Gestos que quedan

Hay amigos que se ganan un lugar en nuestra vida. Esos que están para lo importante y también para lo cotidiano. El Día de la Amistad es la fecha justa para reconocerlo con algo más que un mensaje. Y Club LA NACION reúne beneficios que van del chocolate artesanal a la papelería, de una bebida para descorchar en el momento a la bijou que recuerda a esa amiga adorada. Una guía para encontrar el regalo a la altura de cada vínculo.

Empezar por lo dulce tiene sentido, porque no hay amigo que no se alegre con una caja de bombones bien elegida. Vasalissa trabaja con chocolate belga y francés y cacao de Perú y Venezuela para armar cajas con un cuidado que se nota antes de probar el primer bocado, en un packaging que parece hecho para guardar joyas. Las tabletas surtidas, con variantes de leche, chocolate amargo y dulce de leche, son la opción que mejor funciona para compartir entre varios, y también hay bombones surtidos para quienes prefieren un regalo más chico pero igual de cuidado.

Otra opción es un gesto que se lleve puesto. Salve Regina trabaja con pulseras pensadas para compartir, que vienen de a dos, una para cada amiga, y con charms y dijes que permiten armar algo más personal según el vínculo. La propuesta funciona bien para esa amiga con la que hay una historia larga, porque el diseño combinado termina siendo un recordatorio de que la relación sigue ahí incluso cuando no se ven todos los días.

¿Y qué tal no regalar un objeto sino un plan? Bigbox propone experiencias a elegir entre gastronomía, aventura, bienestar o alguna estadía dentro del país, y la gracia está en que quien la recibe decide después cuándo y con quién usarla. Para el Día de la Amistad, una caja gastronómica funciona particularmente bien, porque convierte el regalo en una excusa concreta para juntarse a comer, algo que, entre amigos, siempre termina postergándose más de lo que debería.

El regalo perfecto

Vasalissa Chocolatier

15% los lunes

www.vasalissa.com

Salve Regina

15% de lunes a viernes

www.salveregina.com.ar

Bigbox

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial todos los días

www.bigbox.com.ar

Artiko

20% en compra online todos los días

www.artiko.com.ar

Monoblock

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial de lunes a viernes

www.monoblock.tv

Go Bar

25% en vinos y espumantes y 10% en aperitivos, destilados, spirits y cervezas, todos nacionales, todos los días

www.gobar.com.ar

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