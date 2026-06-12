Cenas a 4 manos con grandes chefs para agendar

Las cenas a 4 manos se han convertido en uno de los puntos altos de la agenda gastronómica argentina, con menús (mucha veces de pasos) en los que se cruzan algunos de los cocineros más interesantes de esta escena. A continuación dos pop up imperdibles que se realizarán en los próximos días.

En el corazón de Los Cardales, Estancia Vigil Buenos Aires ofrecerá una propuesta inédita: el chef ejecutivo anfitrión Diego Irato recibirá a su colega Iván Azar, chef de Casa Vigil en Chachingo, Mendoza. La cita será el domingo 19 de junio a las 20:00, en una única edición con cupos limitados y acceso exclusivo mediante reserva previa.

Los chefs Iván Azar y Diego Irato

El menú, compuesto por seis pasos, e incluye platos como Carpaccio de pulpo español; Conejo con Sweet Chili y pistachos; y Manzana caramelizada con helado de flan, entre otros. Estará acompañado por los vinos de la Bodega Catena Zapata, con etiquetas como D.V. Catena Tintos Histórico o Pera Grau.

Estancia Vigil: Ruta 9, bajada km 60, Cardales, Provincia de Buenos Aires

Uno de los salones de Estancia Vigil

Chacuterie, parrilla y vino

El sábado 13 de junio, de 19:00 a 20:30, Corte Charcutería abrirá sus puertas para recibir a Mago Parrilla de Mercado, en un pop-up que promete conjugar tres universos: el vino argentino, la charcutería artesanal y la cocina de producto. La propuesta invita a disfrutar de un encuentro relajado, pensado para compartir entre copas y tapeos, como antesala ideal para quienes luego deseen continuar la velada cenando en el espacio anfitrión.

Carnes y embutidos artesanales

Reconocido por su trabajo con carnes seleccionadas y maduraciones que ponen en valor la identidad gastronómica argentina, Mago Parrilla de Mercado participará con un menú diseñado por la chef Débora Abrea. Por su parte, Corte Charcutería, liderado por César “Wilson” Sagario y referente indiscutido de la charcutería artesanal en el país, ofrecerá un tapeo que refleja oficio y tradición.

Algunas de las especialidades de Corte Charcutería

La experiencia contemplan una degustación de 6 vinos, conducida por las sommeliers Marcela Rienzo y Ayelén Anso, que se poopone mostrar la diversidad y riqueza de la vitivinicultura argentina.

Corte Charcutería: Echeverría 1290, Belgrano