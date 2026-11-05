Eligieron los 50 mejores restaurantes del mundo: hay un argentino en la lista

La consagración de Asador Etxebarri, el templo gastronómico del chef Bittor Arginzoniz en el País Vasco español, como mejor restaurante del mundo, volvió a confirmar el liderazgo de España en la élite culinaria internacional. Pero la edición 2026 del ranking The 50 Best Restaurants también dejó en evidencia la creciente influencia latinoamericana: diez restaurantes de la región lograron ubicarse entre los 50 mejores del planeta.

En el cuarto puesto, el mexicano Quintonil se coronó como el mejor, seguido por referentes de Perú (Kjolle, Mérito, Mayta), Brasil (Tuju, Lasai), Chile (Boragó) y Colombia (Celele, El Chato), hasta los nuevos ingresos de Ecuador (Nuema) y el arraigo de Argentina (Don Julio). Así, la región demuestra una riquísima diversidad de identidades culinarias, técnicas de territorio y un profundo arraigo cultural que sigue redefiniendo la alta cocina internacional.

El premio argentino

A diferencia del año pasado, cuando Argentina logró ocho posiciones, en esta edición Buenos Aires solo obtuvo un reconocimiento para el restaurante Don Julio, ubicado en el puesto 44.

Don Julio quedó en el puesto 44 agustino.mercado

La lista, considerada una de las más influyentes de la gastronomía mundial, refleja además el avance de las cocinas con identidad territorial, el rescate de ingredientes autóctonos y las experiencias que combinan arte, investigación y alta cocina.

En el top 10 aparecen representantes de Europa, Asia y América Latina, con propuestas que van desde la sofisticación minimalista nórdica hasta las reinterpretaciones contemporáneas de las tradiciones culinarias de Hong Kong, México y Perú.

La lista completa:

1. Asador Etxebarri (Axpe, España). Mejor restaurante en Europa 2026.

Asador Etxebarri (Axpe, España) fue elegido como el mejor restaurante en Europa 2026 Instagram Asador Etxebarri

2. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante en Asia 2026.

3. Alchemist (Copenhague, Dinamarca).

4. Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.

5. Wing (Hong Kong).

6. The Chairman (Hong Kong). Entra en el ‘top ten’ desde el puesto 19º.

7. Kjolle (Lima, Perú).

8. Kadeau (Copenhague, Dinamarca). La entrada más fuerte de la lista.

9. DiverXO (Madrid, España). Cae desde el 4º.

David "Dabiz" Muñoz, al frente de DiverXo Gentileza DiverXo

10. Plénitude (París, Francia). Sube desde el 14º.

11. Atomix (Nueva York, Estados Unidos). Mejor restaurante de Norteamérica.

12. Sorn (Bangkok, Tailandia).

13. Mérito (Lima, Perú). Entró el año pasado en la lista en puesto 26º.

14. Sühring (Bangkok, Tailandia).

15. Odette (Singapur).

16. Tuju (São Paulo, Brasil). Recibe el premio de hospitalidad.

17. Mingles (Seúl, Corea del Sur).

18. Nusara (Bangkok, Tailandia).

19. Jan (Múnich, Alemania).

20. Piazza Duomo (Alba, Italia). Asciende desde el 32º.

21. Meet the Bund (Shanghái, China). Nueva entrada.

22. Boragó (Santiago de Chile, Chile).

Boragó, en Chile Gentileza Boragó

23. Vyn (Skyllinge, Suecia).

24. Al Gatto Verde (Módena, Italia). Nueva entrada.

25. Lasai (Río de Janeiro, Brasil).

Lasai, en Río de Janeiro, atiende solo diez comensales por turno

26. Masque (Mumbai, India). Nueva entrada.

27. Reale (Castel di Sangro, Italia). Desciende desde el 18º.

28. Trésind Studio (Dubái). Mejor restaurante de Oriente Medio.

29. Enigma (Barcelona, España). Sube desde el 34º.

30. Steirereck (Viena, Austria).

31. Celele (Cartagena, Colombia). Entro el año pasado en el puesto 48º.

32. Potong (Bangkok, Tailandia).

33. Elkano (Getaria, España). Desciende desde el puesto 24º.

34. Le Coquillage (Saint-Meloir-des-Ondes, Francia). Nueva entrada.

35. La Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.

36. Ru Yuan (Hangzhou, China). Nueva entrada.

37. Nuema (Quito, Ecuador). Nueva entrada.

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

39. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza). Vuelve a entrar en la lista.

40. Jordnaer (Copenhagen, Dinamarca). Vuelve a entrar en la lista.

41. Onjium (Seúl, Corea). Nueva entrada.

42. Bozar (Bruselas, Bélgica). Nueva entrada.

43. Le Calandre (Rubano, Italia). Baja desde el 31º.

44. Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Baja desde el puesto 10º.

45. Mayta (Lima, Perú).

46. El Chato (Bogotá, Colombia). Vuelve a entrar en la lista.

47. Le Louis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco). Vuelve a entrar en la lista.

48. Ikoyi (Londres, Reino Unido). Desciende desde el puesto 15º.

49. Naar (Kasauli, India). Nueva entrada.

50. Saint Peter (Sídney, Australia). Nueva entrada y mejor restaurante de Oceanía.