El inesperado barrio que se consolida con bares notables y reductos étnicos

Zona de casas antiguas y construcciones históricas, el Abasto siempre estuvo ligado al universo del tango por ser el barrio donde vivió Carlos Gardel (de allí el homenaje con el Pasaje). También se hizo conocido por la existencia de comercios de ramos generales, los bares históricos, las cantinas, pulperías y almacenes que alguna vez proliferaron allí, además del célebre Mercado del Abasto.

El paso de los años transformó el barrio y los cambios están a la vista: hoy, además, esta zona se convirtió en un crisol de razas; las colectividades peruana y china son las que más se asentaron en el barrio. Entre bares notables y reductos étnicos, recorrimos este circuito al compás de “Mi Buenos Aires querido”, y presentamos nuestros 10 elegidos para descubrir un polo gourmet que vale la pena tener en cuenta.

ROMA DEL ABASTO: TOMÁS MANUEL DE ANCHORENA 806

Inaugurado en 1927 conserva la estética de su origen Gentileza

Recuperado por el empresario gastronómico Julián Díaz y sus socios, este local inaugurado en 1927 conserva la estética de su origen. Con casi 100 años de historia, el bar notable ofrece pizzas de masa madre, empanadas varias y vermut. La empanada de carne picante es poderosa (pica de verdad porque trae chile picante, ají locoto fresco y especias) y las pizzas ofrecen opciones como la “Gran Porteña” con lomito de cerdo ahumado, el “Amor Invierno” con hongos de pino, champiñones, alcaparras y queso ahumado, y por supuesto, la clásica de muzzarella.

FUFU LAB: AGÜERO 446

Una casa especializada en postres chinos

De reciente inauguración, esta casa de postres chinos se especializa en sabores típicos de la cultura milenaria. La propuesta principal es el “Tong Sui”, una sopa dulce que lleva diferentes ingredientes como aduki, porotos mung, pera asiática, arroz morado y texturas de sésamo. Además de platos dulces a base de arroz morado, tofu y otros sabores orientales, hay comidas con fideos, salteados, carnes y caldos y una carta de pequeños snacks como salchicha crujiente oriental, croquetas chinas o langostinos en tempura.

GAMBINO BAIRES: CARLOS GARDEL 3181

Uno de los pocos restaurantes brasileños de la ciudad

Son pocos los restaurantes brasileños en la ciudad y este es uno de ellos: con más de 14 años, está en una de las peatonales más importantes de la zona y a metros del conocido centro comercial. Con banderas y ambientación ad-hoc, combina comida con fútbol: en todo el recinto con camisetas colgadas y cuatro pantallas con transmisión de partidos y contenidos varios. La carta está en portugués y ofrecen propuestas de platos típicos como la coxinha (bocadillo frito relleno de pollo desmenuzado), la feijoada y el pastel de frango. Para la sobremesa, imperdible el asaí con banana, granola, leche condensada y miel o dulces tradicionales.

YUM: TUCUMÁN 3099

Cumple con todas las reglas de la cocina kosher con propuestas aptas para todo paladar

Hillel Moncarz se dedica al desarrollo inmobiliario y a los seguros de vida, y uno de sus sueños era ofrecer buena comida kosher no solo a la colectividad sino a todos. Así nació YUM, un restaurante que cumple con todas las reglas de la cocina kosher con propuestas aptas para todo paladar. Ubicado en una de las esquinas más transitadas de Abasto, el salón es amplio, está abierto desde temprano. Hay diferentes cartas que ofrecen desde pastelería y dulces, hasta platos principales e incluso una carta de sushi con rolls, nigiris, y sashimis. Las pastas van desde raviolini negro relleno de salmón ahumado, ricota y espinaca, hasta tagliolini de pasta verde.

EL BANDERÍN: GUARDIA VIEJA 3601

Un café bar de 1927 Camila Godoy - LA NACION

En este café-bar que data desde 1929, la propuesta fue cambiando a lo largo de los años y la cantidad de banderines de equipos de fútbol también: hoy suman más de 500 y hay de todo el mundo. A los clásicos como el bife a caballo con guarnición, guiso de lenteja, de mondongo, pastel de papa, milanesas y pizzas, se suman propuestas más actuales como la trucha salmonada, ribs de cerdo, bondiola al Malbec y costilla de cerdo ahumada, entre otros.

JUA JUA RAMEN: AGÜERO 436

Buen precio, buen sabor y buenas porciones Gentileza

Con un poco más de dos años, ya se convirtió en un clásico de la zona y su cocina es amada tanto por el público occidental como por los comensales orientales de la colectividad. Buen precio, buen sabor y buenas porciones: la carta es amplia con platos “de comedor chino” en porciones individuales al estilo menú ejecutivo de plato + arroz blanco, y propuestas más abundantes para compartir. Recomendamos consultar por “el pollo de los dioses celestiales”, el “pato al loto” o “el codillo de cerdo picante”, creaciones milenarias que transportan al lejano Oriente. Un dato no menor: si bien su nombre es “Jua Jua Ramen”, no ofrecen el plato popular japonés.

KAMAY: CARLOS GARDEL 3131

Capchi, una de las especialidades del lugar

El lugar es pura elegancia: estética cuidada y personal atento. Ideado por Raúl Zorrilla Porta, quien trabajó en renombrados restaurantes peruanos de Argentina, Kamay tiene un patio para noches de estrellas o días soleados; cualquier ubicación es linda para vivir la experiencia. Los platos los trasladan en carritos y cada pedido se sirve con impecable presentación. Muy bueno el anticucho de corazón a la parrilla acompañado con papas crocantes y el Capchi, un guiso de setas y champiñones con piezas de salmón, queso fresco, crema de leche, huancatay y papas andinas, horneado con una masa de hojaldre.

SUMAQ: AGÜERO 586

Muy completa la degustación de ceviches

Los memoriosos recordarán de este restaurante peruano que nació en Palermo Hollywood antes del año 2020 y que luego se mudó, asentándose hoy en la zona de Abasto. La degustación de ceviches es completa; el de la casa tiene un toque ahumado y el carretillero viene con chicharrón de calamar crocante. El surtido de platos en su sección de fondos marinos es amplio: chupes de frutos de mar y de langostinos, sudado y el arroz con mariscos estilo Sumaq con brocheta marina están entre los más pedidos.

MAMANI: AGÜERO 586

Un clásico de la gastronomía peruana

Es uno de los clásicos en la gastronomía peruana: su concepto de sabores tradicionales a precios muy accesibles hace que sea frecuentado por comensales de la misma nacionalidad y público local que disfruta de la buena comida. La carta está dividida según ingredientes y estilo de platos: más de 14 variedades de chaufa (arroz salteado al estilo peruano), más de 15 propuestas de pollo, más de nueve formas de preparar los tallarines salteados. Y así sucesivamente. Una de las especialidades es el pollo a las brasas, que puede ser para llevar o consumir en el local. Viene con papas fritas, salchipapa, ensalada y arroz chaufa.

GRAU CEBICHERÍA: GUARDIA VIEJA 3372

Aquí la pesca es protagonista Gentileza

Ubicado en el ala más tranquila de Abasto, con luces tenues y boxes varios, tiene a la pesca como protagonista. Según el peso y tamaño de cada pieza, pueden realizar hasta cuatro diferentes preparaciones (a la plancha, frita, cebiche o tiradito). Hay cebiches de diferentes sabores, tiraditos con varios ingredientes (de vieiras a la provenzal, de pulpo, de tacu tacu y pesca blanca). Muy recomendable el arroz meloso con mariscos, la causa acebichada y la torta de tres leches.