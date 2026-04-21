El creador de éxitos musicales como Cats y Evita subasta su colección de vinos de lujo

Creador de algunos de los musicales más exitosos de la historia -como El Fantasma de la Opera, Cats, Evita, Jesucristo Superstar o Sunset Boulevard-. el compositor británico Andrew Lloyd Webber es, además, un gran coleccionista de vinos. Su cava contiene joyas, muchas de ellas prácticamente inhallables, y lo que queda de esa cava de lujo saldrá a remate a partir de mañana en la prestigiosa casa Christie’s.

Ya en 2013, Lloyd Webber -que hace unos días anunció que trabaja en un próximo musical sobre el robo de la Mona Lisa- subastó buena parte de su cava, a un valor que casi llega a los 5 millones de dólares.

Ahora, la apuesta es incluso más ambiciosa, con lotes como 3 botellas de Domaine de la Romanée-Conti 2005, con un valor que podría superar los 60.000 dólares, o un Château Margaux cosecha 1900, que podría salir por unos 10.000 dólares.

Andrew Lloyd Webber y algunos tesoros de su cava

“La música en las escuelas es un tema muy cercano a mi corazón”, señaló Lloyd Webber, que donará lo recaudado a The Music in Secondary Schools Trust (MiSST), organización benéfica parcialmente financiada por la Fundación Andrew Lloyd Webber. La entidad provee instrumentos, clases semanales y un plan de estudios de música clásica a estudiantes de 37 escuelas secundarias en zonas de alta vulnerabilidad social.

La subasta, organizada por Christie’s, reúne botellas, magnums y formatos grandes de algunos de los viñedos más renombrados del mundo, con añadas consideradas entre las mejores del siglo XX.

Charles Foley, responsable de la venta, subrayó que la colección se distingue “por su rareza, procedencia y relevancia histórica”, ofreciendo a coleccionistas internacionales una oportunidad excepcional de adquirir vinos icónicos.

El Fantasma de la Opera es una de sus obras más célebres Bruce Glikas - Getty Images North America

Los lotes más destacados, con botellas de Burdeos y Borgoña (Francia), son los siguientes:

Château Margaux 1900 (estimado: USD 6.750–9.450 )

) 3 botellas de Château Cheval Blanc 1947 (estimado: USD 13.500–20.250 cada una )

) Magnum de Château Haut-Brion 1961 (estimado: USD 4.050–5.400 )

) Petrus 1989 (5 botellas, estimado: USD 13.500–20.250 )

) Petrus 1990 (11 botellas, estimado: USD 29.700–43.200 )

) Château d’Yquem 1949 (estimado: USD 1.620–2.295 )

) 12 botellas de Château d’Yquem 1990 (estimado: USD 4.725–6.075 )

) Domaine de la Romanée-Conti 2005 (3 botellas, estimado: USD 47.250–60.750 )

) Romanée St Vivant 2005 (6 botellas, estimado: USD 13.500–20.250 )

) La Tâche 1990 (1 botella, estimado: USD 5.400–6.750)

Además, Christie’s subastará magnums (botellas de 1.5 litros) de Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet y Bienvenues-Bâtard-Montrachet 2005, y etiquetas de Rousseau, Trapet, Bouchard, Faiveley, Dujac, Clos de Tart y Domaine d’Eugénie.