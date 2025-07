De George Clooney a Al Pacino: la cirugía estética que se convirtió en la N°1 del mundo

Sin dudas, la mirada es un sello indiscutido de celebridades como George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Al Pacino, Kim Kardashian o Cindy Crawford. Pero la particularidad de ese eye contact que traspasa la pantalla no responde (solo) al histrionismo de las celebrities sino que le debe bastante al cirujano plástico. Sí, admitido y corroborado: todos ellos buscaron retirar las huellas que el paso del tiempo fue dejando en torno a sus ojos.

El notable avance en los resultados –en términos de lograr una apariencia natural– pero también en la seguridad de estas intervenciones constituye uno de los factores que han convertido a la blefaroplastia (tal es su nombre particular) en la cirugía estética más realizada en todo el mundo en 2024. Claro que no todos los factores que impulsan su boom pertenecen al ámbito médico. Como coinciden varios especialistas consultados, en el auge de tratamientos para “rejuvenecer la mirada” se cruzan hábitos como la masificación de las apps de videollamadas que dan mayor exposición al rostro, e incluso modas corporales, como la tendencia de la “felinización” de la mirada al estilo Kardashian.

Aunque se realiza en quirófano es percibida como menos invasiva por los pacientes shutterstock - Shutterstock

“La cirugía de párpados es, por primera vez, el procedimiento quirúrgico más común, reemplazando a la liposucción”, informó a través de un comunicado de prensa la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, según sus siglas en inglés), que días atrás difundió las estadísticas globales 2024 de la especialidad en un congreso realizado en Singapur. Y precisó: “La mayoría de los procedimientos faciales mostraron un crecimiento con respecto al año anterior, con más de 7.4 millones de intervenciones y un aumento del 4,3 %. El más común fue la cirugía de párpados, con más de 2.1 millones y un aumento del 13.4 %”.

El rostro primero

El avance de la blefaroplastia resulta más que destacable en un año en el que –economía global en retroceso de por medio– el número total de los procedimientos estéticos se redujo notoriamente. En total, hubo un 4,8% menos tratamientos en 2024 que en 2023. Pero en algunos casos el retroceso fue mucho más notorio, como en los implantes de mamas, que cayeron un 17,5%, o la liposucción, que bajó 12,6 por ciento.

Lo que revelan las estadísticas de la Isaps es cierto cambio de tendencia en materia de estética, ya que que los tratamientos faciales ganan terreno en detrimento de los que hacen foco en el resto del cuerpo. En el caso de las blefaroplastias, reflexiona el cirujano plástico Sergio Korzín, secretario nacional de Isaps y expresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires,“creo que en parte han crecido en proporción porque otras cirugías han bajado, como sucedió por ejemplo con las cirugías de mamas. Además, este crecimiento es en gran medida una cuestión estadística que surge del mix de los distintos procedimientos, en el que hay un retroceso de las intervenciones más invasivas”.

“En los últimos años hemos evidenciado un aumento en la demanda de este procedimiento, el cual se debe a diversos factores”, coincidió el doctor Luis Mastronardi, vicepresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. En primer lugar, señaló, “es una intervención que devuelve una mirada natural y rejuvenecida, y que cuando está correctamente realizada no altera los rasgos del paciente”.

Preparación de una blefarosplastia shutterstock - Shutterstock

Además, agregó Mastronardi, “es percibida como una intervención menos invasiva y de hecho tiene una recuperación más rápida que otras cirugías estéticas faciales, por lo cual los pacientes tienen menos reparos a la hora de decidirse por este procedimiento”.

Su colega, Bárbara Villanustre, cirujana plástica y reconstructiva, Asistente Secretaria Nacional para Argentina en Isaps, señaló otros factores que colaboran con el auge de la blefaroplastia: “además de lo que aporta en términos estéticos, se trata de un procedimiento que ofrece incluso beneficios funcionales. Ya que brinda un gran alivio cuando el párpado se torna pesado, cuando las cejas acrecientan su peso en el parpado superior. Entonces, con la cirugía el paciente siente un alivio a la hora de leer o de mirar televisión”.

