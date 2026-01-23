Fiesta del tomate: dos de los mejores restaurantes de Palermo regalan variedades únicas

Este mediodía la vereda de la calle Guatemala, entre Gurruchaga y Borges, en pleno corazón de Palermo, se vistió de rojo en el marco de la sexta edición de la Fiesta del Tomate de Don Julio. Los vecinos que se acercaron al evento pudieron llevarse a sus hogares -gratuitamente- tomates de variedades ancestrales (más de 30 diferentes), de todas las formas y colores; mañana “la fiesta” sigue y tendrá como epicentro al bodegón El Preferido de Palermo.

El año pasado, fueron 10.000 los kilos de tomate que se ofrecieron a los vecinos que se acercaron al evento.

Fueron 38 las variedades que se ofrecieron a los vecinos en la Fiesta del Tomate

“Es una oportunidad para que las personas conozcan diferentes variedades y se sientan incentivadas a perpetuar la existencia de productos tan únicos, plantando semillas ancestrales en sus propias casas, así como hacemos en la Comarca”, comentó Pablo Rivero, propietario de Don Julio y “El Prefe”, refiriéndose a la propiedad rural en la que, además de criar de manera regenerativa ganado de las razas Black Angus y Hereford -cuyas carnes se sirven en sus restaurantes-, cultiva 38 variedades de tomates ancestrales.

Cocktails elaborados a base de tomate

Durante los dos días de la Fiesta del Tomate los vecinos y quienes se acerquen pueden disfrutar de música y actividades artísticas que se realizan en las veredas en torno a los restaurantes mencionados.

La Fiesta del Tomate también ofrece distintas actividades artísticas y musicales

“Desde el inicio, el vecindario abrazó esta fiesta que rinde homenaje a un fruto típico del verano al que nos dedicamos personalmente desde hace casi 15 años, investigando, plantando y difundiendo sus variaciones. Nos alegra mucho ver que cada edición crece un poco más”, agregó Rivero.

Chefs invitados

Como en ediciones anteriores, destacados chefs de España y de Australia fueron invitados a participar de dos almuerzos especiales (cada uno de ellos para 50 invitados) junto a Guido Tassi, chef de Don Julio, restaurante elegido tres veces consecutivas como N°1 en el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants.

Una multitud se acercó a la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en Palermo

Se trata de los cocineros Aitor Arregi y Pablo Vicari, del restaurante Elkano (con una estrella Michelin y en el puesto N°24 del ranking The World’s 50 Best Restaurants), y del australiano Josh Niland, tres cuchillos en The Best Chef Awards, que se encuentra al frente de Saint Peter, elegido Restaurante del Año 2025 por la revista Gourmet Traveller Australia.

Los organizadores también invitan a plantar semillas de variedades ancestrales en el propio hogar

El menú del evento tuvo como maridaje vinos que dan cuenta de la diversidad de la vitivinicultura actual -todos los exponentes fueron vinos blancos-, y concluyó con uno de los íconos de la bodega Escorihuela Gascón; MEG Chardonnay 2017.