El tremendo accidente de Marc Márquez en Le Mans y el resultado de su operación en Madrid

En el Gran Premio de Francia en el tradicional circuito de Le Mans, se vivió un momento de altísima tensión, porque durante la carrera sprint, Marc Márquez sufrió un duro accidente sobre el final de la última vuelta, cuando golpeó la pista con la rodilla, lo que hizo que pierda el control de su moto, salga despedido y con el envión del vehículo dio una vuelta en el aire. Frente a este escenario, el piloto español fue trasladado a España y fue operado de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.

El español que quedó deslizándose por la pista de Le Mans y en la caída golpeó su cabeza contra el suelo, la moto quedó destrozada y hasta perdió una de las gomas, se retiró junto a los médicos hacia los boxes sumamente dolorido y renqueando. Los especialistas explicaron que el accidente se trató de “un high side, una de las caídas más peligrosas en motocicleta”, cuando el piloto es catapultado por encima del propio vehículo.

El tremendo accidente de Marc Márquez

Desde Madrid, donde se sometió a una cirugía Marc Márquez, informaron que no era el único daño que venía afectando al multicampeón español en sus últimos tiempos. Es por eso que tras confirmarse que no seguiría corriendo en Francia, y que también se perderá el GP de Catalunya del próximo fin de semana, Márquez confirmó que su falta de rendimiento en 2026 se debía a una lesión en el hombro derecho, sufrida hace meses en el Gran Premio de Indonesia de 2025, por un tornillo que estaba en un lugar incorrecto, y que le estaba afectando el nervio radial.

“Ya tenía programada una operación para después de Cataluña, en mi hombro derecho. Esa era una de las razones por las que estaba yendo con calma. Sabía que podía caerme en cualquier momento“, expuso Márquez tras su accidentada carrera en Francia y antes de viajar a Madrid.

Luca Marini, uno de los pilotos que presenció la escena, detalló una hipotética causa de por qué sucedió el accidente de Márquez: “Tocó la línea blanca de la izquierda. En mi opinión, pasó con el neumático delantero en la unión entre el bordillo y la línea blanca. Por eso tuvo ese movimiento extraño“.

Davide Tardozzi, team manager de Ducati, confirmó en una charla con DAZN que la intervención del piloto español que se realizó en Madrid había sido un éxito: “En este momento todos nuestros pensamientos van para Marc Márquez, que acaba de salir del quirófano y todo ha ido bien“, confirmó el italiano.

Lo que no confirmó Tardozzi es cuánto tiempo estará Márquez fuera de las pistas. Por el momento, solamente está confirmada su ausencia para el Gran premio de Catalunya, pero no se mencionó nada acerca de su presencia o no en el GP de Italia en Mugello, a finales de este mes. la escudería de Marc Márquez confirmó que la salud del piloto español es “óptima y que su recuperación es la prioridad”, por lo que se respetarán todos los plazos, sin forzar ningún retorno antes de lo previsto por los médicos del equipo.