Comenzó la fiesta del producto que busca convertirse en la torta oficial nacional

DOLORES.- La garúa fría de otoño que cae sobre la plaza principal de esta ciudad con alma de pueblo evoca, inevitablemente, a la que podría haber ocurrido el 25 de Mayo de 1810. Mito o realidad, el clima tiende un puente histórico hacia la 12° Fiesta de la Torta Argentina. El evento se celebra en homenaje a la fecha patria y a la torre de 25 capas de masas muy finas y de dulce de leche creada hace más de 100 años, y que se realiza este fin de semana a 200 kilómetros de Buenos Aires. Un recorrido que puede hacerse en auto en solo dos horas y 40 minutos.

Para los fanáticos del dulce de leche, el evento es una escapada que vale la pena improvisar estos días para deleitarse y, de paso, estampar una firma para impulsar el proyecto que busca reconocer al producto como la torta oficial del país.

La 12° Fiesta de la Torta Argentina, que tiene como embajador al chef pastelero Damián Betular–también oriundo de allí– se realiza desde las 14 hasta el anochecer. Además de la carpa especial dedicada al producto estrella, hay una feria gastronómica y de emprendedores, y espectáculos musicales.

Además de la carpa especial dedicada al producto estrella, hay una feria gastronómica y de emprendedores

El eje central del evento gira en torno a las 38 mujeres productoras participantes de esta edición, que exhiben más de 3000 kilos de Torta Argentina y compiten para que su versión gane el primer premio y, así, alzarse con el título de embajadora del certamen por un año, hasta la próxima fiesta.

Anabela Castillo, de 37 años, productora de la torta y actual embajadora de la fiesta, dijo a LA NACION: “Somos 38 productoras que hemos generado este espacio y entre todas se fue desarrollando un vínculo que se ve reflejado en el éxito que es la fiesta y en lo linda y armoniosa que está la carta con las productoras de las que saldrá la nueva embajadora”.

La gente deja su firma para impulsar el proyecto que busca reconocer al producto como la torta oficial del país

El jurado encargado del veredicto está integrado por el chef Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense, que tiene millones de seguidores en redes sociales; y la cocinera y publicista Silvina Trillo, alias Alemendra.

La histórica Torta Argentina fue creada a fines del siglo XIX por mujeres uruguayas que trabajaban en un negocio de ramos generales. Para un 25 de Mayo, en conmemoración de la fecha patria, hicieron la torta con moldes redondos fabricados en aluminio y la vendieron, justamente, en la Plaza Castelli y las calles del pueblo.

“Los criterios a tener en cuenta para hacer la mejor Torta Argentina son la calidad de la masa, cómo está hecha, si está sobrecocida o no. Es una masa bastante delicada. Hay que usar productos de calidad, especialmente la manteca y los huevos. Después, obviamente, la calidad del dulce de leche y la cobertura, si eligen algún tipo de glaseo o merengue. Esas son las tres cosas indispensables”, dice Mambrunense.

Almendra agrega: “Que las capas no sean altas ni esponjosas, porque la idea de esta torta es que no sea un bizcochuelo. La capa debe ser muy fina, como si simulara un pionono, más seco, pero no tanto como un rogel. Es un intermedio, por eso es complicado de explicarla. Cuando la subí explotaron las redes, ¿eso es un rogel, es un pionono o qué?”.

Y sugiere: “Para que sea perfecta tienen que verse todas las capas iguales. Se tiene que notar esta alternancia entre capa y dulce de leche, capa y dulce de leche, sin que la masa sea esponjosa y sin que el dulce de leche sea un abuso”.

Para que sea perfecta, tienen que verse todas las capas iguales Gentileza

El lunes, para finalizar, las hermanas Monzani, sus principales divulgadoras, cocinarán la torta argentina en vivo. Son hijas de Kirki Martínez de Monzani, quien difundió la receta en sus cursos de cocina profesional en la Escuela Juan Vucetich, en la década del 70. Su madre, Amanda Morin de Martínez, había aprendido la receta de las mujeres uruguayas y se la enseñó a Kirki, quien trascendió el círculo familiar y fue clave para convertirla en un emblema local y, ahora, con proyección nacional. “No hay otra torta que represente mejor a la Argentina por su historia, su nombre, su origen y su tradición”, afirman desde la Municipalidad de Dolores, organizadores de la fiesta.

El desafío generacional es otro de los puntos destacados de esta edición, ya que las productoras son mujeres +35. En la previa a la fiesta, el municipio anunció la intención de impulsar una “Escuela de la Torta Argentina”, pensada para preservar la receta, formar nuevas generaciones y fortalecer el valor cultural y turístico de la tradición dolorense.

“Es fundamental formar a las nuevas generaciones–asegura Mambrunense–. Fui docente en varias escuelas de cocina y esta torta no está para enseñaren el programa de las carreras de pastelería. Ya debería estar oficializada como torta nacional para que sea más conocida aún y la hagan en todos lados”.

Uno de los pasos hacia esa iniciativa dolorense fue la popularidad que ganó la Torta Argentina cuando Damián Betular la llevó al programa Masterchef para que los participantes del reality hicieran la receta. “Soy tan dolorense como la Torta Argentina, así que ustedes saben el orgullo que me da ser su embajador, haber nacido en esta ciudad, que también tiene el carnaval, la Fiesta de la Guitarra, elparque termal, las parrillas. Venir de este pueblo tan pequeño que ahora está transformado en una gran ciudad, es un honor para mí”, expresó Betular sobre el escenario la última edición de la fiesta.

La torta ganó popularidad cuando Damián Betular la llevó al programa Masterchef Captura

Nacido en Dolores, Betular es hoy el embajador de la Fiesta de la Torta Argentina Prensa

La torta oficial del país

En Dolores están convencidos que sobran los motivos para que la Torta Argentina tenga el reconocimiento que se merece. Fiorella Boreñli, chef pastelera y dueña del local La Dulcería, opina: “Tiene muchas cualidades: se creó para celebrar un 25 de Mayo, unos de los ingrediente principales es el dulce de leche y estamos en el primer ”Pueblo Patrio” creado después de la Declaración de la Independencia, el 21 de agosto de 1817.

“Es mucho más que una receta”, coinciden los dolorenses. Gabriela Melín, vicedirectora de escuela especial 501, cuenta que la institución tiene distintas propuestas para todos los niveles sobre gastronomía, mecánica, carpintería y huerta.

“Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes salgan siendo cada vez más autónomos y trabajamos para que ellos estén insertos en la comunidad y en el mundo laboral. Desde esa visión, ahora les tocó practicar la Torta Argentina. Investigaron e estudiaron su historia y la pusieron en práctica para la fiesta”.

Fotos: gentileza José Luis Vadillo y Pato Méndez