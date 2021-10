Disruptiva. Cuál es la empresa argentina que acortó la semana laboral de 5 a 4 días sin bajarles el sueldo a los empleados

En una verdadera apuesta fuerte (y siguiendo la tendencia de varios países desarrollados) Midas, una empresa de desarrollo de software y consultoría mendocina surgida en 2008, decidió reducir desde hace un mes la semana laboral de cinco a cuatro días, manteniendo el salario de sus casi 70 empleados. La empresa ya contaba con un formato mixto de presencialidad y home office, pero decidió ir un paso más allá y probar con la semana laboral reducida: “Empezamos porque dentro de nuestra estrategia hay un foco en el impacto real de la vida de las personas que trabajan en la empresa. Queríamos darles un beneficio que fuera más disruptivo y ‘out of box’ comparado con lo que hoy la mayoría de las empresas sobre todo de tecnología están haciendo”, explica Fernando Santanciero, presidente y fundador de la compañía.

En una realidad de mercado cada vez más competitiva (con empresas de afuera que vienen a buscar talentos y les pagan en dólares) hay una cantidad de beneficios que dan las compañías que no terminan impactando de lleno en toda la gente. “Por ejemplo, el gimnasio pago está buenísimo, pero la realidad es que lo usa el 20% del total de la dotación, y no termina siendo un beneficio para todos. Y asi pasa con muchos otros. Analizando esto, se armó este año un ‘Squad de Bienestar’ para trabajar algunas ideas y surgió esta posibilidad de reducir a 4 días la jornada laboral, sin reducir el salario ni incrementar horas de trabajo el resto de los días para compensar. Empezamos a analizarla y vimos que estaba alineada con nuestra cultura muy enfocada en la gente.”

“Impacto positivo”

Margatita Solivellas, directora de la compañía, cuenta que estuvieron trabajando en el análisis y la implementación de esta modalidad durante más de 3 meses. “Hicimos una primera experiencia piloto en septiembre, con medio día libre y a partir de octubre ya estamos con el día completo. Ni bien lo comunicamos el impacto fue muy positivo. La gente lo ve como una oportunidad y está muy comprometida con que esto funcione. Hay que ajustar y limar algunas cosas internamente, pero vemos mucha predisposición para que esto funcione. Hay mucha flexibilidad de la gente en esta primera etapa, hay gente que se muestra a disposición en su día libre si es necesario”

“El shock fue muy positivo, el impacto fue grande, hay mucha gente que se enteró de esto y está interesada en conocernos y pasarnos su currículum para algunas búsquedas que tenemos abiertas -dice Santanciero-. No hemos tenido impacto operativo, porque la empresa está operativa los cinco días a la semana: la mitad de los empleados tiene libre los lunes y la otra, los viernes. En este período la evaluación nos deja tranquilos pensando en el futuro. No hay un impacto directo en la productividad tampoco. Todo fue muy pensado, muy analizado. Y la prioridad era que el cliente no percibiera ningún cambio”, dice el presidente, que agrega que la dirección de Midas trabaja los 5 días.

Solivellas aclara que hay ciertas posiciones en las que no es posible implementar esta modalidad porque trabajan directamente con el cliente en su empresa y a ellos se les suma una semana adicional de vacaciones como beneficio. “Esto también ha sido muy bien recibido, están muy satisfechos”, dice la directora, que confirma que la empresa no exige la presencialidad de sus empleados. “Hay algunos que no quieren y otros que sí necesitan tener presencialidad. Hay equipos que se organizaron y tienen días fijos, otros que van rotando que se juntan solo para reuniones. Eso lo decide cada equipo”.

“Si este modelo puede inspirar a otras empresas, no lo sé. Dependerá de la industria y el tipo de servicio. Para una empresa que trabaja más en provisión de productos tal vez es más difícil. Este beneficio puesto en cualquier empresa impactará seguramente de la misma manera que impactó acá. Después habrá que ver la cultura interna de esa compañía. Puede ser un éxito o un fracaso, depende de varios factores que hay que analizar”, sostiene el fundador y presidente de Midas.

Ante la posibilidad de volver atrás a una semana normal, Solivellas es clara: “La gente sabe que esta es una prueba, un beneficio que estamos dando como una oportunidad. Si lo usamos, bien, nos comprometemos y tenemos la flexibilidad para que en algún caso puntual podamos llamar y recurrir a esa persona aunque tenga su día de beneficio y pueda estar, no hay por qué dar marcha atrás. Todos han tenido que firmar un documento donde se aclara eso -sostiene-. Hasta ahora, no hay razón para volver al modelo de 5 días laborales”.