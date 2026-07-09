Memoria patria: son descendientes de próceres y se nuclearon en una selecta asociación

Luego de años de cruzarse en actos patrios oficiales con otros portadores de apellidos ilustres y sentir que lo invitaban solo a modo de “figurita”, Mario Passo –chozno nieto del Secretario de Hacienda de la Primera Junta de Gobierno y miembro del Primer Triunvirato, Juan José Paso– tomó la decisión de cambiar de postura. “No teníamos ningún rol concreto en esos eventos, solo nos convocaban para figurar, por nuestros nombres. Así que pensé que era necesario juntarnos para divulgar la historia de la fundación de la Argentina”, recuerda Passo, cuyo apellido recuperó las dos s del original.

Fue así que, a principios de 2009, contactó por teléfono, uno a uno, a los integrantes de las familias de Manuel Belgrano, Antonio Luis Beruti, Patricio French, Domingo Matheu, entre otros, con la propuesta de reunirse y crear una asociación. Las primeras reuniones fueron –justamente y más de 200 años después– en el Cabildo de Buenos Aires. Allí empezaron a planificar el contenido de las charlas: desde las Invasiones Inglesas hasta la Batalla de Ayacucho, del Virreinato a las Provincias Unidas del Río de la Plata y las guerras por la independencia. “La tarea que nos hemos impuesto es la de enseñar y transmitir, principalmente a los niños y a los jóvenes, cómo y quiénes fundaron nuestro país. Además de los grandes valores que los condujeron”, explica Passo.

Mario Passo quiere "difundir los valores patrios"

Finalmente, el primer acto público de la asociación, bautizada Fundadores de la Patria, se realizó en la histórica Sala de Representantes, en la Manzana de las Luces, el 11 de noviembre de 2009. Desde aquel día hasta hoy, en vísperas de un nuevo aniversario del 9 de julio, el grupo ya ofreció más de 600 visitas educativas entre escuelas, clubes y diversos grupos e instituciones a lo largo de todo el país.

Más que estatuas

“Siempre me gusta hablar de la parte humana del Almirante Brown. La gente piensa en los próceres y los asocian a las estatuas, pero son personas que han tenido familia. La nuestra se quedó para siempre en la Argentina, Brown es mi tatarabuelo y hasta tengo su anillo de compromiso, de cuando renovó sus votos matrimoniales, luego de 35 años de casados. Es un objeto que pasó de generación en generación y que aparece en un famoso daguerrotipo: se lo ve junto a su esposa y si se mira con mucho detenimiento, se nota que tiene algo en la mano: es el anillo de compromiso que tengo yo”, relata María Cristina Brown de Racedo –chozna nieta del almirante Guillermo Brown, comandante de las fuerzas navales patriotas durante gran parte de la Guerra de la Independencia Argentina– integrante de la asociación Fundadores de la Patria y vicepresidenta del Instituto Nacional Browniano. Además, comparte otra situación peculiar que viven los herederos e integrantes de la asociación: “Cuando me junto con Mario Passo, recordamos que el Almirante Brown estuvo preso por una supuesta desobediencia y lo terminan defendiendo de Juan José Paso. Entonces, yo siempre digo: ‘¡Qué increíble que 200 y pico de años después estemos vos y yo juntos hablando de ellos!’”

Entre los hitos de la asociación que hoy cuenta con más de 80 integrantes, a lo largo de sus 17 años de vida, están el momento en que fue reconocida como de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (en un acto en el Cabildo con la presencia de los Granaderos), y la visita a la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán en la que los miembros de Fundadores de la Patria firmaron un acta conmemorativa que luego quedó archivada en el museo.

“De chico, nadie me creía cuando decía mi nombre, hasta me han llegado a pedir documentos muchas veces”, relata Manuel Belgrano, descendiente del creador de la bandera, miembro de Fundadores de la Patria y presidente del Instituto Belgraniano. Luego, suma: “Los meses de mayo, junio y julio siempre tenía 40 compañeritos mirándome asombrados pensando que hablaban de mí cada vez que nombraban a Belgrano”. Fue para esa época de la escuela primaria que empezó a preguntar en su casa el origen de su nombre y a investigar y conocer sobre la fundación del país y el rol de su familia.

Manuel Belgrano, chozno nieto del prócer Facebook

“A los 16 años me presentaron a Martín Miguel de Güemes. Un amigo en común nos dijo que quería presentarnos y aquel día los dos nos miramos con desconfianza, parecía que nos estaba cargando. Sin embargo ahí estábamos, Güemes y Belgrano juntos cientos de años después”, recuerda Manuel Belgrano, que admite conocer mitos o tradiciones no tan difundidos respecto del 9 de julio, otra gran fecha patria. ¿Un ejemplo? La reunión secreta que tuvo Belgrano con los diputados en el Congreso de Tucumán el 6 de julio de 1816. “Fue la primera reunión secreta que tuvo el Congreso. Se hizo un sábado y el martes 9 de julio se declaró la independencia. A Belgrano lo habían citado para exponer la situación interna que se estaba viviendo: la guerra por la Independencia y el problema político que estaba surgiendo con los pueblos libres –dice–. También me gusta contar que en el baile por el 9 de Julio que se hizo al día siguiente, el 10 de julio, Belgrano conoce a una joven, que era Dolores Helguero, con la cual estuvo relacionado y con quien tuvo una hija, Manuela Mónica, que viene a ser mi tatarabuela”.

El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, según un cuadro posterior del pintor Pedro Subercaseaux

Agenda patria

Para el último 25 de Mayo, la asociación tuvo la agenda completa: programas de televisión y radio, charlas e invitaciones especiales. “Nos llaman permanentemente y para nosotros es una alegría porque nos reconocen como asociación y eso implica, también, reconocer los valores de los padres fundadores de nuestra patria. Me invitan mucho también al cambio de guardia histórico que realiza el Regimiento de Patricios en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y la víspera del 25 de Mayo, a las 00.00 horas, se canta el Himno Nacional con la banda de los oficiales del Regimiento de Patricios”, comenta Manuel, que el próximo 9 de Julio visitará Villa General Belgrano, en Córdoba, para dar conferencias y participar en actos siempre con el mismo objetivo: mantener vigente la memoria histórica y transmitir los valores de sus parientes, los fundadores de la patria.