La estética de Kim Kardashian es un ejemplo de la mirada llamada "foxy eye" que alienta cirugías para cambiar su expresión Seth Wenig - AP

La moda, como siempre, también mete la cola en los cambios de tendencia que tienen lugar dentro del quirófano. “Hoy hay una moda –a la que, aclaro, no adhiero– en torno a lo que se ha dado en llamar “foxy eye”, que tiene que ver con la felinización de la mirada. Es algo que se ve en las Kardashians, por ejemplo, y mucho en redes sociales, en las que tanto a través del maquillaje como con la cirugía se pone mucho énfasis en la mirada. Eso lleva a que más pacientes consulten por este tipo de procedimiento”, comentó Villanustre.

La mirada como elemento central del rostro es algo que ya de por sí ha ganado terreno, pandemia mediante, a partir de la masificación del uso de las plataformas de videochat o videoconferencia (desde Zoom y Meet hasta el ubicuo WhatsApp). “El uso de estas plataformas lleva a que uno al hablar también se vea, lo que muchas veces llama la atención sobre los defectos o aquellos que la propia persona percibe que quiere cambiar”, explicó Korzín.

Mirada masculina

Los tiempos cambian y ya no sorprende a nadie encontrar a un varón en el consultorio del cirujano plástico, espacio dominado antaño por la mujer. Esa presencia cada vez más notoria del varón se refleja claramente en las estadísticas difundidas por la Isaps en su informe global 2024, que revela que mientras el número de intervenciones en varones crece (un 6,3% el último año en comparación con 2023), el de mujeres transita el sentido contrario (menos 3,9%).

El número de intervenciones en varones creció un 6,3% el último año en comparación con 2023 shutterstock - Shutterstock

“El hombre es igual de coqueto que la mujer, pero menos valiente –opinó Korzín–. Por eso, ante el auge de los procedimientos mínimamente invasivos el varón toma un rol primordial. Al varón le gusta verse mejor pero no quiere que se note que se hizo alto. En ese contexto, un tratamiento no agresivo o sin cirugía, que resulta en una mejoría que no es tan evidente y que le permite disimular que se hizo algo, es un plus para el varón”.

Si bien se cuenta dentro de los tratamientos quirúrgicos, existen incluso modalidades de la blefaroplastia en las que no se deja ninguna cicatriz visible. De ahí que pique en punta entre el público masculino. De hecho, es la cirugía más realizada por el varón: en 2024 se contabilizaron 489.763 procedimientos en todo el mundo, muy por arriba de los otros procedimientos más demandados por este grupo (en segundo lugar, se ubico la ginecomastia que se emplea para reducir el volumen de las mamas y, en tercer puesto, las cirugías reparadoras de cicatrices).

Consulta precoz

El informe global presentado en Singapur deja en evidencia la tendencia de llegar al consultorio del cirujano plástico a edades cada vez más tempranas. “En 2024 la mayoría de los aumentos mamarios (54% del total), de las rinoplastias (60.1%) y de las cirugías genitales externas (48.4%) se realizaron en personas de entre 18 y 34 años”, advirtió la Isaps en su comunicado de prensa.

En el caso de la blefaroplastia, Korzín explicó que se trata de un procedimiento que se indica en la edad media de la vida, no antes. “Yo diría que se puede hacer recién a partir de los 45 o 50 años de edad, que es cuando uno envejece y al perder turgencia se hacen evidentes las bolsas debajo de los ojos y el párpado inferior se hace largo”.

Sin embargo, las consultas hoy llegan inclusive de personas de menor edad. “Hemos tenido consultas de pacientes desde los 35 años aproximadamente, buscando un rejuvenecimiento integral de la mirada y que sin embargo aún no desean atravesar por cirugías de mayor complejidad”, confirmó Mastronardi.

Los implantes de mamas se cuentan dentro de los procedimientos más demandados en la Argentina shutterstock - Shutterstock

Tendencias locales

La Argentina no escapa a ninguna de las tendencias globales mencionadas, aunque sí se evidencia todavía la persistencia de un gran interés de los procedimientos que hacen foco en el contorno corporal, que conviven con el avance de los procedimientos de rejuvenecimiento facial.

Es así como en el país las cirugías de mamás siguen siendo el procedimiento top (con 28.819 intervenciones realizados en 2024), seguidos por las cirugías de labios (con 17.328 casos) y la liposucción (con 16.416 casos). En el cuarto lugar, la blefaroplastia le pisa los talones con 16.142 procedimientos.