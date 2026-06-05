Salones escondidos, grandes chefs y nuevos restaurantes para descubrir

Tradicional como pocos, este barrio reúne algunas de las opciones de gastronomía porteña más consolidadas junto con restaurantes de fine dining y cocina de autor (varios de ellos recomendados por la Guía Michelin). Detrás de estas propuestas se encuentran firmas de grandes y reconocidos chefs, como Gonzalo Aramburu, Germán Martitegui, Martín Rebaudino y Maximiliano Matsumoto, entre otros.

Al mismo tiempo, Recoleta ofrece propuestas originales e innovadoras, cómo la personal mixtura de cocinas mediterráneas de los hermanos Waisman (creadores de clásicos inoxidables como Fervor o Sottovoce) en su flamante Allenby. La hotelería de lujo, por su parte, no solo alberga restaurantes icónicos (como L’Orangerie o el Alvear Grill, en el Alvear Palace Hotel), sino también espacios íntimos en medio del trajín porteño.

Algunos platos de Allenby, ideales para compartir al centro de la mesa Allenby

Allenby

Vicente López 2050

Reciente apertura que combina las cocinas de distintos países del Mediterráneo en platos originales y sabrosos. Imperdibles los ribs de choclo al Josper, el aguachile de melón o el cigarro marroquí de langostinos entre las entradas, así como el pastrami al Josper o la pizza lajmayin de cordero entre los principales. La mayoría de los platos son ideales para poner en el centro de la mesa y compartir, pero un punto muy positivo es que a diferencia de la mayoría de los restaurantes que ofrecen esta dinámica, aquí las porciones son razonables (no mínimas).

Cuidada estética en los platos del che Martín Rebaudino, en Roux

Roux

Peña 2300

Alta gastronomía en formato bistró. Su carta lleva la firma del destacado chef Martín Rebaudino, quien echa mano a una cuidada selección de ingredientes de distintos rincones del país para crear platos con una impronta visual y una mixtura de sabores muy personal. La carta de vinos está bien a la altura de su propuesta gastronómica, con etiquetas que reflejan la diversidad del país (y, además, una buena selección de grandes vinos del mundo). Recomendado por la Guía Michelin.

Mesas en el Jardín de Invierno de Loi Suites Recoleta

Jardín de Invierno (Loi Suites)

Vicente López 1955

Bajo su techo vidriado (haciendo honor a su nombre) funciona este refugio en pleno corazón de Recoleta, abierto no solo para los huéspedes del hotel. El “Té Jardín” es una de sus propuestas más destacadas, mientras que sus almuerzos y cenas ofrecen una carta de inspiración mediterránea.

Salón del local de Karina Gao en Recoleta

GĀO

Pres. Roberto M. Ortiz 1815

Karina Gao replica el éxito que tuvo en Belgrano en este nuevo local, que ofrece su carta de cocina china con platos popularmente reconocibles, como los arrolladitos primavera o la bondiola laqueada con miel, y otros como la ternera con salsa de ostras. Hay opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.

Bis Bistró, dentro del Pasaje del Correo, frente a Aramburu

Bis Bistró

Vicente Lopez 1661

No es el hermano menor de Aramburu (como es fácil pensar), tampoco hay menú de pasos. Aquí, el chef Gonzalo Aramburu propone una cocina de autor contemporánea con platos sabrosos de impecable técnica. ¿Qué probar? Curry de pato, cazuela de cordero o arroz negro con chipirones y rouille, por citar ítems de su carta actual. Servicio impecable, carta de vinos a tono con la propuesta y un local apartado del ir y venir del barrio, gracias a su ubicación dentro del coquero Pasaje del Correo.

Carne a las brasas, el sello de identidad porteña de Fervor

Fervor

Posadas 1519

Un hit de la cocina porteña a las brasas. Carnes rojas (vacío del fino y entraña entre los imperdibles), pero también pescados (preguntar siempre por la pesca del día). Para compartir van muy bien la parrillada de mar o la de mariscos. Un fijo para la salida del teatro (la cocina abre hasta tarde).

El chef Germán Martirtegui detrás de la renovada barra de su restaurante

Tegui Barra

Rodríguez Peña 1971

Con salón renovado y carta ídem, la barra 360° cuya cocina dirige el chef Germán Martitegui este otoño ofrece deliciosos platos con productos de estación, como terrina de conejo o endivias con queso de cabra. Al llegar, el cocktail Agüita de Tomate del bartender Ludovico De Biaggi es ideal para abrir el apetito.

El pequeño salón para descubrir dentro del Palacio Duhau Photographer: javier csecs

Oak Bar (Palacio Duhau)

Avenida Alvear 1661

Con vista al jardín y un estilo de club privado, este pequeño salón es un secreto a voces. Sus cocktails de autor llevan la firma de Tato Giovannoni y complementan una carta de tapas (con excelentes pizzas) para una comida descontracturada. No acepta reservas, hay que ir y tener suerte.

Uno de los espacios del salón de la planta superior de Presencia

Presencia

Montevideo 1789

Con solo un año de vida, ya se convirtió en lugar de encuentro obligado de sus vecinos. Tiene una cafetería de especialidad en su planta baja y en su planta alta funciona el restaurante con guiños al fine dining. Dato: si en diagonal el frente de la Nunciatura está iluminado, es porque la cocina está abierta.

El flamante The Atrium, detro de Mansión Mihura

The Atrium (Mansión Mihura)

Av. Gral Las Heras 1725

El chef Maximiliano Matsumoto reinterpreta las clásicas braserías porteñas. Su carta abarca platos como lomo a la pimienta con papas fritas en tres cocciones, ojo de bife Angus con chimichurri, trucha patagónica con repollo asado y una clásica milanesa argentina.