo, reportó varias medallas de oro para la Argentina. Con la excepción del Torrontés de Colomé, que es salteño, el resto de los que obtuvieron esa distinción provienen de Mendoza: