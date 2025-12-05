El precipicio de la fertilidad, ¿llega realmente a los 35?

NUEVA YORK.- Un número es ineludible para quien desea tener hijos: 35. Si das a luz a esa edad o tiempo después, los médicos dirán que estás en “edad materna avanzada”. Ese término es la versión más nueva y menos fuerte de una designación más antigua: un “embarazo geriátrico”.

Los médicos e investigadores de la fertilidad dicen que muchas mujeres consideran que los 35 años son un punto de inflexión. Después de esa edad, según la teoría, quedar embarazada y llegar a término es muy muy difícil.

Esta línea de pensamiento está muy extendida. Pero no es del todo cierta.

El concepto de “precipicio de la fertilidad”, según Emily Mann, socióloga de la Universidad de Carolina del Sur “se ha arraigado realmente, y sobre todo en el imaginario estadounidense, desde los años 70”.

“Es como una palabra de moda”, añadió.

Y, sin embargo, cada vez más mujeres de 35 años o más se embarazan. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicados en julio mostraron que, aunque la tasa general de fecundidad de EE. UU. descendió en 2024 —con 53,8 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva—, las tasas de mujeres que dieron a luz entre los 35 y los 39 años se mantuvieron estables. Y las tasas de mujeres mayores de 40 años que dieron a luz aumentaron un 2 por ciento, según los datos.

Esto puede deberse, al menos en parte, al cambio de las tendencias económicas y sociales. Cada vez más mujeres dicen que esperan a embarazarse porque aún no pueden permitirse criar hijos, porque quieren terminar sus estudios y amortizar los costos de estudiar una carrera, o porque quieren encontrar a la pareja adecuada. Y conforme han mejorado las tecnologías de reproducción asistida, más mujeres han recurrido a procedimientos como la fecundación in vitro, que puede ayudar a quedar embarazada a una edad más avanzada.

“Sabemos que, por lo general, a una mujer joven le resulta más fácil embarazarse que a una mujer mayor”, dijo Mann. “Pero eso son datos a nivel de población. Eso no te dice necesariamente, como individuo, lo difícil o fácil que puede ser”.

La edad es el principal factor que determina la infertilidad. “Eso es indiscutible”, dijo Francesca Duncan, profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Universidad Northwestern. Los investigadores suelen definir la infertilidad en personas menores de 35 años como el hecho de no quedarse embarazada tras intentarlo durante un año.

Pero la fertilidad no cae en picada de repente al cumplir 35 años. Depende de una compleja serie de factores, tanto para las mujeres como para los hombres.

¿Por qué los 35 se convirtieron en un número no tan mágico?

Históricamente, 35 era la edad a la que los médicos determinaban que el riesgo de que una mujer tuviera un feto con una anomalía cromosómica era aproximadamente igual al riesgo de sufrir un aborto tras una amniocentesis, procedimiento que puede detectar algunas de esas anomalías.

“Quedó como que 35 era ese número mágico”, dijo Duncan.

El riesgo de tener un embarazo con una anomalía cromosómica o un aborto espontáneo suele aumentar con la edad. Pero a partir de los 35, ese riesgo se intensifica. El aumento interanual del riesgo es mucho mayor entre mediados y finales de los 30, en comparación con mediados de los 20, dijo Natalie Clark Stentz, directora médica del Centro de Medicina Reproductiva de Salud de la Universidad de Míchigan.

Los datos sobre los resultados de la fertilidad varían. Según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la probabilidad de que una mujer quede embarazada en un solo ciclo menstrual es de entre el 25 y el 30 por ciento, en parejas sanas de entre 20 y 30 años. A los 40 años, la probabilidad de que una mujer quede embarazada es inferior al 10 por ciento por ciclo menstrual.

¿Cómo cambia la fertilidad de la mujer con la edad?

Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos —aproximadamente de uno a dos millones— que mueren a medida que envejecen.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos afirma que los años de máxima fertilidad de una mujer se sitúan entre el final de la adolescencia y el final de la veintena. A medida que las mujeres se acercan a la mitad de la treintena, pierden óvulos cada año con mayor rapidez. A los 37 años, a las mujeres les quedan unos 25.000 óvulos.

Pero la rapidez con que se agotan esos óvulos varía de una persona a otra. Las sustancias químicas del humo de los cigarros, por ejemplo, pueden acelerar el ritmo al que las mujeres pierden óvulos. Los trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes también pueden contribuir a la disminución de las reservas.

Los investigadores examinan cada vez más el efecto de la genética en las reservas de óvulos. Si la madre de una mujer dio a luz a los 40, por ejemplo, eso no garantiza que ella también pueda concebir a esa edad, pero puede aumentar la probabilidad hasta cierto punto, dijo Stentz.

La calidad de los óvulos también afecta a la fertilidad. A medida que la mujer envejece, disminuye la calidad de los óvulos que le quedan.

Cambios hormonales

A medida que la mujer envejece, sus ovarios producen gradualmente niveles más bajos de estrógeno y progesterona, lo que dificulta la concepción y acaba conduciendo a la menopausia.

“Cada década, tus ciclos cambian”, dijo Mary Rosser, directora de Salud Integral de la Mujer del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. “Las hormonas cambian, y eso también reducirá tu fertilidad”.

A medida que la mujer envejece, sus ovarios producen gradualmente niveles más bajos de estrógeno y progesterona, lo que dificulta la concepción GETTY IMAGES

Otras complicaciones relacionadas con el envejecimiento

Cuanto más envejece una mujer, más probable es que desarrolle una serie de otras afecciones que pueden dificultar el embarazo. Por ejemplo, los fibromas —tumores en el útero que pueden causar infertilidad— son más frecuentes en mujeres de 30 a 50 años.

El riesgo de desarrollar diabetes, obesidad y enfermedades autoinmunes relacionadas con la infertilidad también aumenta con la edad.

¿Qué ocurre con la fertilidad de los hombres a medida que envejecen?

Los investigadores han prestado mucha menos atención a cómo disminuye la fertilidad masculina con la edad. Pero a los hombres también les cuesta más concebir a medida que envejecen. Los hombres producen espermatozoides nuevos durante toda su vida, pero al llegar a los 40, sus niveles de testosterona descienden y gradualmente producen espermatozoides de peor calidad. Y a medida que los hombres envejecen, sus espermatozoides pueden cambiar sutilmente de forma, lo que les dificulta nadar con rapidez y fecundar los óvulos.

Al igual que las mujeres, los hombres son más propensos a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión a medida que envejecen, lo que puede dificultar la concepción.

Al igual que las mujeres, los hombres son más propensos a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión a medida que envejecen, lo que puede dificultar la concepción.

¿Y ahora qué?

Aunque algunos investigadores afirman que centrarse en una edad concreta puede ser engañoso, sigue afectando a la forma en que pensamos sobre el cuidado de la fertilidad. Los médicos recomiendan que las mujeres mayores de 35 años que hayan intentado quedar embarazadas sin éxito después de seis meses busquen una evaluación de infertilidad.

Aun así, la cifra es un marcador histórico y práctico, no un límite biológico, dijo Rosser.

“La verdad es que me sorprende que 35 se haya mantenido así”, dijo.