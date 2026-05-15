Dos pop up imperdibles con cenas a 4 y 6 manos

La cocina porteña cada vez es más colaborativa. Los encuentros en que cocineros de distintos restaurantes se juntan son cada vez más habituales, lo que da lugar a menúes únicos, en los que se cruzan distintos estilos y miradas. Aquí vamos con dos de esas noches imperdibles y únicas.

En el corazón de Los Cardales, Estancia Vigil (Ruta 9, km 60, Los Cardales, Provincia de Buenos Aires) anuncia una propuesta inédita: su primer Menú a Seis Manos, una experiencia gastronómica que reunirá al chef ejecutivo Diego Irato junto a Pedro y Luciano Picciau, chefs referentes del reconocido restaurante de cocina italiana Italpast.

Uno de los salones de Estancia Vigil

La cita será el jueves 21 de mayo, a las 20:30 horas, en una única edición con cupos limitados y acceso exclusivo mediante reserva previa. El menú, compuesto por seis pasos, estará acompañado por los vinos de la Bodega Catena Zapata, consolidando un maridaje de excelencia.

Cada plato propone un recorrido sensorial que combina ingredientes de alta calidad con técnicas culinarias contemporáneas, celebrando la diversidad de sabores y texturas en un formato pensado para sorprender y cautivar a los comensales.

Cocina de humedal en Casa Cavia

El 28 de mayo, a las 20 horas, Casa Cavia (Cavia 2985, Palermo) abrirá sus puertas para un pop up que reunirá al chef invitado Juan Pedro Rastellino y al anfitrión Félix Babini en una propuesta concebida desde el cruce de miradas, producto y oficio. La cita se inscribe en la tercera edición de #SomosHumedal, la campaña anual impulsada por La Filiberta para concientizar sobre la preservación del Delta del Paraná, ecosistema que sustenta desde 1998 su modelo de producción sustentable de carne de búfalo de agua.

Juan Pedro Rastellino en Casa Cavia

La cena buscará poner en valor una materia prima singular y, al mismo tiempo, una forma de entender la gastronomía atravesada por territorio, trazabilidad y sustentabilidad. Bajo esa premisa, Babini y Rastellino diseñarán un menú a cuatro manos donde el búfalo y los sabores del humedal funcionarán como hilo conductor, trabajados en distintas texturas, temperaturas y cocciones. La propuesta apunta a que cada elección en la mesa dialogue con el paisaje del que proviene.

Rastellino, cocinero, sommelier, docente y referente, es autor de La carneada, libro en el que explora la tradición y reivindica al animal como alimento sagrado. Su visión, marcada por la sensibilidad hacia el producto y la hospitalidad, encuentra en Casa Cavia un escenario natural y refuerza el espíritu de colaboración que la casa busca en cada experiencia.