Valentina Pergolini: de su carrera artística a la vida en casa de sus padres

No todas las chicas de 20, por más que disfruten su presente, se entregan con la carcajada fácil y las ganas de contarlo todo. Mucho menos si las horas de descanso no abundan, como es el caso de Valentina Pergolini, que acaba de llegar a Buenos Aires luego de dejarlo todo en Rosario (hizo tres funciones en el teatro Broadway), con el elenco de Despertar de primavera, el musical dirigido por Fernando Dente.

Valu habla. Sin vueltas, fresca, lejos del halo misterioso que podría construir por el solo hecho de ser “hija de”.

El término nepo baby no aparece en la charla porque, al instante, se advierte que la chica que siempre quiso ser artista tiene camino propio y le escapa a las frases comunes “Mi vida es normal. Todavía vivo con mis padres, pero tengo agenda propia, bastante movida. Madrugo y estudio mucho. Hago canto, baile, producción. Y si me muestro contenta, como generalmente me dicen, es porque hago lo que me gusta. Me produce placer sentir que estoy en el proceso de convertirme en la artista que quiero ser”, dice la hija, para nada rebelde, de Mario Pergolini.

–Preguntarte sobre la rebeldía heredada sería un cliché, ¿no?

–No pasa nada, pero no me considero rebelde. Entiendo que hay una versión de mi papá que yo no viví y es muy fuerte. Pero yo, más que rebelde, soy independiente y hago la mía. Mis padres me dieron mucha seguridad y me apoyaron en todo. Me enseñaron que las oportunidades están ahí, pero que tengo que estar preparada para tomarlas. Por lo tanto, me ocupo. Me parece que si tenés una vocación, te dan alas y encima están las posibilidades, no hay tiempo para rebeldías. Igual puede pasar, no es algo grave.

Una de las escenas del musical "Despertar de primavera" A7IV 2

–Un día audicionaste y ya estás trabajando con Fernando Dente. ¿Siempre te tuviste fe?

–Cuando me enteré que hacía convocatorias abiertas para sus proyectos me entusiasmé. No sé si me tenía fe, pero me sobraban ganas. Siempre me gustó el mundo del teatro y ya a los 18 empecé a meterme. Pero para algunas cosas era demasiado chica. Así que trabajé un tiempo en producción, que me encanta, hasta que se dio esto. Fer es el mejor capitán de barco. Está en los ensayos, te inspira en las funciones. Nos trata con mucho cuidado y cariño.

–Mientras tanto, seguías con la facultad.

–Sí, pero se me hizo imposible con las faltas. Me iba bien en las audiciones, iba pasando de etapa y obviamente no iba a dejarlo pasar. Yo estaba haciendo una carrera de artes escénicas, pero sentí que podía hacer otro camino y formarme por mi cuenta, con gente específica para cada arte, eligiendo profesores. Me gustó tener mis tiempos y elecciones. Creo que es mejor formarse por afuera.

–Y llegó Popstars. Una participación breve pero que seguro te habrá servido.

–Sí, me presenté en el casting porque, como decía, siempre me encantó la música. Lo sentí como una oportunidad, quedé, pero tuve que abandonar la competencia porque me salieron cosas buenísimas, que de alguna manera estaba esperando. La vida a veces es así, pasa todo junto. Y, si bien no me dejan hablar, es algo que me gusta mucho, que deseaba, que será nutritivo para mi carrera.

–Dijeron por ahí que te habían elegido para un proyecto como actriz. ¿Vas a estar en la nueva temporada de En el barro, la serie de Sebastián Ortega?

–Por ahora es un rumor. No está bueno hablar. También tengo otras cosas, pero por ahora no se puede contar. Pero si dejé Popstars, que me encantaba y a pesar del corto tiempo me sirvió mucho, es porque salieron oportunidades que me interesan.

–¿La música o la actuación?

–Ambas. Lo de la música es algo con lo que nací. Me crie en una casa muy musical. Siempre hubo un instrumento en la familia. La radio, los discos, nos rodeamos de gente de ese mundo, es algo muy natural para nosotros.

Valentina audicionó en "Popstars" con el tema "Baby One More Time" de Britney Spears

–Tus hermanos son músicos y heredaron la pasión por la radio, ¿no?

–Tomy, el más grande, tiene un programa en Vorterix y trabaja mucho con videojuegos. Toca el bajo, sabe muchísimo de música. Y Mati, el del medio, es licenciado en psicología pero también trabaja en radio. Además, tiene su propia fiesta de reggaetón, que es muy buena y se llama La Clímax Buenos Aires. Los tres somos muy melómanos.

–¿Alguna anécdota casera con ídolos que te haya marcado?

–El que tiene 1000 anécdotas divertidas es papá, siempre. Pero yo recuerdo una personal y eso que era muy chiquita. Siempre fui fanática de Justin Bieber. Me encantaba tanto que mi papá no solo me llevó a verlo sino que hizo toda una tramoya para que pudiera conocerlo. ¡Y yo tenía 7 años! Fue mi primer concierto y conocí a mi ídolo. Se transformó en el regalo inolvidable.

–¿Te impacta que nuevamente exista una Pergolini-manía?

–Como yo nunca viví la etapa donde se supone que papá era otro, la verdad es que lo veo como algo totalmente normal. ¡Es mi padre! No analizo mucho su estilo de antes versus el de ahora. Lo que más quiero de él es que sea feliz. Y como profesional lo admiro un montón. Me fascina ver lo perfeccionista que es. Se mata para que todo se supere, sea de calidad, siempre con una cuota artística. Realmente pone mucho trabajo, en el programa y en todo lo que emprende. No sé cómo le alcanzan 24 horas del día porque hace de todo, y encima todo bien.

Cuando fue al programa "Otro día perdido" conducido por su padre, Mario Pergolini

–¡Hasta cocina!

–Sí, y no es que hace cualquier cosa. Llega de trabajar y su terapia es improvisar una comida espectacular.

–¿Cuál es su hit? El plato Valu.

–¡Existe! [Risas]. Como soy vegetariana, papá creó la lasagna más rica del mundo pensando en mí. Hizo una bolognesa puramente de vegetales texturados que no puedo explicar lo que es. El amasa, todo. Me encantan las tartas con masa casera y el lemon pie. El tema de comer rico en casa es algo de toda la vida. Incluso cuando viajábamos todos, aprovechábamos para recorrer lugares y dar con restaurantes especiales, pero no por lujosos sino por tradicionales. La gastronomía es cultura.

–Se te ve muy segura. Habrá sido clave el rol de tu madre, psicóloga y mujer de alguien tan famoso.

–Ella es lo más. Obvio que hay que bancarse la fama durante tantos años. Supongo que tuvo la suerte de haber vivido todo sin el condimento de las redes sociales. Pero mamá tiene muchas herramientas, es sabia, jamás se expuso. Mis viejos son una mezcla perfecta.

–¿Qué te preocupa del mundo?

–Me afecta el malestar que uno ve en la calle, ni qué hablar en las redes sociales. No me meto en política, pero obviamente me importa el mundo. No es algo que me de igual; no me concentro solo en lo mío. El malestar ajeno nunca me resulta indiferente. Pero hay temas de los que no hablo porque no me gusta dar juicios de valor si no estoy súper informada.

–¿Sos religiosa?

–Me bautizaron, pero no tomé la comunión. Por más que no crea en Dios como lo plantea la religión cristiana, siento que algo hay. Me niego a creer que solo existimos y ya.