Cuáles son las celebrities que reniegan de la ducha

MADRID (El País).– Por si no fuera suficiente con la batalla del streaming, la siempre hambrienta industria hollywoodense se ha fabricado una nueva controversia para paliar la escasez de titulares. Una polémica que cuestiona la conveniencia de algo, a priori tan básico, como la higiene personal. En una insólita acumulación de argumentos consecutivos en su contra, diferentes intérpretes han confesado públicamente su rechazo a las duchas diarias.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor Jake Gyllenhaal, que aseguró en la revista Vanity Fair que “consideraba que bañarse no es tan necesario”. También uno de los matrimonios más populares de la meca del cine, Mila Kunis y Ashton Kutcher, han declarado que solo bañan a sus dos hijos, Wyatt y Dimitri, de seis y cuatro años, cuando es estrictamente necesario para prevenir la pérdida de los aceites naturales de la piel. “Para mí, la cosa está muy clara: si se puede ver la suciedad en ellos, lávalos. En el caso contrario, no tiene mucho sentido”, dijo la actriz de Cisne Negro en el podcast Armchair Expert. Su marido añadió que, en su caso, solo sea a diario su “cara, axilas y entrepierna”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher solo bañan a sus hijos cuando es estrictamente necesario C Flanigan - FilmMagic

Sin embargo, los expertos cuestionan los fundamentos de esta moda reciente. “La ducha diaria no es perjudicial para la piel. La utilización de un jabón adecuado y una crema o loción hidratante, es la rutina correcta a seguir para su cuidado”, explica Gabriel Serrano, dermatólogo. El doctor desmiente la creencia de que lavarse únicamente con agua sea suficiente. “A lo largo del día en nuestra piel se depositan residuos hidrófilos y lipófilos y para eliminar todos estos tipos de impurezas necesitaremos utilizar jabón. Es recomendable también ducharnos con agua templada: las temperaturas excesivamente calientes o frías pueden alterar la composición de nuestra epidermis”.

Las declaraciones de las estrellas antiducha han levantado tal polvareda en las redes sociales que otros actores se vieron aludidos por sus seguidores para posicionarse en el ‘showergate’. Ese fue el caso de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, que decidió responder a una tuitera que especulaba sobre la pertenencia del protagonista de Jungle Cruise a este polémico grupo de actores. “Soy lo opuesto a una celebridad que ‘no se lava”, declaró. Hasta el mismísimo rey de los mares, Jason Momoa (Aquaman), ha tenido que ratificar: “No voy a empezar ninguna tendencia… Créeme, yo me ducho”.

Lejos de la frivolidad de los memes, la polémica ha despertado otro debate, avivado por las voces más reconocidas de la cultura afroamericana, que consideran esta postura como un privilegio. “Todo ese dinero y no usáis las duchas por las que pagasteis. La higiene es algo cultural y el privilegio de no ducharte cuando tienes acceso, no tienes ninguna discapacidad o problemas médicos, es algo que la gente negra y marrón no tiene”, afirmó la escritora nigeriana Luvvie Ajayi Jones. La ensayista y activista Roxane Gay, por su parte, añadió que alardear de la falta de higiene es algo que solo los blancos pueden permitirse.

