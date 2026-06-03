Cuáles son los barrios con más caca de perro en las veredas

Semanas atrás, una situación se salió de control en la siempre glamorosa Gran Manzana: las quejas por caca de perro en las veredas de Nueva York alcanzaron niveles récord. Después de que dos tormentas de nieve consecutivas azotaran la ciudad en enero y febrero, los reclamos por las enormes cantidades de caca de perro abandonada inundaron el servicio de atención ciudadana 311. De hecho, aumentaron un 81% en comparación con el mismo período de 2025, y la cuadra más “acosada” por los desechos caninos estuvo en Sunset Park, Brooklyn.

Atento a la coyuntura, The New York Times compartió semanas atrás la experiencia de Devin Stagg, un redactor y especialista en marketing independiente para quien las cuentas no cerraban. “Los datos del 311 reflejan la cantidad de quejas, no la caca de perro real”, comentó Stagg al diario, y agregó que su interés por estos datos se despertó tras leer sobre el aumento en los reclamos. Por eso, decidió salir a buscar datos de campo observables y armó un ranking “un poco más detallado”. En marzo, recorrió en bicicleta 15 barrios, elegidos en base a las quejas del 311 y a comentarios en internet. “Pedaleé casi 100 kilómetros en dos días”, contó Stagg, quien siempre junta los desechos de su labrador amarillo, Scout. “Fue muy divertido”.

Así, en cada barrio, contó los montículos de caca abandonados en las veredas de ambos lados de la calle a lo largo de un tramo de unos 300 metros (aproximadamente cuatro cuadras). Washington Heights se llevó el primer puesto en cada métrica que analizó: quejas al 311, desechos observados (33 casos) y la relación de ambos factores con la población de perros registrados en el barrio.

La investigación de Stagg continuó y el relevamiento final arrojó que los barrios que le siguen el ejemplo a Washington Heights con docenas más de quejas por excrementos caninos son:

Park Slope: 18 casos en unos 600 metros analizados.

18 casos en unos 600 metros analizados. Upper East Side: 14 casos.

14 casos. Hell’s Kitchen: 14 casos.

14 casos. Greenwich Village: 14 casos.

En Buenos Aires

De este lado del mapa, mientras tanto, la situación no es abismalmente distinta, considerando que según datos recientes del Departamento de Sanidad y Protección Animal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conviven con los vecinos entre 800.000 y 1.000.000 de perros y gatos (con y sin dueño). Esto significa que hay una mascota cada tres habitantes dentro de los 48 barrios de la Capital Federal, cifra que creció hasta superar a la población de niños menores de 14 años después del encierro de la pandemia.

Con este aumento de los compañeros de cuatro patas, entonces, surge la pregunta sobre algo que afecta directamente la convivencia diaria en la ciudad: ¿cómo se gestionan sus desechos en la vía pública?

La situación que históricamente se convirtió en el paisaje natural de las veredas y plazas de las grandes ciudades está siendo cada vez más cuestionada por los propios vecinos. Algo no menor, teniendo en cuenta que el polvo de las deyecciones secas se incorpora al aire y dispersa parásitos y bacterias, transformando un problema estético en un riesgo sanitario para todos los ciudadanos.

El ranking porteño

En la ciudad de Buenos Aires, las demandas por veredas sucias, que incluyen la caca de los perros, se realizan a través de los canales de atención ciudadana del GCBA como el Boti, Línea 147, Sedes comunales y el Sistema Único de Atención Ciudadana. El reclamo puede ser para reportar la situación en la vía pública o el comportamiento de vecinos específicos.

A la cabeza del top five de llamados a la línea 147 figuran:

Caballito

Balvanera

San Nicolás

Flores

Parque Patricios

Caballito encabeza la lista de barrios con las veredas más sucias

Entre los que menos reclamos tienen se ubican:

Villa Pueyrredón

Monte Castro

Nueva Pompeya

Chacarita

Villa Lugano

Aunque la limpieza de la vereda en sí le corresponde al frentista, el comportamiento de quienes pasean a sus perros por la vía pública y no levantan los desechos es una falta que conlleva sanciones severas. La normativa vigente (a partir de la sanción de la Ley Huellas en 2025) establece penalidades económicas que van desde los 140.000 hasta los 900.000 pesos.

Según lo aprobado en esa reforma legal, todo el dinero recaudado se destina a los programas de bienestar animal del gobierno porteño, incluyendo campañas de vacunación y castración gratuita en las comunas.