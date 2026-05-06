Tienen 89 y 87 años, cocinan en un horno de seis siglos y lograron revivir su panadería con un talento único

“Teresa, attacca (ataca)”, se oye decir a Graziella, de 89 años, mientras le indica a su compañera de 87 que corte una rodaja de pan de Altamura, una especie de panificado grande como una olla, con una corteza crocante y aireado y esponjoso por dentro. La menor lo corta, le unta aceite de oliva, coloca tomates Cherry y, tras enseñar a hacer una bruschetta XXL, brindan con vino. “La bruschetta más bella del mundo”, dicen mientras sonríen a la cámara. Así es siempre: si no se animan a un challenge viral, educan sobre las recetas tradicionales de la Puglia, en el sur de Italia.

Al grito de: "Teresa, ataca", inician los videos más divertidos de las abuelas de Altamura (Fuente: Instagram/@fornosantacaterina)

Sus reels son vistos por miles de personas en todo el mundo y ellas son el rostro público del Antiguo Horno de Santa Caterina, fundado en 1306 en Altamura. Juntas replican los platos de antaño y enseñan la importancia del pan que fabrican allí.

La bruschetta más grande del mundo hecha por Teresa y Graziella

Hay una ola de nonne (abuelas) italianas que, mediante videos cortos, colman las redes y a los usuarios de ternura, al repetir en las cocinas de sus casas lo que hicieron desde hace décadas: cocinar pasta, pizza, dulces típicos y un sinfín de otras comidas que mantienen vivo este patrimonio cultural. Sin embargo, Teresa y Graziella no pasan desapercibidas en el montón. Ellas conformaron una comunidad de seguidores fieles que provocó un boom inmediato.

Todo surgió durante la pandemia, cuando el horno casi se detuvo por las cuestiones sanitarias y las bajas ventas. Gracias al apoyo de un joven del barrio que visibilizó en Instagram el trabajo de estas abuelas, pasaron a ser conocidas, al igual que la panadería. Así, las reproducciones aumentaron, los “Me Gusta” crecieron y, para cuando las restricciones se levantaron y el horno de Santa Caterina volvió a resplandecer, su nombre ya resonaba en toda Europa.

Graziella recuerda la importancia del pan de Altamura

El horno de Santa Caterina y el trabajo de las abuelas

En un rincón de la Via Annibale di Francia 24 y al descender por unas escalinatas de piedra, se ingresa al Forno, como se dice en italiano. Entre las vitrinas que enseñan las focaccias, panes y bollos dulces, el personal va y viene. En un lateral, el antiguo horno arde. Construido hace más de 600 años, lleva de manera ininterrumpida el gesto de alimentar a su pueblo con las panificaciones más famosas de todo el país.

Una fila larga se arma cada día para comprar lo que cocinan nonna Teresa y nonna Graziella

La gente hace fila para ingresar, vienen de todas partes, nadie se quiere perder una porción de este apetecible y ostentoso pan de Altamura. Pero al observar con detenimiento, las miradas se dirigen a ellas… a la nonna Teresa y a la nonna Graziella. Dos influencers que recuerdan que no hay edad para hacer videos en Instagram.

Quien se ocupa de la producción es Graziella, que amasa y organiza la panadería. Teresa simplemente la acompaña y es parte fundamental de los humorísticos videos. El trabajo mantiene a las mujeres saludables y cada día aprenden a ser un punto de atracción en sí mismas.

Graziella vivió en el campo toda su vida, tuvo 12 hijos y ahora se dedica a lo que ama, la cocina. “Hacemos pan, galletas, tallarines… hacemos todo acá, con amor”, destacó con orgullo en una entrevista que ofreció a So Hungry Italy, donde además dio sus tips culinarios. “Aquí todo es genuino, podés comer de todo, que no te caerá mal”, reivindicó.

Donato De Santis le enseña a Graziella a hacer la fugazetta argentina

Las nonne son una celebridad: Donato De Santis hizo una colaboración con ellas, al igual que el chef Carlo Cracco y el actor italiano Christian De Sica. Incluso, las “mattatrici” (revoltosas) piden en sus videos que otros famosos las visiten, como el cantante Fedez.

Así se trabaja dentro del Forno Santa Caterina

En la Edad Media, el horno de Santa Caterina funcionaba de manera comunitaria; todo el pueblo se acercaba a cocinar sus panes de masa madre, que en la actualidad su receta está protegida por la Denominación de Origen de sus ingredientes base: la levadura y la harina de sémola de trigo duro. Allí no solo ofrecen comida, brindan historia y autenticidad. Son las centinelas de una tradición de hace siglos.

Las abuelas Teresa y Graziella fueron reconocidas por TikTok Italia

Tanto Graziella como Teresa se atrevieron a una estrategia nueva de venta. Lo importante para ellas es la felicidad con la que juegan para hacer los ingeniosos reels o ser custodias de recetas antiquísimas para las generaciones venideras… En 2025 TikTok Italia las reconoció por su labor en las redes sociales, por ser divertidas y demostrar que hay diferentes maneras de disfrutar de la adultez mayor.