Dos degustaciones de vinos súper alta gama para no dejar pasar

Los fanáticos del vino tienen dos fechas imperdibles que poner en agenda. En su ciclo La Petite Histoire, la dupla de sommeliers conformada por María Mendizabal y Florencia Rampoldi invita a una degustación de las etiquetas más destacadas de espumantes argentinos, junto con exponentes de Champagne y de Cava. En Estancia Vigil, la propuesta apunta a degustar una vertical (distintas añadas de una misma etiqueta) del multipremiado Cabernet Franc Gran Enemigo Gualtallary.

Veamos la señas particulares de cada evento...

petite histoire

El legado del Champagne

“La Petite Histoire nace como un encuentro dedicado al universo de los vinos espumosos y al legado del Champagne, inspirado en el espíritu festivo de la toma de la Bastilla, símbolo de libertad, cultura y celebración francesa”, cuenta las organizadoras de Petite Histoire, que se realizará en el Sofitel Buenos Aires Recoleta, el jueves 6 de Agosto, de 18:00 a 22:30.

Quienes asistan podrán degustar los mejores espumosos argentinos elaborados bajo método tradicional, junto a los vinos de prestigiosas maisons de Champagne y a cavas españoles, lo que invita a descubrir la diversidad de terroir y la historia detrás de cada productor.

Pensado como una verdadera fiesta-feria, el público podrá recorrer distintas estaciones de degustación y disfrutar desde grandes espumantes argentinos hasta auténticos Champagne franceses. Los participantes contarán con una copa de regalo Zwiesel Glass Sensa Champagne, especialmente seleccionada para la degustación.

Sofitel Buenos Aires Recoleta (Posadas 1232, Retiro)

vino

A través de los años

Vertical es el nombre que, en la jerga del vino, se le da a la degustación de varias cosechas de un misma etiqueta de vino, lo que permite identificar particularidades asociadas al clima del año, pero también la evolución estilística de un vino a través de los años.

La vertical que propone Estancia Vigil para el viernes 17 de julio, a las 19.30, es quizás una de las más interesantes para quienes quieran entender un poco por qué el Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc es una de las etiquetas de vino argentina más premiada a nivel internacional, a tal punto que ha obtenido el puntaje perfecto (100 en una escala de 100) de parte de distintos críticos de vino.

La vertical permitirá degustar las añadas 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2023 (esta última, por ejemplo, obtuvo 100 puntos del crítico californiano James Sucking), en el marco de una cena de 7 pasos, que llevará la firma del chef anfitrión Diego Irato.

Estancia Vigil (Ruta Nacional 9, bajada km 60, Cardales)